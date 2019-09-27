Отдохнуть в Турции и умереть: риск или статистика?

ЛЕТО ПЕЧАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ

Трагических новостей с турецких курортов в этом году столько, что даже самые преданные поклонники Антальи и Бодрума насторожились. Может, у турков и правда беда с безопасностью? Не справляются с наплывом гостей (одна только Анталья уже приняла рекордные 12,8 миллионов отдыхающих, и большинство из них россияне)? Или просто расслабились - все равно приедут?

Бархатный сезон уже на излёте, а ЧП продолжаются (см. "Трагедии на турецких курортах").

Эксперты туристического рынка, разумеется, тоже анализируют итоги летнего сезона, в том числе и печальные. Недавно в Общественной палате РФ собрали круглый стол. Дипломаты, страховщики, представители турбизнеса обсуждали: почему этим летом в Турции столько трагедий с нашими туристами?

Правда ли происходит что-то экстраординарное?

- Начиная с мая в Турции скончалось уже 88 россиян, - назвал впечатляющую цифру руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцов.

Рейтинг опасных и безопасных для туристов странФото: Наиль ВАЛИУЛИН

ВОПРОСЫ И ЦИФРЫ

История Алисы Адамовой, утонувшей в бассейне турецкого отеля, действительно жуткая, и найти какое-то объяснение и тем более оправдание невозможно. Да и если найдут турки виновных, накажут владельцев отеля, родителей это не утешит.

И да, есть ещё несколько случаев, вызывающих серьезные вопросы к отелям и организаторам экстремальных развлечений. К добросовестности персонала и к обеспечению безопасности в целом.

Да и вообще в голове с трудом совмещаются картинки солнечных пляжей и слово "смерть". Ведь если отпуск, отдых, курорт, то там должно быть безоблачно и беззаботно, и все должны возвращаться домой загорелыми и счастливыми. А не лежать под капельницами в турецкой больнице и не ждать спецборта МЧС.

12-летняя Алиса Адамова, руку которой затянуло в трубу бассейна в Турции, умерла 28 августа.

Безусловно, каждая смерть или несчастный случай - трагедия. И любые статистические выкладки могут показаться циничными. Но если на время отключить в голове эмоциональный диссонанс и вникнуть в цифры, которые приводят эксперты, остается согласиться с их выводом. В Турции происходит та же самая жизнь, что и в России. Не опаснее.

Так вот, цифры. В Турции за год отдыхает 6 миллионов россиян. Это больше, чем население Санкт-Петербурга. В сезон отпусков на турецких пляжных курортах каждый день находятся 300 тысяч наших соотечественников – ну как если бы весь Подольск или Череповец взял бы и выехал к морю.

Как вы думаете, сколько человек умерли за лето в Санкт-Петербурге? Точно больше, чем 88. В Подольске или любом другом 300-тысячном городе случаются ЧП, аварии, сердечные приступы. В Турции тоже. К сожалению.

- Статистика нашей компании с мая по август 2019 года: почти 2 миллиона застрахованных, 24 тысячи страховых случаев, 27 смертей. Это полностью пропорционально прошлому году, число смертей не выросло, - подводит итог гендиректор страховой компании ERV Андрей Тюрин.

Убивают отдыхающих в Турции в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания (см.инфографику). Жара и резкая смена климата провоцируют обострения и приступы.

ОТЕЛИ ПРОВЕРЯТ

Однако власти Турции не считают, что всё в порядке. На днях губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу подписал документ, ужесточающий контроль за безопасностью отдыхающих. Он касается отелей, компаний, организующих экскурсии, сдающих в аренду машины или катера с яхтами.

Но всё же на особом контроле - отели, и в первую очередь безопасность бассейнов, а также качество продуктов и алкогольных напитков. На всех курортах анталийского побережья создадут инспекционные комиссии. Они будут не только регулярно контролировать гостиницы, но смогут и нагрянуть с внезапной проверкой в любой момент. За нарушения грозят штрафы и отзыв лицензии.

ТРАГЕДИИ НА ТУРЕЦКИХ КУРОРТАХ

! Трагедия с 12-летней Алисой Адамовой из Санкт-Петербурга облетел все соцсети. Руку девочки засосало в трубу насоса в бассейне в отеле Sunhill Бодрума. Всё произошло на глазах у родителей, девочку тут же бросились спасать. Но пока выламывали трубу-капкан, Алиса была под водой. Десять дней она лежала в коме, врачи боролись за жизнь девочки, но все же она скончалась. Полиция задержала владельца и директора отеля, а также технического специалиста.

В водном парке Sealanya Seapark в Аланье 22 августа захлебнулась 19-летняя москвичка

! В водном парке Sealanya Seapark в Аланье 22 августа захлебнулась 19-летняя москвичка. В критическом состоянии её доставили в Москву, пытались спасти в Склифе, но через две недели девушка умерла.

! 3 сентября в отеле Maya World Beach в бассейне утонула 6-летняя девочка из России. Купалась вместе с тетей, упала с водной горки, стукнулась головой и захлебнулась.

! 15 сентября – новое ЧП. Двое наших отпускников в Коньяалты решили полетать над морем на парашюте, привязанном к катеру. Это экстремальное развлечение, парасейлинг, вовсю предлагают на турецких пляжах. Канат оборвался, туристов порывом ветра отбросило на деревья. Один из пострадавших, молодой парень 2001 года рождения, скончался. Полиция задержала владельца и сотрудника компании, организовавшей смертельный аттракцион.

! На днях в турецкую больницу с сильнейшими ожогами попали мальчики из Екатеринбурга, трёх и десяти лет. Во время кулинарного шоу в отеле на них попало кипящее масло, тут же загорелась одежда. Дети живы. Но у одного ожог 30% кожи, у второго обгорели рука и голова. Отель оплачивает лечение.

ЦИФРЫ

0,0016% - риск несчастного случая или болезни со смертельным исходом во время отдыха в Турции. На каждые 100 тысяч застрахованных в этом году приходится 1,6 репатриаций. В 2018-м было чуть хуже, 1,7 летальных случаев на 100 тысяч отпускников.

Для сравнения: в Таиланде на 100 тысяч туристов приходится 2 репатриации тела на родину, во Вьетнаме 6,4. Получается, что риск там больше, чем в Турции.

По данным страховой компании ERV и Ассоциации туроператоров России.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ОТПУСКНИКИ В ТУРЦИИ

66% - сердечно-сосудистые заболевания

13% - утопления

9% - болезни желудочно-кишечного тракта

4% - кровоизлияния в мозг

4% - почечная недостаточность

4% - травмы

По данным страховой компании ERV.

КОММЕНТАРИЙ ТУРОПЕРАТОРА

Ольга ИВАНОВА, PR-директор туроператора “TUI Россия”:

- Несчастные случаи происходят с людьми и дома, и на отдыхе, к сожалению, тоже. Да, о ЧП в Турции пишут много, но давайте не забывать о том, что это самое массовое из зарубежных курортных направлений. Среди наших туристов, отдыхавших в Турции, ЧП случались у 0,02%.

По цифрам выходит немного. Но людям, которые попали в те самые злополучные сотые доли процента, от этого не легче. Что сделать, чтобы среди них не оказаться? И на какую помощь туроператора можно рассчитывать?

- В первую очередь, конечно, нужна медицинская страховка (все подробности о полисах для путешественников – на kp.ru). Наши гиды в обязательном порядке информируют отпускников о правилах обращения в страховую компанию, такой инструктаж они дают во время трансфера из аэропорта в отель либо во время встречи с туристами в гостинице, - продолжает Ольга Иванова. - В наших договорах с принимающими компаниями в Турции и других странах прописан порядок взаимодействия в разных нештатных ситуациях, которые могут произойти с туристами. В том числе обязанность контролировать оказание медицинских услуг и помощь туристу во время лечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Турция в рейтинге безопасных для туристов стран - на 125 месте. А все равно самая популярная!

"КП" сравнила рейтинг самых безопасных для туристов стран от экспертов Всемирного экономического форума с тем, куда реально ездят российские отпускники (подробности)