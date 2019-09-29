2019-09-29T16:28:32+03:00
Звезды

Правительство Италии и Европарламент наградили "российскую Марию Каллас"

Светлану Касьян удостоили международной премии
Ася ХОВАНСКАЯ
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Светлана Касьян с супругом-исполнительным директором Фонда святителя Григория Богослова Леонидом Севастьяновым и дочкой Наташей в гостях у Папы РимскогоСветлана Касьян с супругом-исполнительным директором Фонда святителя Григория Богослова Леонидом Севастьяновым и дочкой Наташей в гостях у Папы Римского
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Российская оперная певица Светлана Касьян часто выступает в Италии и в этом году дебютировала в главной роли в «Аиде» на престижном фестивале «Арена ди Верона». А теперь артистка удостоена международной премии Penisola Sorrentina Arturo Esposito под патронажем Европарламента и правительства Италии.

- Светлана Касьян считается новой Марией Каллас. В любом случае это одно из самых талантливых сопрано на мировой сцене. Именно поэтому она провозглашена Папой Франциском Дамой Святого Креста Папского ордена святого Сильвестра, - говорится в официальном сообщении о награждении россиянки.

Премию итальянцы собираются вручить ей 26 октября в Театре Роз города Сорренто.

Напомним, в этом году Папа Римский лично поздравил ее с 35-летием в Ватикане и передал в Россию частицу Туринской плащаницы. А перед веронским дебютом в «Аиде» прислал ей в гримерку охапку белых роз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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