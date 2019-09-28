Марк Захаров «сочинял юмористические рассказы, которые выдавал за сатирические»

Известный факт: Марк Захаров - автор писем красноармейца Федора Сухова к жене - разлюбезной Катерине Матвеевне из знаменитого кинофильма «Белое солнце пустыни». Но те только эта проза вышла из-под его пера.

Марк Анатольевич писал сценарии к своим фильмам, инсценировки - к своим спектаклям. И мало, кто знает, что в молодости режиссер «сочинял юмористические рассказы, которые выдавал за сатирические». В 1961 году в журнале «Крокодил» был напечатан его первый рассказ. Потом он стал регулярно печататься и в других журналах. В библиотеке «Крокодила» вышли два его сборника и один в издательстве «Советская Россия».

Фрагмент одного из рассказов Марка Захарова

Когда артист Геннадий Хазанов оканчивал в Москве училище циркового и эстрадного искусства, он сделал выпускной номер по юмористическому рассказу Марка Захарова. Самого сюжета он уже не помнит, но помнит, что сатиры Захарова зачитывал до дыр. Несколько лет назад Хазанов пришел со стареньким сборником к Марку Анатольевичу в театр и предложил на сцене «Ленкома» сделать вечер его рассказов. После этого в кабинете режиссера повисло тяжелое молчание. И наконец Захаров ответил Хазанову так: «Между прочим товарищ Сталин тех, кто слишком хорошо помнил его в молодости, расстреливал». Почему вдруг мэтр так отреагировал? Было ощущение, что Хазанов вынул из сундука памяти какую-то неприличную тайну, которую Марк Анатольевич старательно скрывал. Ему казалось, что об этой стороне его биографии необязательно вспоминать и уж тем более рассказывать, мол, по молодости кто дурью не занимался...

Но зря он так критично отнесся к своему творчеству. Рассказы Захарова очень смешные. Вот что мы обнаружили в сборнике «Вступив на стезю сатиры», напечатанном еще в 1973-м году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734680" frameborder="0"></iframe> Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

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