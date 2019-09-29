Вячеслав Никонов: «Украиногейт» будет иметь много жертв - и в Вашингтоне, и в Киеве

Зачем Трамп и Зеленский наломали дров

- ...Вячеслав Алексеевич, в последние дни из Киева идет информация, что Запад отвернулся от Украины… Причём - на 180 градусов! Как вы эту ситуацию прокомментировали бы?

- Очевидно, что Запад не отвернется от Украины, потому что Украина - это серьезный геополитический козырь в руках Америки, направленный против России, и США будут продолжать «заострять» Украину, как копье, направленное нам в горло.

- Ужас!

- Поэтому, принципиальной перемены какого-то политического курса здесь не будет.

Но то, что Зеленский и Трамп в последние время здорово навредили отношениям Украины со всеми странами Запада, это, безусловно, так.

- Прямо - наломали дров...

- Я в последние дни был на «Петербургском диалоге» (Форум гражданских обществ России и Германии. - А.Г.), встречался с нашими германскими коллегами, в частности, обсуждал этот вопрос с послом Федеральной республики Германия. Он сказал – ну, какая реакция Германии на это? Самая красноречивая – это то, что Меркель промолчала. Не было никакой реакции.

Надо заметить, что такая же была реакция и со стороны Российского президента, потому что сказать тут просто нечего.

То же самое - в отношении Макрона. Сказать ему тоже абсолютно нечего.

- Вы имеете в виду и также и то, что Макрон заявил, что надо прекращать с этими антироссийскими санкциями и так далее...

- Я не думаю, что это связано с заявлением Зеленского, но Макрон ничего не сказал в отношении него, в отношении Украины. Им нечего сказать. Потому что это, безусловно, -оскорбление и Германии, и Франции, которые в последние годы активнейшим образом поддерживали Украину, давали огромные деньги, обеспечивали политическое прикрытие, вводили санкции против России и так далее.

И тут Зеленский заявляет Трампу, что Запад - в лице Франции и Германии - ничего не делает для поддержки Украины. «Здрасьте, приехали!»

Я думаю, что это ему нескоро простят.

Кроме того, Зеленский сделал еще ряд серьезных заявлений в ООН, в том числе, сказал о том, что находится в состоянии войны с Россией. И это создает некоторые проблемы для переговоров в нормандском формате. И они были запланированы на октябрь, но я не думаю, что после этих заявлений они в прежнем режиме могут состояться.

В США - самая грязная за всю историю избирательная кампания

- А если вернуться к США...

- Что касается Соединенных Штатов, то, конечно, ситуация там абсолютно беспрецедентная.

Началась самая грязная в истории США избирательная кампания, которая продлится под флагом импичмента Трампу по вопросу, связанному с коррупцией на Украине и способах американского внешнего управления Украиной. Представьте себе! Это, безусловно, осложнит отношения с Украиной, но при этом я не исключаю какого побочного последствия?

Ясно, что Трампа будут обвинять в том, что он недостаточно помогает Украине. Поэтому - я не исключаю, что одним из шагов и администрации, и конгресса США будет оказание дополнительной помощи Украине. Поэтому с этим мы тоже можем столкнуться.

- Они еще там, особенно в лагере Байдена, говорят, что это «Россия все подстроила». Я имею в виду эти осложнения с Украиной и т.д… что это след Москвы, что - и здесь, дескать, «Путин виноват».

- Естественно, любые проблемы, которые есть у США, уже автоматически перекладываются на Россию на протяжении многих десятилетий.

Я не думаю, что это изменится в течение ближайших десятилетий. Поэтому, конечно, любой скандал, связанный с Украиной, будет использован и в антироссийских целях тоже. Будут говорить о том, что, например, Трамп обнародовал эти переговоры для того, чтобы осложнить отношения с Украиной, потому что он агент Путина. Это одна из линий. Другая линия заключается, например, в том, что на самом деле вот этот прокурор Шокин (Виктор Шокин - бывший Генпрокурор Украины.- А.Г.) ничего в отношении сына Байдена не расследовал, потому что у Украины нет никаких свидетельств того, что он занимался какой-то незаконной деятельностью, но об этом трубят российские СМИ и это часть российской пропаганды и фейкньюс. Именно это использует сторона Трампа для того, чтобы дискредитировать Байдена. (Джо Байден - экс-вице-президент США, вероятный конкурент Трампа на выборах президента США, которые должны состояться через год, в 2020-м.- А.Г.) Естественно, многие антироссийские линии будут отработаны в ходе антитрамповской компании.

Но, я думаю, и в кампании против Байдена тоже будут звучать определенные антироссийские мотивы, поскольку Байден все-таки многократно бывал в России - в отличие от Трампа.

Уолкер струсил и сбежал

- А вот то, что Уолкера (Курт Уолкер, спецпредставитель госдепа по вопросам Украины.- А.Г.) - то ли сняли, то ли он сам ушел – это как понять? Это хуже, лучше?

- Ясно, что - «Украиногейт» будет иметь много жертв. Впереди много оставок и жертвы начались. Первыми стали Уолкер и, я так понял, руководитель украинского совета национальной безопасности Данилюк, который тоже подал в отставку.

Я не думаю, что здесь - просто совпадение, скорее всего, это тоже связано с «Украиногейтом».

Уолкер упоминался в разговорах Зеленского с Трампом и, естественно, он понял, что его будут таскать в конгресс часто - во все комиссия, слушания и, возможно, он будет предметом специального расследования со стороны каких-то правоохранительных органов. Не исключаю, что они подключатся активно ко всему этому делу. Может быть, там появятся и специальные прокуроры, и все, что угодно. Поэтому Уолкер просто струсил и сбежал. Он ведь не какой-то профессиональный политик, не конгрессмен, который привык к критике и так далее. Он -тепличный эксперт, всегда работал под крылом Джона Маккейна и вот - оказался вдруг на этом посту, где провалил всю работу полностью.

Он все-таки - спецпредставитель по урегулированию ситуации в Донбасса - и ни разу там не был… И даже не доехал до Москвы ни разу… Он абсолютно провалил все это направление и сейчас просто струсил от того, что его будут таскать и в официальном качестве он не сможет вообще ничего и сказать-то в свое оправдание. Поэтому - да, он ушел и, думаю, - он не первый и не последний.

Российская дипломатия - самая справедливая в мире

- И еще такой вопрос. Выступление нашего министра Лаврова в ООН было таким очень выверенным… - он будто между флажками прошёл.

- Сергей Лавров сейчас является, в общем-то, представителем дипломатии, которой в мире не осталось.

Мы видим совершенно беспрецедентные вещи, которые были немыслимы еще там несколько дней назад, да. Чтобы вдруг предавался гласности разговор двух глав государств - по первому щелчку со стороны оппозиции.

Знаете, я все-таки еще, помимо прочего, декан факультета госуправления, и хорошо знаю историю государственного управления и дипломатии. Такого не было никогда. Это вообще невозможно себе было представить. Потому что - на самом деле вся дипломатия держится на конфиденциальности.

Это (предание огласке стенограммы переговоров Трампа и Зеленского.- А.Г.) - разрыв шаблонов, стандартов и конец дипломатии.

Лавров все-таки - дипломат, и российская школа дипломатии на общем этом фоне, который мы сейчас видим, - украинском, американском, даже европейском – выглядит очень и очень достойно.

Поэтому - да, конечно, Лавров не будет ломать копья, сжигать мосты. Это - позиция дипломатическая, которая является позицией великого государства, сознающего свою правоту в этой ситуации и - способность предлагать конструктивные решения тех проблем, которые существуют.

Но я бы обратил внимание еще на моменты, связанные с заседанием ООН, - а именно, с выступлением Трампа на Генассамблее.

Там два примечательных момента. Первый, на который все обратили внимание, - это то, что Трамп заявил о том, что суверенитет, национальная гордость – это то, к чему надо стремиться. И патриотизм – это не прибежище негодяев, а это основа деятельности любой страны.

Совершенно необычное заявление для американских президентов, которые все последние десятилетия говорили о глобализме, о стирании национальных границ, об интернациональной политике и либеральном глобальном порядке, который стирает все национальные границы.

И второе, что я отметил в выступлении Трампа, - он вообще не произнес слово «Россия».

- Это хорошо?

- В данном случае, это, безусловно, хорошо, потому что ничего хорошего о России в США сейчас сказать в принципе невозможно.

Но Трамп тоже не видит Россию в качестве тех проблем, с которыми сталкиваются США и даже все мировое сообщество, поскольку он обращался именно к нему - к этому мировому сообществу.

...И про Грету Тунберг

- А вы в своих передачах про девочку - Грету Тунберг - будете говорить, которая там взбудоражила весь мир…

- Честно говоря, я не хочу участвовать в этих провокационных играх, которые устраивают совершенно на ровном месте.

Нет, я не считаю, что это фактор мировой политики, хотя это, я думаю, может быть интересно для тех передач, которые разбирают различные технологии влияния на общественное мнение, на организацию информационных кампаний, создание сенсаций на ровном месте и информационных поводов, которые способны обернуть в любую сторону - против любого политического противника, используя даже детей.

Это, действительно, новое в мировой политике.

А что касается передачи «Большая игра», то мы все-таки об этом будем говорить, если в мире не будет происходить более важных событий.

- Спасибо вам огромное...

* * *

- Да! И ещё хотел у вас, Вячеслав Алексеевич, узнать... А вот эти цветы, которые вы в соцсетях периодически вывешиваете... Ну, в смысле - снимки - это прямо рядом с вами там на даче, да, такие растения?

- Я их сам, эти цветы, и выращиваю.

- Где Вячеслав Молотов жил, это там?

- Нет, нет, там Молотов не жил. (Вячеслав Никонов - внук Вячеслава Молотова, соратника Сталина. - А.Г.) Где Молотов жил, эти дачи все были отобраны, естественно, в первый же момент его опалы.

- И кто там теперь живет, интересно?

- Ну, в той даче, на которой был Молотов в 1957 году…

- Где он вас - маленького - на качелях катал…

- Где он качал на качелях, это не была дача, это был санаторий. Он уже был без дачи, дачу у него отобрали. А там - Медведев живет. Это премьерская.

А тогда - Хрущев сразу же занял ее. Через день.

- Понял...