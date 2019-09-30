Долг Жанны Фриске погасили ее родители и Дмитрий Шепелев

Два месяца назад наследники Жанны Фриске полностью рассчитались с благотворительной организацией — вернули более 21 миллионов рублей долга плюс 60 тысяч в качестве компенсации госпошлины.

Таким образом история, которая тянулась почти четыре года, и к которой подключились Следственный комитет, полиция, суд и судебные приставы, благополучно закончилась.

Напомним, акцию помощи Жанне Фриске, которой диагностировали рак головного мозга, организовал в январе 2014 года Андрей Малахов и программа «Пусть говорят». Деньги собирала вся страна. «Русфонд» предоставил банковский счет, на который миллионы поклонников и коллеги певицы перечислили 69 267 787 рублей. Из этой суммы более 11 миллионов сразу поступило на оплату экспериментальной вакцины, которая продлила жизнь певице на целых два года, и больничных счетов. Еще 32 миллиона по ее желанию пошло на лечение девяти онкобольных детей из числа очередников Русфонда. Остаток суммы в 25 миллиона фонд перечислил на личный банковский счет Жанны, обязав по договору вернуть неистраченное.

Жанна скончалась 15 июня 2015 года. При ее жизни Русфонд получил отчет только на 3 378 576 руб. Остаток пожертвований составил 21 633 214 руб. Эти деньги бесследно исчезли. Как стало известно позже, за две недели до смерти Жанны их сняла по доверенности ее мама Ольга Владимировна.

Была долгая и скандальная тяжба с наследниками певицы — ее родителями и сыном Платоном, чьи интересы представляет Дмитрий Шепелев

После этого была долгая и скандальная тяжба с наследниками певицы — ее родителями и сыном Платоном, чьи интересы представляет отец мальчика телеведущий Дмитрий Шепелев. В итоге, суд обязал наследников вернуть долг. Но поскольку это решение не исполнялось, судебные приставы арестовали имущество певицы и выставили его на торги.

В мае была продана половина загородного дома с участком в поселке «Лужки-2» Истринского района. Это элитный поселок, где живут бизнесмены, руководители силовых структур. Двухэтажный особняк площадью 400 кв. м Дмитрий Шепелев купил, когда Жанна уже была больна. Одна половина дома была оформлена на Шепелева, вторая – на Жанну. Говорят, что покупка обошлась им в 38 млн. рублей. После смерти Жанны ее половину разделили ее наследники – сын Платон и родители. Но потом, якобы, родители отказались от своей части дома в пользу внука. Именно эту половину судебные приставы сперва арестовали, а затем выставили на торги.

- Мы точно знаем, что эту половину выкупил Дмитрий Шепелев, - рассказал нам сотрудник «Русфонда». - Дмитрий всегда говорил, что Жанна хотела жить с ним и с Платоном в этом доме. Поэтому для Дмитрия было важно, чтобы дом не ушел к чужим людям. Вырученные деньги — почти 8 миллионов рублей - приставы вернули фонду.

8 миллионов рублей — солидная сумма, но это лишь чуть больше трети от общего долга. Кроме загородного дома, осталась еще и квартира в элитной новостройке в Шмитовском проезде на Красной Пресне площадью около 90 кв.м. Когда Жанна купила эту квартиру, она наняла дизайнеров, которые спроектировали дорогой ремонт в ее вкусе, купила изысканную мебель. После смерти певицы в ее апартаментах жила ее мама и младшая сестра.

Двухэтажный особняк площадью 400 кв. м Дмитрий Шепелев купил, когда Жанна уже была больнаФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

С октября прошлого года квартира находится под арестом. Судебные приставы тоже должны были ее продать, как и загородный дом. С учетом площади под сто метров, хорошего ремонта, расположения в центре Москвы, квартира могла стоить 30 миллионов рублей. Но поскольку имущество находилось под арестом, его выставили бы с дисконтом минимум в 10%. Если бы не нашлось покупателя в течение месяца, цена бы еще снизилась.

И вот в начале августе стало известно, что наследники полностью вернули долг Русфонду, то есть заплатили еще около 14 миллионов рублей При этом квартиру в Шмитовском проезде, как мы поняли, никто и не думал продавать.

- Если квартира осталась у родителей Жанны, значит они и вернули деньги, - рассказал сотрудник «Русфонда», знакомый с ситуацией. - У приставов есть возможность перед тем, как назначать торги, получить деньги от владельцев имущества. И тогда торги не назначаются. Скорее всего родители Жанны воспользовались этой возможностью. Приставы не разглашают информацию о покупателях. Но как для Дмитрия Шепелева было важно оставить дом, чтобы жить там с сыном, так и для родителей Жанны было важно сохранить ее квартиру.

Ни Дмитрий Шепелев, ни родители Жанны Фриске не дают комментариев. Не рассказывают они, как сумели договориться и погасить долг. В течение четырех лет после смерти Жанны, они так и не смогли наладить отношения. И причина не только в имуществе, загородном доме и квартире. Шестилетний Платон стал яблоком раздора. Шепелев изолировал сына от общения с родными бабушкой и дедушкой. А они во внуке души не чают. Отец Жанны - Владимир Борисович Фриске из-за постоянных переживаний, не выходит из больницы.

Родители Жанны Фриске не дают комментариевФото: Евгения ГУСЕВА

Однако младшая сестра певицы Наталья все-таки внесла ясность в эту запутанную семейную драму.

- Теперь, когда долг «Русфонду» погашен, вы наладили отношения с Дмитрием Шепелевым? Видитесь с Платоном?

- Ничего не изменилось. Мы не видимся с Платоном, - рассказала нам Наталья. - Отец из-за этого очень переживает. Мама постоянно плачет.

- Загородный коттедж в Истринского района кому теперь принадлежит? Говорят, что часть дома с участком, которые составляли наследство Жанны, выкупил Шепелев.

- Я не знаю, кому дом сейчас принадлежит. В свое время он был куплен полностью на деньги моей сестры. На кого он оформлен сейчас, пускай остается на совести Шепелева.

- Вы с родителями бываете в этом коттедже?

- Нет, ни я, ни родители.

- Двухкомнатная квартира вашей сестры в Шмитовском проезде осталась в распоряжении ваших родителей?

- Да, осталась у нас. К счастью, Шепелев не имеет к этой квартире никакого отношения. Там есть только доля Платон. Когда ребенок вырастет, достигнет совершеннолетия, тогда мы перепишем на него.

- Сейчас кто-то в ней живет?

- Иногда мама, иногда я приезжаю. Мы не сдаем эту квартиру.

- И все-таки кто погасил долг в 21 миллионов рублей?

- Представления не имею, все вопросы к «Русфонду». Но явно не Шепелев.

- Тогда это мог сделать только ваш отец.

- Возможно, но я не в курсе. Не хочу родителей беспокоить этой темой. Им уже 4 года выносят мозг. Недавно у отца была очень серьезная операция на сердце, ему поставили три стента, еле успели спасти. До этого была операция на сонной артерии. Ему нельзя нервничать. Он пытается добиться встречи с внуком, а та сторона (то есть Дмитрий Шепелев — Ред.) делается все, чтобы ребенок забыл нас. Три года прошло, как мы не видели Платона. Мальчишке уже 6 лет. С ним работает няня-психолог, которая вычеркнула нас из его памяти. Мы о нем ничего не знаем, ни где он живет, ни в какую школу ходит.

Дмитрий не идет с нами на контакт. Подруга Жанны Ольга Орлова недавно встретила его в Италии. Он и с ней не захотел разговаривать. Он же теперь - звезда, а мы — обычные люди. А для него - вообще никто. Как он написал в своей книге: мы — навоз, на котором вопреки всему выросла такая прекрасная роза, как Жанна Фриске. Он все делает, чтобы нас унизить, оскорбить. Меня он ненавидит с первого дня знакомства, как и всю нашу семью. Когда родился Платон, он не разрешал мне брать малыша на руки. Я занималась племянником только, когда Дмитрия не было рядом.

P.S. Увы, несмотря на то, что скандальная история с погашением долга благотворительной организации закончилась, мир в семью Жанны Фриске, увы, не пришел. Родители певицы не только не разговаривают с отцом своего единственного внука, но по некоторым ответам Натальи Фриске, становится понятно, что и члены ее семьи не очень-то общаются друг с другом.