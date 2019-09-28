Павел Мамаев стал футболистом "Ростова"

В субботу, 28 сентября, официально обрел новую работу скандально известный футболист Павел Мамаев. Некоторое время назад его контракт с ФК "Краснодар" был разорван и полузащитник искал себе новую работу. И вот теперь Мамаев больше не безработный. Он поставил свою подпись под двухлетним контрактом с футбольным клубом "Ростов". "Желто-синие" объявили о подписании игрока буквально с финальным свистком победной домашней игры против столичного "Динамо". За ходом этой встречи Мамаев следил из ВИП-ложи стадиона "Ростов Арена".

Павла Мамаева представили на матче "Ростова" и "Динамо" в финале победного поединка. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

Пресс-служба ростовской команды официально прояснила детали контракта Мамаева:

- «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. В нашем клубе Павел будет выступать под 10-м номером.

fcrostov Павел Мамаев снова в игре Футбольный клуб Ростов подписал контракт с 31-летним российским полузащитником. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. В нашем клубе Павел будет выступать под десятым номером. Последние четыре сезона Павел Мамаев провёл в Краснодаре , где забил 35 мячей в 146 матчах. Мамаев - чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России в составе ЦСКА. Полузащитник трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России. Павел Мамаев успешно прошёл медицинское обследование в Ростове , для него составлен план индивидуальных тренировок. Мы желаем Павлу успешного выступления в желто-синей футболке!

Мамаев, напомним, 17 сентября вышел по УДО из колонии. Через некоторое время его контракт с ФК "Краснодар" был разорван, о чем говорилось еще весной этого года.

В футбольной биографии Мамаева - немало ярких пятен. Последние четыре сезона Павел Мамаев провёл в «Краснодаре», где забил 35 мячей в 146 матчах. Мамаев - чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России в составе ЦСКА. Полузащитник трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.

Таким образом, после выхода на свободу по УДО обрели себе работу как Павел Мамаев, так и Александр Кокорин, который будет дальше выступать за питерский "Зенит". При этом, встреча двух давних друзей возможна в чемпионате России только в финале сезона. "Ростов" примет питерский клуб в 30 туре первенства страны в Премьер-Лиге 17 мая 2020 года.