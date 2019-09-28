Марк Захаров: Удовольствие, которое мы испытываем в мире - имеет свою вершину и последнюю меру любого качества - смерть

Не стало Марка Захарова, выдающегося режиссера, автора великолепных спектаклей и любимых фильмов: "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо", "Двенадцать стульев".

"Как это ни грустно, но я чаще всего радуюсь почти всему что происходит в этом мире", - говорил он.

Захаров стоял на границе света и тьмы, абсурда и логики. Будучи совершенно здравым человеком, уделял много внимания мистическим и необъяснимым явлениям.

Например, считал, что появился на свет из-за сапог. Его будущий отец, поддавшись общему настрою, в шестнадцать лет собрался вступать в Добровольческую армию, но прежде - отправился к сапожнику. (Без сапог в армию не принимали). Пьяный мастер стачал обувку, но та оказалась на два размера мала. Расстроенный юноша впал в уныние, запил, в итоге сохранил себе жизнь и это обстоятельство в конечном итоге дало возможность появиться на свет Марку "в осенний месяц октябрь в несчастливое число тринадцать".

Его, человека с потрясающим чувством юмора, подарившему стране столько оптимизма, да еще как две капли воды похожего на Луи де Фюнеса, актеры называли не Марком, а Мраком. Внешне он был едок, суров и неприступен. И это позволяло ему держать артистов в тонусе.

Трудно работать с одной звездой, а каково это, если твой театр целиком состоит из звезд, как "Ленком".

У него получалось.

- Он был одним из первых режиссеров, который понял, что нужно делать своих актеров знаменитыми, - говорит кинокритик Алексей Коленский.

Марк Захаров с труппой "Ленкома" в 2003 годуФото: Анатолий ЖДАНОВ

Причем, эту знаменитость создавал эстрадным образом. Потому его театр не был театром высказывания, как у Любимова, театром-дуракавалянием, как "Сатира" у Плучека. "Ленком" стал театром -шоу. Абсолютным элементом шоу были разные яркие жесты Захарова, вроде сжигания партбилета на камеру... Символично, что именно на сцене "Ленкома" начинала репетировать группа "Машина времени".

Своих будущих звезд Захаров находил сам. Это он нашел Инну Чурикову, которая не нравилась никому. Он открыл Пороховщикова, считавшегося слабым артистом. Разглядел талант Абдулова, приняв его в Ленком еще на четвертом курсе. Его актеры - Калягин, Караченцов, Леонов... И - конечно, Иннокентий Смоктуновский. До того как Захаров переступил порог "Ленкома", Смоктуновского рекомендовали выпускать на сцену только в тех случаях, когда актеру не требовалось ничего произносить. Иначе он мог завалить спектакль.

Почему он видел то, чего не видели другие? Дело в том, что на протяжении долгих лет жизни Захаров задумывался о мистических вещах и много внимания уделял природе гипноза, интересно рассуждая на эту тему. Актеров он подбирал, в том числе, ориентируясь на какие-то мистические способности.

Со странными обстоятельствами был связан еще один эпизод его жизни. Мама Захарова тоже была актрисой, но увлечение сына театром не одобряла. Когда Марку пришло время определяться с профессией, она велела ему нести документы на инженерный. Баллов хватило на немодную специальность «канализация и водоотведение», Захаров был страшно огорчен, но противиться воли любимой матери не мог. И тогда - вмешался сон. Что уж там приснилось матери - бог весть, но под впечатлением от увиденного, она дала Захарову добро на актерствование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734712" frameborder="0"></iframe> Поклонники творчества Марка Захарова несут цветы к «Ленкому».Михаил ФРОЛОВ

Он поступил в ГИТИС, окончил актерский факультет. Рассказывал, что актер из него был посредственный. Долго и безуспешно ходил на встречи с режиссерами, стараясь изобразить блеск в глазах, «как у довоенной актрисы», играя на сцене в Перми, подражал Вицину...

Окончательное осознание того, что он должен заниматься режиссурой, пришло к нему у Плучека в театре Сатиры.

Кстати, Плучека Захаров всегда называл Мастером с большой буквы и от него научился некоторым моментам, которые сегодня кажутся необычными.

Многие замечали, что Захаров был чуть ли не единственным режиссером, который не протаскивал на сцену своих родственников. Например, жену, красавицу Нину Лапшинову, которую очень любил, снял ее только в "Двенадцати стульях", и то в эпизоде. А ведь она была хорошая актриса. Причем, в молодости - гораздо востребованнее самого Захарова. Более того, получая приглашения на работу, Лапшина ставила условие, что вместе с ней будет принят и ее муж.

Марк Захаров воспитал чуть ли не лучшее поколение советских актеровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дело в том, что Захаров, будучи благодарным учеником, очень чтил заветы Плучека, рекомендовавшего по разным соображениям ограничиться в общении с артистками только репетициями.

"Не уходи от страдания и глаза твои станут умнеть", - учил Захаров. Листая его биографию, понимаешь, что страданий выпало не много. Но сам режиссер, прекрасно зная о себе все, иронизировал: "истинное страдание может происходить в условиях трехразового питания".

Для многих наших зрителей Марк Захаров известен прежде всего как кинорежиссер. Лучшие его фильмы - «Тот самый Мюнхгаузен», «Двенадцать стульев» и, конечно, «Обыкновенное чудо», (фильм, в котором особенно ощутилась некая американскость режиссера. Ведь неслучайно Абдулов появляется там в ковбойской шляпе, чего быть не могло у Шварца). Есть ощущение, что понимать Шварца ему помогал Горин, которого Захаров безумно любил и которому очень доверял. Неудивительно, что когда Горина не стало, Захаров перестал снимать кино. Но речь не об этом. А речь о том, что у Захарова получалось снимать шедевры на полутора декорациях, создавать объем из ничего, превращать пространство в хрустальный шар.

Лучший фильм Марка Захарова - это....

Познать истинный успех - значит своевременно вписаться в отпущенное тебе время, - писал он. Захаров вписался. Он был одновременно и конформистом, и бунтарем, питал пиетет перед Америкой (да что там, "Юнона и Авось" - совершенно бродвейский мюзикл) и в то же время оставался очень советским человеком. Как это у него ловко выходило - показывает эпизод из "Обыкновенного чуда". Там есть сцена, когда Леонов-король возникает в окне и поднимает руку. Этот совершенно не смешной по нынешним меркам эпизод - вызывал гомерический хохот в залах. Дело в том, что жест был точь-в-точь такой, каким приветствовал народ Брежнев на Мавзолее.

Конечно, его фильмы, где снимались Ленкомовцы, работали на поддержание звездного статуса актеров. Но при этом сам Захаров был уверен, что быть хорошим киноактером можно только при условии работы в театре: "тогда на лицевых мускулах проявляются зримые следы духовных поисков. Это необходимо для крупного плана".

Поклонники несут цветы к стенам театра Марка ЗахароваФото: Михаил ФРОЛОВ

Он говорил, что режиссерская профессия почти такая же опасная как и актерская. Уловить собственную деградацию невозможно. Потому и работал над собой всю жизнь. Не менее интересны, чем работы в кино и в театре - его книги. Крайне необычны и удивительны его взгляды, а мысли завораживают и не позволяют оторваться. Проблема в том, что процитировать что-то почти невозможно. Вырванные из книги, волшебно-выпуклые фразы умирают и не производят гипнотического эффекта. Поэтому читать его мемуары надо целиком, как смотреть фильмы и спектакли.

Он верил, что театральные потрясения передаются генетически от одного поколения к другому. А раз так - то Захаров не умер. Он ушел в историю. Туда, где его ждут и Мюнхгаузен, и Медведь и его любимый Григорий Горин, конечно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734680" frameborder="0"></iframe> Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

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