Мамы девочки-маугли и мальчика, которого пытали в «Лосином Острове», стали соседками в психушке Бутырки

Полгода назад с разницей в несколько недель Москву потрясли страшные новости, героями которых стали дети.

На МКАД недалеко от заповедника «Лосиный Остров» водители нашли шестилетнего Славу (имя изменено). Руки мальчика были крепко замотаны скотчем, на голове - мусорный мешок.

Пятилетнюю Лиду (имя изменено), которую прозвали девочкой-маугли, забрали из квартиры на Ленинградском проспекте после звонка соседей, которые слышали плач ребенка, оставшегося в полном одиночестве.

МОГУТ ОТДАТЬ БАБУШКЕ

По версии следствия, в ночь на 18 февраля в «Лосином Острове» своего сына мучила родная мать, 33-летняя Надежда Куликова. Она привязала ребенка к дереву, но тот сумел убежать. Женщину задержали. А ребенка отвезли в НИИ Склифосовского.

- Он совершенно здоров! - говорят сотрудники социально-реабилитационного центра, где с февраля живет Слава.

А ведь мальчик поступил к ним с огромной кипой медицинских справок. Горе-мамаша с самого рождения лечила сына от несуществующей болезни. И ведь врачи говорили Куликовой, что медицинская помощь, скорее всего, нужна ей самой.

Последние два года Надежда с сыном жили вдвоем. Накануне ночных пыток в заповеднике она повезла сына в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Хотела, чтобы ему провели обряд экзорцизма - изгнания бесов. По одной из версий, Куликовой отказали, и женщина решила изгнать из сына нечистую силу сама.

О том, что произошло в ту ночь, Надежда так и не рассказала следователям. Свою вину она не признала, но сейчас это уже не столь важно. «Комсомолке» стало известно, что по результатам стационарной психиатрической экспертизы женщина была признана невменяемой. Сейчас она находится в психиатрической больнице СИЗО № 2, известного как Бутырка.

Надежда Куликова лечила сына от несуществующих болезней.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Параллельно суд ограничил ее в родительских правах. Взять мальчика под опеку готовы родные тети и бабушка. Соответствующие документы в органы опеки они передали сразу после случившегося. Однако на время расследования процесс был остановлен.

- Они планируют повторно подать документы. Из-за того что мальчик свидетель и потерпевший по уголовному делу, все это время им даже не разрешали его навещать. Боялись, что они отговорят его свидетельствовать против мамы. Но на прошлой неделе бабушке позволили увидеть внука. Он ее не забыл, крепко обнял и просил забрать его домой, - рассказала подруга семьи Куликовых.

В органах опеки нам подтвердили информацию, что сейчас рассматривается вопрос о передачи Славика близким родственникам.

Анна Кузнецова постоянно навещает Лидочку в больнице. Фото: Пресс-служба уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка

«ПОЛГОДА В ЗАТОЧЕНИИ»

А вот Лиде, той самой девочке-маугли, повезло меньше. Из квартиры, которую ее мама, 47-летняя безработная Ирина Гаращенко, превратила в помойку, девочку отвезли в больницу. В волосах у ребенка кишели вши, в шею вросла резинка. Полгода Гаращенко жила у любовника и лишь изредка приходила покормить дочь. От пережитого стресса Лида на какое-то время даже забыла человеческую речь.

- Это было жуткое зрелище, - вспоминает Исмаил Османов, главный врач детской клинической больницы имени Башляевой. - Она боялась воды, потому что мама ее не мыла. Первое время спала на полу и долго привыкала к кровати. Примерно через две недели в стационаре она начала говорить. До сих пор помню ее первое слово: «Фунтик». Она узнала героя мультфильма, который, судя по всему, видела в раннем детстве, до того как мама превратила ее жизнь в ад.

После больницы Лиду ненадолго поместили в социально-реабилитационный центр. Но невыносимые условия жизни отразились на психике девочки. В сентябре ее снова госпитализировали.

- К сожалению, есть проблемы со здоровьем. Будем надеяться, что ситуация выправится. В ближайшее время обязательно ее навещу, - рассказала «Комсомолке» новости о состоянии девочки детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Кажется, ближе нее у Лиды теперь никого и нет. Родная тетя, которая сразу после шумихи заявила, что готова стать опекуном, попросту пропала. Вместе с ней растворились и толпы потенциальных приемных родителей, которые, посмотрев сюжет про девочку-маугли по телевизору, в первые дни на эмоциях выстроились в очередь на усыновление.

- На сегодняшний день реальных претендентов на опеку над ребенком нет. Но мы ведем поиски приемных родителей. Скорее всего, это будет семья, имеющая подобный опыт, - пояснила Анна Кузнецова.

Тем временем мама девочки, которая точно так же, как и героиня первой истории, была признана невменяемой, тоже находится в психиатрической больнице Бутырки. Женщина ограничена в родительских правах, правда, и сейчас она не теряет надежды вернуть дочку.

И такое развитие событий вполне реально.

- Восстановление в родительских правах возможно. Юридически у любой женщины России есть такое право. Решение, конечно, будет принимать суд, который, уж поверьте, внимательно изучит все обстоятельства, - пояснила детский омбудсмен.

В самом начале обеих историй и Куликовой, и Гаращенко предъявили обвинение по тяжкой статье «покушение на убийство несовершеннолетних». Но так как обе были признаны невменяемыми, уголовной ответственности они не подлежат.

Сколько времени они проведут на принудительном лечении, будет зависеть от характера заболевания.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«У детей есть шанс на полное восстановление»

- Сложно сказать, какие именно диагнозы выявили у каждой из мам, но сам факт признания их невменяемыми говорит о том, что женщины не понимали, что делают, - объяснил психиатр Владимир Куприн. - В первом случае маме проще было переложить свою болезнь на сына, чем признать, что проблемы есть у нее самой. Она была готова до смерти залечить ребенка и, одержимая этой мыслью, совершенно не думала о сыне.

Вторая мама страдала синдромом патологического накопления. В этой ситуации все могло закончиться гораздо хуже, в один из дней она могла просто забыть прийти покормить ребенка. Страшно представить, что в это время творилось с самой девочкой. Совершенно точно она чувствовала себя преданной, ненужной. Безусловно, пережитые психологические травмы наложат отпечаток на дальнейшую жизнь детей. Но степень этого влияния будет зависеть от того, появятся ли рядом с ними новые любящие родители. У детей есть шанс на полное восстановление.