Марк Захаров не любил обсуждать дочь и ревность к актерам

- С Захаровым вы общались не единожды?

- Для меня в профессиональном плане он был очень непростым собеседником. Я многократно интервью с ним делал. Не возьмусь оценивать его театральные или киноработы. Пусть это делают специалисты. Ну да, мое поколение выросло на фильме «Тот самый Мюнхгаузен» и на «Убить дракона» - о чем здесь говорить? А как собеседник он был очень сложен.

- Сложен в чем?

- Он был закрытым и колючим, очень. Было несколько болезненных тем, которые интересовали меня - и на которые он реагировал весьма нервно.

- Какие темы?

- Первое - это Александра Марковна, его дочь. Он понимал, что она работает в его театре и оттого вопросы будут возникать. Например, вопросы, почему он так долго держал ее в массовке? И почему он ее не взял в Париж на знаменитые гастроли. На это он реагировал нервно.

- И отказывался продолжать разговор?

- Нет, но мне тоже было некомфортно. Хотя личность его была очень интересна. Его внутренняя харизма была огромна.

- Ревность к популярности его звездных актеров была?

- Да, был момент — некая ревность по отношению к актерам. Он же сам хотел стать актером — но из него актер не получился. Ему жена сказала , чтобы он забыл об этом деле. И он говорил про жену, что у нее кошачий ум. Что какие то вещи она может быть и не понимала, но у нее была чуйка.

- Это всплывало в ваших беседах?

- Мне казалось — это мое субъективное мнение как собеседника — он очень ревностно относился к актерской славе. Он понимал, что это он сделал Александра Абдулова. Ведь к нему пришел парень с четвертого курса, которого мало кто знал — и Захаров понял что это такое. И сделал его! Но где Абдулов и где Захаров в плане массовой популярности? Да, он ревностно на это реагировал.

- Как эта ревность проявлялась?

- Он с удовольствием рассказывал историю про Парижские гастроли, куда они возили «Юнону и Авось». О том, что там Шанину французская публика возносила, а Караченцева не видели в упор. И никак его не привечали. Как мне объяснял Захаров, Караченцев был раскручен как киноактер в СССР, и в театре в Москве на него реагировали бурно, а в плане театрального актерства, по гамбургскому счету, он был на троечку — подчеркну, что такую оценку Захаров отсылал к мнению французов, превозносивших Шанину и не замечавших Караченцева.

- То есть он понимал, что звезды его театра благодаря кино далеко обошли своего «создателя» по популярности?

- Все в нашей стране воспринимали ленкомовцев через призму кинославы, как предполагал Захаров. Ну да, вот такая у него была ревность. Он понимал прекрасно, что он делает этих людей, и что он делает эти спектакли, где они могут листать.

- Но его обаяние...

- Захаров был человеком с известной долей отрицательного обаяния. Он не нравился многим. А мне он с удовольствием рассказывал, что был огромный список людей, которых ему спускали как режиссеру, которых нельзя снимать в главных ролях из-за нетипичности, «некрасивости» — это Ролан Быков, Инна Чурикова и многие другие.

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