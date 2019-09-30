2019-09-30T14:52:44+03:00
Политика

Путин приехал в Париж в знак уважения к Жаку Шираку

Президент России прилетел попрощаться с французским коллегой
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком.Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком.Фото: REUTERS
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Владимир Путин стал единственным мировым лидером, прилетевшим в Париж на церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком. Практически все страны были представлены либо политиками второго ряда, либо отставными государственными деятелями, общавшимися в свое время с Шираком. От Германии приехал президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, а канцлер Ангела Меркель это событие проигнорировала, от Италии - президент Сержио Маттарелла, а премьер Джузеппе Конте остался в Риме, Великобритания вообще предпочла не заметить случившегося.

Путин работал с Шираком в начале своей политической карьеры, и у них сложились теплые отношения. Ширак был одним из тех мировых политиков, которые выступали за равноправные отношения с Россией и который видел в нашей стране хорошего партнера. Все это, несомненно, сыграло свою роль, когда Путин принимал решение изменить свой рабочий график и отправиться в Париж.

Владимир Путин и Жак Ширак во время официального визита российского президента во Францию, 2006 год. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Владимир Путин и Жак Ширак во время официального визита российского президента во Францию, 2006 год.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В столице Франции президент России прямо из аэропорта приехал в собор Сен-Сюльпис, где шла церемония прощания и проходила церковная служба. Большинство лидеров, приехавших в этот день в Париж, предпочли ограничиться памятным обедом в Елисейском дворце. В храм на службу приехал только экс-президент США Билл Клинтон, стоявший во время церемонии в двух шагах от Путина. Французские дикторы, комментировавшие трансляцию на одном из телеканалов, обратили внимание даже на то, что Путину не помешали конфессиональные различия: исповедующий православие президент России тем не менее приехал на католическую службу. Тем самым он продемонстрировал, что человеческие отношения выше конфессий, национальных границ и политических разногласий.

Прилет Владимира Путина в Париж. Прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком