Правительство Италии и Европарламент наградили "российскую Марию Каллас"

Российская оперная певица Светлана Касьян часто выступает в Италии и в этом году дебютировала в главной роли в «Аиде» на престижном фестивале «Арена ди Верона». А теперь артистка удостоена международной премии Penisola Sorrentina Arturo Esposito под патронажем Европарламента и правительства Италии.

- Светлана Касьян считается новой Марией Каллас. В любом случае это одно из самых талантливых сопрано на мировой сцене. Именно поэтому она провозглашена Папой Франциском Дамой Святого Креста Папского ордена святого Сильвестра, - говорится в официальном сообщении о награждении россиянки.

Премию итальянцы собираются вручить ей 26 октября в Театре Роз города Сорренто.

Напомним, в этом году Папа Римский лично поздравил ее с 35-летием в Ватикане и передал в Россию частицу Туринской плащаницы. А перед веронским дебютом в «Аиде» прислал ей в гримерку охапку белых роз.

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