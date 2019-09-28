2019-09-28T14:56:26+03:00
Общество

Администрация «Ленкома» просит похоронить режиссера на Новодевичьем кладбище

Директор театра готовит письмо к администрации города
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
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28 сентября на 86-м году жизни скончался режиссер Марк Захаров.28 сентября на 86-м году жизни скончался режиссер Марк Захаров.Фото: "КП" Архив
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Пришла скорбная весть. Не стало легендарного режиссера, худрука театра «Ленком» Марка Анатольевича Захарова.

Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер: «Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из магикан».

Варшавер попросил помощников подготовить такое же письмо, какое готовили в связи со смертью народного артиста Леонида Броневого (просьба похоронить актера на Новодевичьем кладбище).

С аналогичной просьбой администрация «Ленкома» обратилась к властям Москвы - просят разрешить похоронить на Новодевичьем кладбище режиссера Марка Захарова, оставившего яркий, незабываемый вклад своими работами в российской культуре и искусстве.

Актеры «Ленкома» и все поклонники прославленного режиссера Марка Захарова скорбят. Марку Анатольевичу было 85 лет. Но, несмотря на свои почтенные годы, он продолжал работать в театре, ставить спектакли.

Сообщается, что в больницу он попал месяц назад с жалобами на проблемы с дыханием. У Марка Анатольевича диагностировали двустороннее воспаление легких. Сообщалось, что его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Марк Захаров знаменит и любим в народе не только своими театральными работами, но и фильмами, ставшими классикой отечественного кинематографа - «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула люби».

На официальном сайте театра Ленком отмечается, что худрук являлся лауреатом трех Государственных премий России, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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