Причина смерти Марка Захарова: режиссера убило повторное воспаление легких

Режиссер Марк Захаров скончался в Москве. Ему было 85 лет. Причиной смерти Марка Захарова стало повторное воспаление легких.

В последнее время народный артист боролся с тяжелой болезнью. "В больнице в результате повторного воспаления легких скончался Марк Анатольевич Захаров", - назвал причину смерти Марка Захарова директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

Время и место прощания станут известны позднее. Друзья и коллеги не могут поверить в скорбную весть.

Так, юморист Геннадий Хазанов назвал смерть Захарова огромным несчастьем, а также отметил, что режиссер боролся до конца с болезнью. "Несчастье огромное, несмотря на то что человеку 85 лет. Он мужественно боролся и с возрастом, и со слабостью, и с болезнью. С уходом Захарова закрылась страничка уникального театра «Ленком». Театр будет жить, но как-то по-другому", - рассказал знаменитый юморист в эфире Радио "Комсомольская правда".

В свою очередь, в Мосгордуме сообщили, что одна из столичных улиц может быть названа в честь Марка Захарова. "Кроме того, театр «Ленком», где он был художественным руководителем, также может получить его имя", - отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Напомним, 20 августа Захарова госпитализировали в реанимацию. Врачи диагностировали у него двусторонее воспаление легких. 9 сентября стало известно, что он был выписан из больницы. Марк Анатольевич хотел как можно скорее вернуться в театр после выписки и возобновить творческую деятельность.