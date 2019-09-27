Андрей Малахов предположил, что киргизский таксист за деньги организовал ДТП со смертельным исходом. Киргизы очень обиделись

«Голубой экран» в век интернета никто не смотрит? Оказалось, нет. 24 сентября ведущий программы «Прямой эфир» на канале «Россия-1» Андрей Малахов обсуждал странную смерть сына российского миллиардера Владимира Маругова — Александра. 25-летний парень, управляя мотоциклом, разбился от столкновения с такси. За рулём которого сидел почти ровесник россиянина — 24-летний Исламбек Акбаров.

— Он [Акбаров] пару месяцев работает в такси. Дай ему 100 тысяч долларов, и они сделают счастливыми всю его семью, весь аул, родственников, и до конца их дней им не заработать таких денег там, где зарплата 10 долларов — сообщил Малахов в эфире, предположив, что ДТП могло быть подстроено.

И пошло-поехало.

— В Киргизии это сейчас топовая тема, о ней написали абсолютно все СМИ, высказались наши депутаты парламента и звезды шоу-бизнеса. Пользователи соцсетей моментально раскрутили оскорбительный хэштег #maLOHov (о смысле догадайтесь сами), под которым требуют от ведущего извинений, — рассказал «КП» один из бишкекских журналистов.

Слова Малахова обсуждались даже в беседе российского посла в Киргизии в местном МИДе (вначале сообщалось, будто нашего дипломата «вызвали на ковер», но потом выяснилось, что эта встреча была организована ранее и просто так совпало).

— Позиция посольства — такие действия и эмоции (у Малахова в телеэфире — ред.) могут повредить нашему соотечественнику, поскольку судебное разбирательство по его делу еще продолжаются, — сообщила «КП» пресс-секретарь посольства Киргизии в РФ Гульбарчын Байымбетова. — Более того, юрист нашего посольства Мырзабек Карагулов (который защищает интересы Акбарова в суде и присутствовал на записи той программы Малахова) — там же, в телеэфире, принёс извинения и выразил соболезнования от имени родственников своего подзащитного и всего киргизского общества. Конечно, мы с русскими дружественные народы, мы никогда не будем заострять противоречия, но сожалеем, что опытный журналист допустил такую ошибку.

— Я знаю киргизов не только по произведениям моего любимого Чингиза Айтматова и иллюстрациям в школьных учебниках художника Семена Чуйкова, но и благодаря личным встречам, — написал извинительный пост сам Малахов на портале StarHit после того, как получил свыше 20 тысяч откликов на свой скандальный эфир от уроженцев этой среднеазиатской страны. — Cожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами. Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова.

Впрочем, некоторые соотечественники таксиста Исламбека Акбарова принимать извинения не спешат. «20 тысяч человек тебя «неправильно поняли», зато ты один, значит, правильный», — и это ещё самые невинные комментарии киргизов в соцсетях.

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