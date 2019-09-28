"Я стала мегапопулярной": Бочкарева прокомментировала слухи о задержании
Звезда телесериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева опровергла появившиеся в СМИ слухи о ее задержании за хранение кокаина.
Сайт kp.ru писал, что ранее в интернете было опубликовано видео, на котором сильно напоминающая актрису женщина разговаривает с полицейскими. Сотрудники ГИБДД остановили ее автомобиль в субботу, 28 сентября, около часа ночи. Поведения похожей на Бочкареву женщины показалось правоохранителям странным, и тогда она призналась, что у спрятала в трусах купюру с наркотиками.
"Это ложь, это скандал, это хайп, и я хочу выяснить, кто это делает", - сказала Наталья, комментируя ситуацию Радио "Комсомольская правда".
По ее словам, ролик был смонтирован, но делать какие-то иные заявления на этот счет пока рано. Актриса хочет найти обидчиков, по вине которых ей весь день названивают журналисты не только из Москвы, но и из других городов.
"Я за пять часов стала мегапопулярной", - со смехом отметила артистка.
Наталья Бочкарёва опровергла свое задержание с наркотиками.
ИСТОЧНИК KP.RU