2019-09-28T20:32:55+03:00
В мире

Tetris Challenge: Экстренные службы показали, как выглядит их работа изнутри

Весь мир охватил необычный флешмоб - спасатели, полицейские и медики становятся частью большой игры вместе со всем своим оборудованием [фото]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фото: instagram.com/amaverickФото: instagram.com/amaverick
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В мировой интернет-сети запустили новый заразительный флешмоб - Tetris Challenge. Сотрудники аварийных спецслужб - от скорой помощи до полиции - выкладывают в Instagram фотографии своего снаряжения, выложенного по линейке, как и в популярной игре "Тетрис".

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Челлендж распространился по всему миру
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Вот на снимке стоит служебная машина пожарных, а рядом с ней аккуратно расставлены спецзнаки, шнуры, жилеты и форма.

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Пожарные Шапель-Ан-Серваля
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На следующей фотографии рядом со своим оборудованием лежат полицейские.

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Финская полиция
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Все это выглядит не только очень зрелищно и эстетично, но и довольно познавательно.

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Экипаж вертолета Шведской морской администрации (SMA)
2441 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

С помощью таких изображений можно понять, сколько всего сотрудникам экстренных служб приходиться возить с собой на вызовы, и из чего состоит их повседневная жизнь.

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Служба экстренной помощи испанского города Хаэн
136 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В Instagram опубликовано уже множество фотографий с хэштегом #TetrisChallenge со всего мира. В флешмобе приняли участие даже российские МЧСники, сотрудники Мособлгаза и других структур.

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Мособлгаз присоединился к всемирному #tetrischallenge!
120 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Акция стала настолько вирусной, что фотографии в стилистике "Тетриса" публикуют даже люди, чьи профессии не связаны с экстренными службами - парикмахеры, домохозяйки, спортсмены.

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К флешмобу присоединились даже спортсмены
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Сайт kp.ru писал, что такие проекты сейчас весьма популярны. Часто они основаны на желании пользователей похвастаться своими удачными фотографиями или поностальгировать, но иногда челленджи преследуют и действительно достойные цели, например, как в случае с поддержкой учителя Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, которую уволили за снимки в купальнике.

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Снимки с хештегом #tetrischallenge захватили "Инстаграм"
4 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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