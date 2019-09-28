Администрация «Ленкома» просит похоронить режиссера на Новодевичьем кладбище

Пришла скорбная весть. Не стало легендарного режиссера, худрука театра «Ленком» Марка Анатольевича Захарова.

Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер: «Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из магикан».

Варшавер попросил помощников подготовить такое же письмо, какое готовили в связи со смертью народного артиста Леонида Броневого (просьба похоронить актера на Новодевичьем кладбище).

С аналогичной просьбой администрация «Ленкома» обратилась к властям Москвы - просят разрешить похоронить на Новодевичьем кладбище режиссера Марка Захарова, оставившего яркий, незабываемый вклад своими работами в российской культуре и искусстве.

Актеры «Ленкома» и все поклонники прославленного режиссера Марка Захарова скорбят. Марку Анатольевичу было 85 лет. Но, несмотря на свои почтенные годы, он продолжал работать в театре, ставить спектакли.

Сообщается, что в больницу он попал месяц назад с жалобами на проблемы с дыханием. У Марка Анатольевича диагностировали двустороннее воспаление легких. Сообщалось, что его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Марк Захаров знаменит и любим в народе не только своими театральными работами, но и фильмами, ставшими классикой отечественного кинематографа - «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула люби».

На официальном сайте театра Ленком отмечается, что худрук являлся лауреатом трех Государственных премий России, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».