Tetris Challenge: Экстренные службы показали, как выглядит их работа изнутри

В мировой интернет-сети запустили новый заразительный флешмоб - Tetris Challenge. Сотрудники аварийных спецслужб - от скорой помощи до полиции - выкладывают в Instagram фотографии своего снаряжения, выложенного по линейке, как и в популярной игре "Тетрис".

allolespompiers Челлендж распространился по всему миру

Вот на снимке стоит служебная машина пожарных, а рядом с ней аккуратно расставлены спецзнаки, шнуры, жилеты и форма.

pompierserval Пожарные Шапель-Ан-Серваля

На следующей фотографии рядом со своим оборудованием лежат полицейские.

muenchnerblaulicht Финская полиция

Все это выглядит не только очень зрелищно и эстетично, но и довольно познавательно.

sjofartsverket Экипаж вертолета Шведской морской администрации (SMA)

С помощью таких изображений можно понять, сколько всего сотрудникам экстренных служб приходиться возить с собой на вызовы, и из чего состоит их повседневная жизнь.

hora_jaen Служба экстренной помощи испанского города Хаэн

В Instagram опубликовано уже множество фотографий с хэштегом #TetrisChallenge со всего мира. В флешмобе приняли участие даже российские МЧСники, сотрудники Мособлгаза и других структур.

mosoblgaz Мособлгаз присоединился к всемирному #tetrischallenge!

Акция стала настолько вирусной, что фотографии в стилистике "Тетриса" публикуют даже люди, чьи профессии не связаны с экстренными службами - парикмахеры, домохозяйки, спортсмены.

soaresjaq К флешмобу присоединились даже спортсмены

Сайт kp.ru писал, что такие проекты сейчас весьма популярны. Часто они основаны на желании пользователей похвастаться своими удачными фотографиями или поностальгировать, но иногда челленджи преследуют и действительно достойные цели, например, как в случае с поддержкой учителя Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, которую уволили за снимки в купальнике.