«Она провела за решеткой только одну ночь»: Мать «девочки из клетки» рассказала свою версию происходящего

18-летняя Ярослава Журавлева сбежала из дома в Москве три года назад. Проблемы в этой семье начались после того, как родные нашли под матрасом у девочки «дневник смерти» и развинченный подсвечник.

Девочку, больную психопатоподобным синдромом, нашли в Нижнем Новгороде.

Теперь Ярослава обвиняет родителей в том, что они издевались над ней и держали ее в клетке. И наотрез отказывается с ними видеться.

Тамара Журавлева, мать девочки, рассказывает, как все было на самом деле. Далее приведена ее прямая речь.

ПОСЛЕ АВАРИИ «ПОТЕКЛА КРЫША»

Фотографий Славы в доме почти нет. Осталась только одна, на холодильнике висит. Здесь ещё настоящая Славка, живая, чудесная. Раньше висел ещё ее большой портрет — где она в красном с розой. Она его разорвала почему-то. Здесь комната Лили (младшая сестра Ярославы, ей сейчас 14 лет, — прим. ред.), она готовится в подступать мединститут. А это Славкина кровать. Под этим матрасом мы нашли раскуроченный подсвечник, вот такая железяка. Там же была толстая сатиновая простыня, изорванная в клочья. Может, она кого душить хотела этой простыней, не знаю.

"Здесь ещё настоящая Славка, живая, чудесная", - говорит про это фото мамаФото: Иван МАКЕЕВ

Мы с мужем Александром Борисовичем два года пытались сделать Славочку. Не получалось, пошли на ЭКО. Только тогда она у нас залетела. Это к вопросу о том, что Слава везде говорит, якобы, она у нас приемная.

Самое первое фото Славы - еще до рожденияФото: Иван МАКЕЕВ

В школу Славка пошла раньше срока, очень умная девочка. Уже в 5 лет она писала печатными буквами. Она заявляет, что Лилька заняла ее место. Да Лилька бедная. Вот если кому и обижаться на нас, то это Лильке. Все время то Славочка, то Славочка ещё что-то... Она все время была в центре внимания.

Слава поступила в лицей «Воробьевы горы», на олимпиады ездила. Врачом мечтала стать.

Две сестры в детствеФото: Иван МАКЕЕВ

Потом, когда Славке было 12, меня позвали на работу в Австралию. Я геолог по специальности, была лучшей на курсе. Мы переехали вчетвером. Я, муж и девочки. Как-то вечером дочки пошли на пляж без спросу, и их машина сбила. Водитель увидел детей и, видимо, с перепугу вместо тормоза надавил на газ. Лилька успела отскочить, а вот Славка отлетела и шваркнулась головой об асфальт. Шесть метров пролетела.

Я в это время работала. Мой начальник сказал, что что-то случилось и отвёз меня в госпиталь. Первой увидела Лильку. Она кинулась мне в ноги с воплями: «Мамочка, прости меня, я ее отговаривала». У Лильки вообще комплекс ответственности перед всем миром гипертрофирован.

У Славки была радиально-лучистая пробоина в черепе, но без смещения осколков нет. Ее выписали на четвёртые сутки.

НЕАККУРАТНОСТЬ, ЗЛОБА И СЕКС

Уже после больнички у Славки начались странности. Сначала проявилась дикая неаккуратность. Человек разводил вокруг себя неестественный срач. Понятно, что все мы любим поесть в постели. Но не до такой же степени. Я нашла у нее кусок торта под матрасом. Готовности к тому, что у человека потечёт крыша, не было абсолютно. Эти изменения воспринимались как что-то возмутительное.

У неё появились проблемы с речью после аварии. Ее это очень бесило. У неё стала смазанная речь, слова сливались воедино. Когда я переспрашивала ее по несколько раз, она сильно злилась и думала, что я ее передразнивала. Я чуть не плакала: «Славочка, я тебе клянусь, скажи что, я готова все сделать, но ты объясни».

Возникли несвойственные ребёнку сексуальные аппетиты. Ей было 12 лет. Она была очень красивая девушка и чувствовала себя королевой. А здесь этот несчастный Дима... Дима — сын моей коллеги Инны, человек нашего круга. Мы познакомились с ними в Австралии. Как-то сидели с Инной дома у неё, чай пили. Дима зашёл, посмотрел на Славку заинтересованно, а мы начали шутить: «Дима, это ребёнок». Ему 22, а ей 12.

Квартира, в которой сейчас живут ЖуравлевыФото: Иван МАКЕЕВ

Комната ЛилиФото: Иван МАКЕЕВ

ОТРАВИЛА СОБСТВЕННУЮ МАТЬ

Там начался, скажем так... Ну... Нет, это не роман. Роман это по-другому. Не знаю, как назвать. Спустя несколько месяцев нам удалось вскрыть переписку Славки с Димой. Это тяжёлое чтиво. Я всегда считала, что фраза «Меня тошнит от этого» абстрактна. Но после прочтения всего этого я, пардон, блевала три дня. Они друг другу писали, что, как и чего они делали и как собираются делать. Мне было 40 с лишним, я такого никогда не видела, не слышала и не читала. Я не ханжа. У меня, извините, любимый муж. Я не зажатая пуританская барышня. Но то, что там было написано, бывает только — я сама не видела, но слышала — в немецком порно. В нормальной жизни такого не бывает.

Сначала я не знала всего этого ужаса. Просто узнала, что Слава занимается не тем, чем должна заниматься 12-летняя девочка из приличной семьи. Я написала заявление в полицию, ткнула пальцем в него, надеясь на реакцию. Думала, Славка прощения попросит. Она прочитала заявление, развернулась и ушла в комнату. И все.

В соцсетях и на сайтах знакомств можно найти анкеты с фотографиями, на которых изображена девушка, крайне похожая на Славу. На одних пользовательница записана как Рита Игривая, на других — Саша

В этот же день она подменила мои таблетки на какие-то другие — то ли снотворные, то ли чтоб давление понизить. Саша услышал, что я странно дышу и вызвал скорую. Меня увезли с отравлением. Вернулись домой, а там одна Лиличка. Слава куда-то ушла.

Даже когда дочь меня отравила, я ещё думала, что все нормально. Что приду сейчас из больницы, а она зареванная дома меня ждёт и кинется на шею. Ее не было. Я уже вызвала полицию. В этот момент Слава возвращается. Она, как выяснилось, была у Инны с Димой дома, жаловалась.

Ярослава сбежала в феврале 2016Фото: из личного архива

БИЛАСЬ ГОЛОВОЙ О КРЫЛЬЦО

Стоим с ней на пороге дома. Я жутко злая, говорю: «Слава, зайди, пожалуйста, надо поговорить». Она как в истерике падает на четвереньки, у неё распатланы волосы, и она начинает лупиться башкой об бетон, рыдать и орать. В этот момент моя злоба пропадает, включается реакция матери. Башка-то только ушибленная. Я ее хватаю за голову, чтобы демпировать ситуацию. Кричу: «Слава, успокойся». А тут подъезжает полиция. Оказывается, Инна вызвала, сказала, что мать убивает дочку.

Представляете, до какой степени съехали фишки у ребёнка, чтобы родную мать слить и трахаться с каким-то там мужиком? При этом она три месяца назад обожала-целовала мамочку. Не верите мне — почитайте ее соцсети. Посмотрите целый ящик фотографий. Могу запереть вас до утра, смотрите хоть до облезения.

Меня швыряют в полицейскую машину, а детей изымают. Утром меня отпускают. Я пытаюсь решить вопрос с детьми. В это время Слава рассказывает, как ее круглые сутки истязали, и Лильке угрожает уши оторвать. В итоге Лилю отпустили, и Саша улетел с ней в Москву. А я пыталась освободить Славку.

После аварии у Славы были синяки по всему телу. Позже она пыталась видать их за побоиФото: Иван МАКЕЕВ

На суде в Австралии Славка рассказывала всякие небылицы. Говорит, что отец всех насиловал, что восьмилетняя сестра лесбиянка, что на станции метро я ее настигла с топором и избила. С девочки сняты побои. Судья запрашивает документы, а меня даже на континенте не было в тот отрезок времени. Кто уж там ее на самом деле избил, не знаю. Меня отпустили. Я вернулась в Москву. Еле-еле вытащили Славку из Австралии из этих судов. Пришлось ее визу отзывать.

Киста размером больше 4 см — это тоже следствие ДТП, родные считают, что это повлияло на состояние СлавыФото: Иван МАКЕЕВ

ОНА ДОЛЖНЫ БЫЛА ИСКУПИТЬ ВИНУ

Она приехала в Россию в декабре 2015 года. Я сразу отдала ее в школу, но на домашнее обучение, чтоб не шокировать никого. Я не знала, как Слава будет после всего этого себя подавать. Так что Славка ходила в школу только раз в неделю — сдавать контрольные. Слава жила у бабушки, у неё квартира через двор. Мы просто с раннего утра начинали собираться, мешали ей выспаться. Вот и пришли к такому решению. А на выходных она была с нами.

Все было как у всех. Отмечали Новый год, ходили по ёлкам, гуляли — были нормальной семьей. Единственное, у меня все равно сохранялось состояние шока от всего, что было. Я не придурковатая овечка, которая сказала бы: «Знаешь, дорогая, все забыли-простили». Должна быть какая-то мера искупления.

Квартира, в которой сейчас живут ЖуравлевыФото: Иван МАКЕЕВ

Я сказала ей: «Я распечатала весь твой полив, который ты на нас делала — в суде и полиции. Ты будешь мне брать и объяснять, зачем ты это говорила. По 10 страниц в день». Это было злодейство с моей стороны. С ее стороны была нарочито подчёркнутая любовь. У нас не принято на шею вешаться. Так прошли все праздники.

«ДНЕВНИК СМЕРТИ» КАК КУЛИНАРНАЯ КНИГА

На Рождество мы с мамой остались прибираться. Она в той хатке, я в этой. А Сашу с детьми отправили в Битцевский лес кататься на снегокатах. Вдруг звонок от мамы: «Тома, беги скорее сюда». Сердце упало, я побежала. Мама отдаёт мне эти дневники.

В дневниках спокойно, убористым почерком — так, как люди пишут кулинарные рецепты — с рассуждениями, пояснениями, пометками расписано, кого, как и каким образом она хочет убить. Плюс мысли, как она всех ненавидит и какое удовольствие получит, убивая всех. Я всех фраз не помню. Врезалась одна — «Лильке надо устроить несчастный случай. Может быть, лучше дождаться лета, там будут ядовитые растения...»

Фото старшей дочери в доме почти нетФото: Иван МАКЕЕВ

Самое ужасное, что эти записульки идут с датами. Все это написано в ночи тех дней, когда она висела у нас на шеях, ходила по праздничным мероприятиям, лопала вкусняшки, веселилась и праздновала Новый год.

В это время сёстры катались на снегокатах. Там устроить несчастный случай — как два пальца об асфальт. У меня паника началась. Бежать туда? Но Битцевский лес большой, там много горок. В общем, за 48 лет моей жизни это были самые страшные два часа. Тогда я поняла, что не имею права рисковать Лилькой.

«В КЛЕТКЕ ПРОВЕЛА ТОЛЬКО ОДНУ НОЧЬ»

У нас была перегородка для вещей. Когда у Саши болел папа, мама там за ним ухаживала. Ее «однушку» мы сдавали. Отгородили часть комнаты перегородкой и убрали туда вещи, в том числе кровать там стояла. Это была моя идея сделать ее из металла. У нас был шикарный дубовый паркет, который не хотели портить фанерой или гипсокартоном. Поэтому решили поставить дешевую сетку на распорках и завесили ее шторами. Это не клетка четырёхмерная.

Та самая клетка

Когда девчонки пришли с прогулки, я зашла за эту решетку и позвала Славку. Она даже не поняла зачем. Хорошо, можете меня обвинять в том, что я перебдела и перепугалась. Боже ж ты мой, кто пережил то, что до этого пережила я? Славка зашла за решётку и спросила, что я хотела. Я вышла из двери и закрыла замок. Говорю: «Знаешь, Слава, ты меня, конечно, извини, я много готова для тебя сделать, но такого удовольствия я тебе доставить не могу. У меня есть остальная семья». Действительно, одну ночь мы с ней просидели по разные стороны сетки. Это была одна ночь. Насильно ее туда никто не заталкивал.

Подумала ночью вызвать психоневрологическую бригаду, но кого бы я дождалась вечером 7 января? Куда бы они ее повезли? Утром приехала бригада. Первое, что сделала Славочка — кинулась с рыданиями на шею санитару, что ее избивают круглые сутки. Ее привезли в центр психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой. Славке там уже помогали с речью. Очень хорошая клиника. Тогда нам настойчиво предлагали остаться в больничке, чтобы подробно обследоваться. Я отказалась. Ну как я могу оставить ребёнка там? Не было у меня никакого навязчивого параноидального желания упечь ее в психушку.

НЕ ЖЕЛАЕТ ВАС ВИДЕТЬ

Славка пробыла в клинике с 8 января по 13 апреля. Один раз она там лежала. Когда она вышла из клиники, обняла меня, успокаивала: «Мамочка, я на таких детей насмотрелась. Хорошо, что вы вовремя все поймали. У нас все будет в порядке». Три месяца после клиники у меня было ощущение, что вернулся ребёнок с лучистым взглядом. Мама только боялась с ней ночевать, поэтому ложилась спать за перегородкой.

«Я всех вас люблю — тебя, Мамик, тебя, Пушистик, тебя, Мелочь, и тебя, Галечка, но я не могу вот так жить» - такую записку оставила Слава перед побегомФото: Иван МАКЕЕВ

Почему Слава убежала, мы сами не знаем. Это была ночь с воскресенья на понедельник. В субботу мы ходили на концерт, после этого бегали по лужам и веселились. А в воскресенье были на гастрономическом фестивале. Вечером сама позвонила — пожелала спокойной ночи.

На следующее утро я звоню как обычно маме — никто не берет трубку. Думаю, наверное, заспались. Потом отправила туда мужа. А там только мама спящая.

Сейчас Ярослава Журавлева кардинально сменила имиджФото: из личного архива

Следователи через соцсети нашли ее за месяц до совершеннолетия в Нижнем Новгороде. Ее привезли в Москву. «Она не желает вас видеть». Мы так и не виделись. Меня к ней вообще не допустили. Даже если я страшный маньяк, можно же обеспечить на публике безопасность? Я всю жизнь ей лечила ножки-рожки. А теперь даже не пускают к ней.

Никакое уголовное дело на меня пока не заведено. Во всяком случае, я об этом не знаю.

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