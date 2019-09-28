"Локомотив" победил питерский "Зенит" 1:0 и сделал "Ростов" лидером Премьер-Лиги

Два лучших футбольных клуба России по итогам прошлого сезона, московский "Локомотив" и питерский "Зенит", сыграли в субботу, 28 сентября, очный матч в рамках 11 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. Команда Сергея Семака приехала в столицу в ранге лидера турнирной таблицы. Но все-таки у них была фора всего лишь в 3 очка. Так что победа команды Семина в этой игре меняла бы круто положение дел в турнирной таблице.

Прошлая встреча этих двух клубов весной завершилась вничью 1:1, летом команды сыграли в Суперкубке России и тогда "Локомотив" одержал волевую победу со счетом 3:2. Так что для "Зенита" "железнодорожники" были не самым легким соперником. И первый тайм поединка в Черкизово это показал сполна.

Перед началом поединка отметили небольшой юбилей игрока "Локомотива". Вратарю Маринато Гилерме, который играет уже больше 10 лет в Черкизово, вручили памятную футболку с номером 300 - именно такой порядковый номер матча с "Зенитом" был в карьере русского бразильца. И в первой половине игры Маринато был хорош вместе с обороной - всего 1 удар в створ ворот.

Локомотив - Зенит. Отмененный гол Смолова, Российская Премьер-Лига, 11 тур 28.09.2019.Гол хозяев отменили после просмотра VAR

А вот "Локомотив" на 41-й минуте открыл счет в матче. После подачи Жоау Мариу мяч в ворота "Зенита" забил Федор Смолов. Однако же судья после просмотра видеоповтора гол отменил - у португальца был фол перед голом. Это слегка раззадорило "Локомотив".

Ибо уже в перерыве в прямом эфире канала "Матч Премьер" Федор Смолов высказал:

- Ты иди в мини-футбол играй, *** , Олег! - прямо сказал Смолов полузащитнику "Зенита" Олегу Шатову. После чего вдарил критикой по сопернику:

- Как только судья пошел смотреть повтор, я сразу сказал Рифату Жемалетдинову, что не засчитают. Ну еще бы нам засчитали гол против «Зенита». Можно сразу им первое место отдавать, ***, разыгрывать второе. Календарь под них. Мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера, то опять в 11.

Эксперт "Матч Премьер" Андрей Аршавин, который хорошо всем знаком по игре за "Зенит", дал комментарий этим словам:

- Слова Смолова? Несолидно. Не надо плакать. Федор забил супергол. Мне бы тоже было обидно. Лучше бы его засчитали. Но надо выходить на второй тайм и забивать еще.

Локомотив - Зенит. 1:0. Гжегож Крыховяк, Российская Премьер-Лига, 11 тур 28.09.2019.Крыховяк открывает счет в матче

Но что же началось после перерыва! Уже на 47-й минуте матча счет в матче открыл дальним ударом супергерой нынешнего сезона у "Локомотива" - поляк Гжегош Крыховяк. Футболист, переложив мяч в 24 метрах от ворот "Зенита" с ноги на ногу, пробил в ближний от голкипера Лунева угол и попал!

Тренер "Локомотива" Юрий Семин после забитого гола потролил соперников, показывая в сторону арбитров жест-прямоугольник. Мол, давайте и этот гол проверим. Но пересматривать ничего не надо было - "Локо" повел в матче со счетом 1:0!

Так до победы "Локомотив" и довел эту игру, взяв верх над лидером Премьер-Лиги и сравнявшись с ним по очкам. Но в конце матча все напряглись. Роберт Мак забил гол в ворота "Локомотива", однако же после просмотра VAR мяч решено было отменить. Когда судья принял решение не засчитывать гол, то заликовал ВЕСЬ СТАДИОН. Мяч попал в руку Оздоеву.

И теперь после 11 туров "Ростов" - лидер Премьер-Лиги, потому что победил в личной игре "Локомотив", "Локо" - второй, а "Зенит" - сразу же третий. У всех трех клубов по 23 очка.

"Локомотив" и "Зенит" теперь свои следующие матчи проведут дома в рамках Лиги Чемпионов. 1 октября москвичи играют на РЖД Арене с мадридским "Атлетико", а спустя сутки в гости к команде Сергея Семака приедет португальская "Бенфика". Ну а в чемпионате России по футболу эти команды - соседи в календаре. 6 октября утром в 11:30 по мск времени "Зенит" начнет игру в Екатеринбурге против "Урала". А в 14:00 у "Локомотива" стартует поединок против тульского "Арсенала" на своем поле.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Зенит.