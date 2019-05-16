«Отдайте дочку моей сестре»: маму девочки-маугли признали невменяемой

Кажется, в дикой истории про пятилетнюю Лиду*, которую журналисты называют девочкой-маугли, появилась ясность. На днях ее мать, 45-летнюю москвичку Ирину Гаращенко, ту самую которая устроила в трешке на Ленинградском шоссе свалку мусора, выписали из института имени Сербского. По результатам стационарной судебной экспертизы женщина была признана невменяемой. Из женского СИЗО ее перевели в специализированную камеру "Бутырки", где содержат арестанток с психиатрическими заболеваниями.

Первым, кто навестил Ирину в новой камере оказался правозащитник ОНК Иван Мельников. Об этом визите он рассказал "Комсомолке".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696274" frameborder="0"></iframe> В московской квартире обнаружили забытого ребенка.

- Как она отнеслась к вашему визиту? Он ведь не первый?

- Это была наша вторая встреча и Ирина меня узнала. Мне показалось, что она была рада встрече и общение было доверительным. По внешним признакам она совершенно нормальный, хорошо воспитанный человек. На условия содержания не жаловалась. В камере она находится с женщиной, подозреваемой в мошенничестве. Они вместе были в институте Сербского и еще там успели поладить.

- Вспоминаются жуткие фотографии из квартиры, где жила маленькая девочка. В камере тоже горы мусора?

- Сейчас с точностью можно сказать , что эта склонность к накоплению мусора обусловлена заболеванием женщины. Она себя не контролировала тогда. Сейчас это никак не проявляется. В камере идеальный порядок и сама Ирина за ним следит.

- Параллельно с расследованием уголовного дела, органы опеки собирают документы на лишение Ирины родительских прав. Что она думает об этой ситуации?

- Единственное, что сейчас ее волнует, это дочка. Она много о ней говорила, рассказывала, как любит девочку и скучает по ней. О процессе лишения родительских прав Ирина знает. Женщина собирается бороться за ребенка. А пока идет следствие, она хотела бы чтобы девочку отдали на воспитание ее двоюродной сестре. Насколько я знаю, женщина уже подала соотвествующие документы.

Такой девочку нашли в квартире, заваленной мусором и грязью.

- Диагноз Ирины станет козырем для органов опеки?

- Она признана невменяемой, но диагноз не является пожизненным. Скорее всего, после суда ей будет назначено принудительно лечение. После выздоровления и устройства на работу она сможет восстановить права на ребенка.

- Это входит в ее планы?

- Думаю, да. Она говорит, что хочет жить с дочкой.

- Где сейчас находится девочка?

- В специализированном детском учреждении. И это, конечно, не может огорчать. Сама Ирина пока не ограничена в родительских правах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697026" frameborder="0"></iframe> Находящаяся в больнице девочка Маугли, "расстраивается, когда остается одна".

Напомним, в ночь на 10 марта в захламленной квартире на Ленинградском шоссе нашли 5-летнюю Лиду. Соседи слышали детский плач и вызвали полицию. Дверь вскрыли. В трехкомнатной квартире по колено гниющего мусора находилась напуганная девочка. Ее сразу же увезли в больницу. Оказалась, что полгода горе-мамаша жила у сожителя, а малышку лишь изредка навещала чтобы покормить. Почти сразу женщину арестовали на два месяца. Потом срок ареста продлили еще на два месяца, до 10 июня.

*Имя ребенка изменено

КАК ЭТО БЫЛО

"Во всех комнатах было по колено мусора": Соседи в Москве спасли 5-летнюю девочку-маугли от собственной матери

Жуткая история произошла в доме по Ленинградскому шоссе. Ночью 10 марта в одной из квартир на восьмом этаже плакал ребенок (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Свалка в моей квартире? Больной ребёнок? Это провокация»: мать московской девочки-маугли рассказала "КП" свою версию случившегося

История про московскую девочку-маугли шокировала многих. Напомним, в ночь на 10 марта в захламлённой квартире на Ленинградском шоссе обнаружили 5-летнюю Лиду (имя изменено) (подробности)