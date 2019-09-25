Муфтий Москвы предложил легализовать многоженство

СЕГОДНЯ 20:15 2019-09-25T20:18:37+03:00

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Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предложил решить ряд социальных проблем в России многоженством. Он вполне серьезно заявил, что мужчинам нужно на законодательном уровне иметь сразу несколько жен. Все потому что женщин в России по данным Росстат на 10 миллионов больше. Мужчин на всех не хватает, а тут еще и высокий процент смертности среди мужчин трудоспособного возраста, число холостых женщин пополняют вдовы и разведенные женщины. Но если многоженство узаконят, свободных в стране дам останется меньше, считает муфтий.

- Я считаю, что обязательно нужно узаконить многоженство. Эта практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии, в том числе и Ислам, это допускают, - его слова приводят РИА Новости.

Муфтий Москвы добавил, что многоженство, хотя в России не разрешено, практикуется в ряде регионов страны. Например, в Татарстане, Чечне и Дагестане. Легализация многоженства по его мнению, станет "гарантом соблюдения прав женщин".

ИСТОЧНИК KP.RU