Никита Михалков отбросил костыли и исполнил рэп

Все не по одному десятку раз писали о том, что Никита Михалков перенес около сорока операций, что ему занесли инфекцию при замене сустава и что теперь режиссер передвигается на костылях, превозмогая боль. Судя по всему, дело идет на поправку. В распоряжении КП оказалось видео с вечеринки по случаю открытия учебного года, которая состоялась в сентябре в имении Михалкова Щепачиха. На кадрах видно, что Михалков не пользуется костылями. Режиссер разбивает о штатив камеры тарелку "на счастье" и выступает на сцене без каких-либо палок-копалок поблизости.

Торжественная церемония открытия учебного года в Щепачихе 2019.

В своей любимой белой шляпе и в стильном белом свитере, выглядит 74-летний Михалков дай бог каждому и зажигает, как в лучшие времена. Например, для "новобранцев" своей Академии - он даже исполнил знаменитую песню "Мохнатый шмель на душистый хмель", причем сразу в двух вариантах: в классическом, как из кинофильма, и в модном рэп-формате.

Несколько дней назад режиссер появился и на фестивале "Евразийский мост" в Ялте. На сцене Михалков тоже выступал без костылей, правда, еще пользовался ими во время прогулок.

Желаем режиссеру здоровья, новых постановок. Напомним, что конце декабря-начале января Михалков обещал приступить к съемкам новой картины "Шоколадный револьвер" по сценарию братьев Пресняковых, в которой сам сыграет небольшую роль, а уже 11 октября режиссера ждет Рязань, куда студенты и выпускники Академии и сам Михалков приедут в рамках "фестиваля одного дня".

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