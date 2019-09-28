«Обратно пишу вам, разлюбезная Катерина Матвеевна»: Как Марк Захаров письмо за товарища Сухова писал

28 сентября не стало Марка Захарова — бессменного худрука «Ленкома», режиссера, общественного деятеля, а еще...автора письма товарища Сухова. Да-да, Захаров был не только постановщиком модных и новаторских спектаклей и лучших советских фильмов, а и юморески сочинял, пьесы и статьи по теории театра. Именно к нему и обратился режиссер фильма «Белое солнце пустыни» Владимир Мотыль.

Задача была сделать из кондового и академичного красноармейца живого русского человека. Проявить его трепетную душу, скучающую по родной земле. Захаров справился блестяще — семь писем Сухова жене, во время мысленного написания которых во сне офицер вспоминает любимую, стали безоговорочным элементом картины и добавили милого шарма. Безусловному знатоку языка Марку Анатольевичу удалось найти идеальный баланс между изысканной народной лексикой («будто чистая лебедь»)— без клюквы, карикатурной посконности и сельских жаргонизмов — и казенными оборотами командированного Сухова («народ подобрался покладистый, с огоньком»). К примеру, фраза «А еще скажу вам, разлюбезная Екатерина» включена в сборник современного городского фольклора. Как и другие блестящие и тонкие обороты, она осталась в душе десятков миллионов зрителей навсегда.

Марк Захаров был автором писем из "Белого солнца пустыни"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Мы в те годы очень дружили с Володей Мотылем, - рассказывал «КП» Захаров. — Я, уже режиссер театра, сочинял для радио разные юморески. И Владимир Яковлевич предложил мне вместе с ним сконструировать такой нежный эпистолярный роман красноармейца. Сначала мы с ним об этом поговорили, потом вместе поехали в Ленинград - там смотрели отснятый материал в студии. Мне это сначала показалось не очень интересным. Но потом, конечно, я проникся могучим характером Сухова в исполнении Анатолия Кузнецова. Стал представлять себя глазами Анатолия Борисовича среди жаркой пустыни. Он — замечательный актер и незаметно для себя стал таким выдающимся положительным героем нашего кинематографа.

Согласно легенде, Мотылю этот ход пришел во сне, как и Катерина Матвевна являлась впоследствии товарищу Сухову. Кроме того, есть предположение, что у Марка Анатольевича были заготовки подобных писем — для своего нового фильма.

Черновик письма.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПИСЕМ ТОВАРИЩА СУХОВА ЖЕНЕ

Белое солце пустыни - письма Катерине Матвеевне.

Письмо Катерине Матвевне № 1. Будто чистая лебедь

А еще скажу вам, разлюбезная Катерина Матвевна, что являетесь вы мне, будто чистая лебедь, будто плывете себе, куда вам требуется, или по делу какому, даже сказать затрудняюсь... только дыхание у меня сдавливает от радости, будто из пушки кто в упор саданул. Только знайте, любезная Катерина Матвевна, что классовые сражения на сегодняшний день в общем и целом завершены, и час всемирного освобождения настает. И пришел мне черед домой возвратиться, чтобы с вами вместе строить новую жизнь в милой сердцу родной стороне.

Письмо № 2. Народ подобрался с огоньком

Душа моя рвется к вам, ненаглядная Екатерина Матвевна, как журавль в небо. Однако случилась у нас небольшая заминка. Полагаю, суток на трое, не более. А именно, мне как сознательному бойцу, поручили сопроводить группу товарищей с братского Востока.

Отметить надобно - народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный, с огоньком, так что ноги мои бегут теперь по горячим пескам в обратную сторону, потому как долг революционный к тому нас обязывает.

Письмо № 3. Так что вам зазря убиваться не советуем.

«Обратно пишу вам, любезная Катерина Матвевна, поскольку выдалась свободная минутка. И разнежился я на горячем солнышке, будто наш кот Васька на завалинке.

Сидим на песочке возле самого синего моря, ни в чем беспокойства не испытываем. Солнышко здесь такое, аж в глазах бело. Еще хочу сообщить вам - дислокация наша протекает гладко, в обстановке братской общности и согласия. Идем себе по пескам и ни о чем не вздыхаем, кроме, как об вас, единственная и незабвенная Катерина Матвевна. Так что вам зазря убиваться не советуем. Напрасное это занятие».

Письмо № 4. Солнышко такое, аж в глазах бело

«Обратно пишу вам, любезная Катерина Матвевна, поскольку выдалась свободная минутка. И разнежился я на горячем солнышке, будто наш кот Васька на завалинке. Сидим на песочке возле самого синего моря, ни в чем беспокойства не испытываем. Солнышко здесь такое, аж в глазах бело».

Письма Катерине Матвеевне в Самару писал Марк Захаров.Фото: кадр из фильма

Письмо Катерине Матвевне № 5. Простите великодушно, небольшая заминка

«А еще хочу приписать для вас, Катерина Матвевна, что иной раз такая тоска к сердцу подступит, клешнями за горло берет. Думаешь, как-то вы там сейчас? Какие нынче заботы? С покосом управились или как? Должно быть, травы в этом году богатые.

Ну да недолго разлуке нашей тянуться. Еще маленько подсоблю группе товарищей, кое-какие делишки улажу и к вам подамся, бесценная Катерина Матвевна.

Простите великодушно, небольшая заминка. Докончу в следующий раз».

Письмо Катерине Матвевне № 6. Тревога

А ежели вовсе не судьба нам свидеться, Катерина Матвеевна, то знайте, что был я и есть, до последнего вздоха, преданный единственно вам одной.

И поскольку, может статься, в песках этих лягу навечно, с непривычки вроде бы даже грустно. А может, от того это, что встречались мне люди, в последнее время, душевные, можно сказать, деликатные.

Тому остаюсь свидетелем, боец за счастье трудового народа всей земли, Закаспийского интернационального революционного пролетарского полка имени товарища Августа Бебеля, красноармеец Сухов Федор Иванович.

Письмо бесценной Катерине Матвевне. № 7. Возвращение

Добрый день, веселая минутка. Здравствуйте, бесценная Катерина Матвевна. За прошедшую отсрочку не обессудьте, видно, судьба моя такая. Однако ничего этого больше не предвидится, а потому спешу сообщить вам, что я жив, здоров, чего и вам желаю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734680" frameborder="0"></iframe> Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

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