Шествие ГУЛАГовцев, ООН ждет Примадонну, табашники на балконе, Ломоносов о гильотине и мыследеятельностный кобель

По сложившемуся обычаю прогрессивно маршировать общественность подала заявку на акцию "Бессмертный ГУЛАГ". Не касаясь деталей акции, заметим, что такое название было если не уместно, то объяснимо, лишь когда бы марш затеяли недавно натурализованные иностранцы, плохо владеющие русским языком.

Перекличка с ватническим "Бессмертным полком", по поводу которого организаторы "Бессмертного ГУЛАГа" пролили столько желчи, несомненна, но есть важное языковое различие. Слово "полк", восходящее еще к "Слову о полку Игореве", имеет в русском языке безусловно положительную коннотацию – "они сражались за родину". Тут и мужество, и самопожертвование, и вечная память, положившим жизнь за други своя.

Те, кто критиковали "Бессмертный полк", сами же на него равняютсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тогда как аббревиатура "ГУЛАГ" положительных коннотаций в языке не имеет. Тем более – в среде заявителей. Если они желают утвердить бессмертие ГУЛАГа, имеют, конечно, право, тем более, что в соответствующей среде немало людей, деды-прадеды которых имели отношение к карательным органам СССР, но так ли нужно лишний раз привлекать к этому внимание.

Причем самое загадочное – организаторы и активисты если не сплошь, то через одного с гордостью декларируют свою принадлежность к гуманитарной интеллигенции. Которой, как считалось ранее, профессионально присуща особая чуткость к слову. Тут же чуткость поразительная. То на прошлой неделе они сами себя назвали книжниками, будто никогда не слышали выражения "книжники и фарисеи", то нынче не понимают различия между полком и ГУЛАГом. Отчего и начинание выглядит странно – "Вперед продвигались отряды ГУЛАГовцев, смелых бойцов".

Хотя тут может возникнуть вопрос, кого считать гуманитарием. При том, что в общем реакция на бенефис чудо-подростка Греты Тунберг, приплывшей в ООН на ладье и там вломившей всем по первое число, была в России довольно кислой, Грету все же горячо поддержали артисты-гуманитарии А. В. Макаревич и М. А. Галкин.

Грета Тунберг как-то слишком агрессивно борется за экологиюФото: REUTERS

Макаревич отметил, что в то время как весь свободный мир, все прогрессивное человечество надрывает глотки в скорбном реве и разворачивается в тысячи траурных колонн, требуя исправить дела с природой, россиянам, отгородившимся от мировой цивилизации все это безразлично. Супруг же Примадонны с горечью отметил, что "Говорить об экологии в России ещё сложнее, чем в Европе или США, потому что у нас не то что пчелы - у нас многие люди на грани выживания".

Положим, и вправду "дюже обижен простой народ", но не совсем ясно, каким образом выполнение радикальной зеленой программы – коров истребить, тепловые и атомные электростанции тоже, всем перейти на веганство и передвигаться на ладьях под парусами из кевлара – небывало поднимет народное благосостояние в России. Разве что по формуле "Не нужно ни дров, ни лучины, и живу я без всякой кручины".

Впрочем, все эти вопросы можно разрешить в ООН. Следующий раз там может выступить Примадонна под аккомпанемент А. В. Макаревича, разъясняющая, что политики что-то там у нее украли, а М. А. Галкин будет дополнять ее выступление шутками и репризами. Тогда победа зеленого дела во всем мире будет гарантирована.

Пока же главным экологом в России является правительство, с 1 октября с. г. запретившее пользоваться на балконах открытым огнем под угрозой штрафа от 3 тыс. руб. Запрет уже горячо поддержал санитар Г. Г. Онищенко: "Подобная мера позволит бороться с нарушением среды обитания, поэтому к этой работе следует подключить сотрудников санитарно-эпидемиологического надзора. Следует изучить правоприменительную практику и ужесточить введенные ограничения".

За санитара все мы спокойны. По сравнении с ним даже Грета Тунберг отличается преступной мягкотелостью. Но неясно, во-первых, подпадает ли под запрет курение на балконе. Тут хотя Д. А. Медведев и запустил регуляторную гильотину в отношении актов Совнаркома, но свежие акты его собственного правительства отличаются не меньшей невразумительностью и удобопревратностью.

Теперь можно докуриться до солидного штрафаФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Но даже если и подпадает, непонятно, как этот запрет администрировать. Для этого надо ловить противоправного курильщика на месте преступления, причем если он успеет переступить порог балкона и войти в комнату, он тут же может сказать "а я в домике" – и правонарушения больше нет. Разве что вооруженные санитары будут, пребывая в засаде, подвешенные с помощью альпинистского снаряжения к стене, проникать прямо на балкон и ловить курильщика in flagranti.

Такого причудливого законотворчества можно было ожидать, ибо

"Дома новы, но предрассудки стары.

Порадуйтесь, не истребят

Ни годы их, ни моды, ни пожары" –

Ни даже регуляторная гильотина.

К тому же еще в 1748 г. М. В. Ломоносов отмечал: "Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому, так ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте".

Применительно к законотворчеству – "Сколько каких актов будет гильотинировано, столько присовокупится новых".

Хотя в некоторых случаях даже и непонятно, идет речь об убывании или об умножении. Муфтий Москвы Аляутдинов призвал узаконить многоженство во всей России, ибо это "позволило бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин". "Вдобавок было бы намного меньше той греховности и блуда, которые сейчас так стремительно распространяются", -- добавил муфтий.

По мнению Ильдара Аляутдинова, многоженство поможет решить ряд социальных проблем

С одной стороны, борьбу с греховностью и блудом можно было бы решить посредством простой дерегуляции, о необходимости которой так много говорили либералы – просто изъять из семейного кодекса статью, согласно которой лицо, уже состоящее в браке, не может вступать в новый. С другой, тут же возникают новые проблемы, ибо это легализовало бы не только многоженство, но и многомужество – у нас равноправие. С чем не всякий муфтий согласится. Что же до бракоразводных процессов, которые даже при моногамии часто являются делом непростым, то при полигамии, а равно полиандрии в них вообще черт ногу сломит. То есть и здесь все по Ломоносову -- ежели где убудет геморрою, то в другом месте сильно прибудет.

Вероятно, поэтому в нейтральной Туркмении, быт которой весьма своеобычен, многоженство тем не менее возбранено. Туркменские ученые опасаются юридических сложностей, а вожди к ним прислушиваются.

Причем это не означает, что туркменское правительство не ведет напряженной интеллектуальной работы. В Туркмении вторую неделю проводят форумы, посвященные книге Гурбангулы Бердымухамедова "Туркменский алабай". Глава государства подарил ее министрам, затем состоялась премьера одноименной песни, затем состоялся форум, в котором приняли участие члены правительства, руководители отраслевых ведомств, профильных научных институтов, учебных заведений и СМИ.

Так надо и нам. Важное лицо напишет фундированный труд про рябого кобеля, другое важное лицо сложит про кобеля песню – чертог сиял, гремели хором певцы при звуке флейт и лир, - пройдет серия представительных форумов с международным участием, посвященных инвестициям в кобелизацию, УВП АП РФ разработает для регионов программу "Мыследеятельностный кобель", явятся юные инноваторы-кобелеводы etc.

Пользы будет столько же, сколько от нынешних реформаторских прорывов. А возможно, даже и больше.