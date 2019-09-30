Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-30T12:26:55+03:00

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Президент России прилетел во Францию, где 30 сентября прощаются с экс-главой страны Жаком Шираком. Французы по-настоящему скорбят, Ширака называют одним из лучших правителей за всю историю страны, бывшая первая леди определила, что муж будет похоронен на кладбище рядом с их старшей дочерью, погибшей в 2016 году.

Месса началась еще утром в соборе Святого Людовика на территории Дома инвалидов в Париже. Попасть сюда могли самые близкие – родственники семьи, ближайшие соратники экс-президента. Заупокойная служба далее пройдет в старинной церкви Сен-Сюльпис.

В числе участников церемонии президент Франции Эмманюэль Макрон и зарубежные лидеры стран, среди которых российский лидер Владимир Путин, премьер-министры Ливана Саад Харири и венгерский Виктор Орбан, а также политики «эпохи Ширака» - экс-президент США Билл Клинтон, бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Прилет Владимира Путина в Париж. Прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU