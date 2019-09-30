2019-09-30T17:33:41+03:00
Звезды

"Просто богиня": 57-летняя Екатерина Андреева стала выглядеть еще моложе

Телеведущая показала фото из бассейна
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кажется, Екатерина Андреева повернула время вспятьКажется, Екатерина Андреева повернула время вспятьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Екатерина Андреева в свободное от работы время много путешествует и постоянно делится с поклонниками красочными фото и видео из поездок. Бессменная ведущая Первого канала, кажется, объездила весь мир. Она появляется в разных точках земного шара в совершенно неожиданных образах. Но больше всего публику поражает то, как роскошно выглядит знаменитость.

Кажется, Екатерина Андреева повернула время вспять. Через два месяца телеведущая отпразднует 58-летие. Однако, глядя на моложавую звезду в это невозможно поверить.

Теледива разместила свежие фото из поездки в Швейцарию. Она поделилась снимками из бассейна.

ekaterinaandreeva_officialekaterinaandreeva_official
Мое прекрасное швейцарское утро...
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"Мое прекрасное швейцарское утро. Дерево, гора, вода, внизу деревня и озеро. Фен-шуй по-швейцарски. И озерная вода в бассейне, доставленная специальным способом на вершину горы, падает вниз с отвесных склонов... Там, где небо сливается с водой, и вечные горы с усмешкой смотрят на старания людей их покорить... ", - гласит подпись к снимкам.

Андреева рассказала, что остановилась в эксклюзивном спа-отеле с огромным выбором медицинских и оздоровительных услуг. Знаменитость прекрасно проводит время и наслаждается местными красотами.

Поклонники, обсуждая снимки своей любимицы, диву даются ее вечной молодости и красоте: "Фантастическая красотка", "Просто богиня", "Я в восхищении, время не властно над вами", "По-моему, вы все время сидите в холодильнике и выходите оттуда только для фото", "Чудо как хороша", "Вы прекрасно выглядите, Екатерина", "Такое ощущение, что вы становитесь еще моложе вместо того, чтобы стареть", "Красивая Вы очень, Катенька, само совершенство!", "Слов нет, чтобы выразить восхищение!", "Катя, Вы единое целое с первозданной красотой природы...".

Стоит отметить, что телеведущая для поддержания идеальной фигуры и здоровья ведет активный образ жизни. Она не боится проводить над собой разные бьюти-эксперименты. Андреева устраивает разгрузочные дни, занимается уникальными практиками, проходит курсы иглоукалывания, делает маски из чистого золота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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