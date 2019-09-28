«Свернутая в трубочку купюра и остатки вещества»: В Москве задержали с наркотиками звезду сериала «Счастливы вместе»

Актрисе Наталье Бочкаревой, звезде сериала «Счастливы вместе», грозит до 3 лет лишения свободы. Накануне ночью в ее машине обнаружили наркотики.

Как стало известно, в ночь на субботу, 28 сентября, инспекторы ДПС остановили на улице Стромынка автомобиль «Кадиллак». Сидевшая за рулем женщина заметно нервничала. Ее поведение показалось сотрудникам полиции странным, они предложили пройти медосвидетельствование. Автоледи отказалась. Но при этом сама показала инспекторам пакетик с неким порошком, который был при ней.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве эпизод с наркотиками комментируют, не называя личные данные задержанной.

«В ходе досмотра у женщины был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 г., которое согласно исследованию содержит в своем составе наркотическое средство - кокаин, - заявили в ведомстве. - Отделом дознания ОМВД по району Сокольники в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде».

Указанная статья - «Незаконное хранение и употребление наркотиков». Наказание по ней - от штрафа в 40 тысяч рублей до лишения свободы на 3 года.

Представители Натальи Бочкаревой назвали информацию о ее задержании и наркотиках фейком. Сама актриса заявила, что подаст в суд на людей, которые распространяют о ней ложную информацию.

Между тем в Сети появилось видео задержания женщины в «Кадиллаке» - очевидно, это оперативная съемка. На этой записи действительно актриса. Женщина называется на камеру: Наталья Владимировна Бочкарева, 1980 года рождения. Сотрудники полиции просят ее рассказать, что у нее нашли.

Видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками.Это кокаин: Видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками

- Я имею свернутую в трубочку купюру. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого… вещества… ммм… средства…

- Какого?

- Наркотического.

- А точнее?

- Кокаин…

39-летняя Наталья Бочкарева - уроженка Нижнего Новгорода. В 2002 году закончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу театра. Дебютировала в кино в фильме «Китайский сервиз» с Олегом Янковским и молодым Сергеем Безруковым. Затем снималась в сериалах «Есенин», «Адвокат 2», «Кулагин и партнеры». Однако наибольшую известность получила, сыграв Дашу Букину в сериале «Счастливы вместе». На текущий момент последней по времени работой в фильмографии актрисы значится фильм «Елки последние».

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