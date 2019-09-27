"Защищал убитую горем мать": Андрей Малахов оправдался за скандальные слова о странной смерти сына миллионера

Андрей Малахов сожалеет из-за разразившегося международного скандала, который он невольно спровоцировал. Советника-посланника российского посольства в Бишкеке вызвали в МИД Киргизии после высказываний телеведущего в программе "Прямой эфир". Речь в передаче шла о смертельной аварии в Москве. Виновником ДТП называют гражданина Киргизии.

"Бишкек обеспокоен высказываниями журналистов в государственных СМИ России с учетом киргизско-российских отношений и стратегического партнерства", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Киргизии. В МИД Киргизии отметили, что Андрей Малахов некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина республики Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом.

Малахов в своей программе "Прямой эфир" 24 сентября предположил, что Акбаров мог "умышленно убить" сына колбасного короля Владимира Маругова - Александра Маругова-младшего. В частности, телеведущий предположил, что гражданин Киргизии мог подстроить аварию с наследником миллионера за деньги.

Это вызвало возмущение в соцсетях среди граждан республики. Они потребовали от телеведущего извинений.

Со своей стороны, посольство России в Киргизии заявило: "Малахов - не наш герой. Легко обидеть человека, но трудно с этим жить. Еще хуже, если оскорбляешь целый народ".

Сам Андрей Малахов отметил, что после выхода шоу он получил более 20 тысяч откликов на программу о странной смерти сына колбасного короля. "Я никогда не мог себе представить, что личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии... В этом выпуске моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней попытаться понять, почему погиб ее сын", - написал Малахов.

По его словам, правонарушения, а также преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства. "Перед законом все равны... Мне кажется, я выполнил часть своей журналистской работы. Впервые Татьяна Маругова услышала слова сожаления и раскаяния пусть не от самого виновника произошедшего, а от его представителя. Я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами. Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова", - приводит слова телеведущего "СтарХит".

В свою очередь, член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян удивлен, что такой опытный журналист, как Андрей Малахов, спровоцировал международный скандал. "Андрей. Зачем иностранных граждан задевать? Если честно, я давно уже мечтаю, чтобы «Прямой эфир» закрыли и у тебя бы появилось новое вечернее шоу по типу «Вечерний Ургант». Надеюсь, что международный скандал на тебе сильно не скажется. В крайнем случае, шоу «Привет, Андрей» останется в эфире. А это главное", - заявил эксперт "КП".

Напомним, смертельное ДТП произошло 8 июля 2019 года на Фрунзенской набережной в Москве. Столкнулись мотоциклист и автомобиль такси, за рулем которого находился 22-летний Исламбек Акбаров. Мотоциклом управлял сын совладельца компаний "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Александр Маругов. От полученных травм Маругов-младший скончался в больнице. Таганский районный суд Москвы на два месяца арестовал Акбарова по обвинению в совершении ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека.