Следом за домом Жанны Фриске на торги выставляют ее квартиру

Эти деньги добыли судебные приставы от продажи части имущества Жанны. А именно половины загородного дома площадью около 400 кв.м. с участком в деревне Крюково Истринского района. В свое время дом приобрел гражданский муж Жанны Дмитрий Шепелев. Ей принадлежала половина, которую после ее смерти унаследовали родители и сын Платон. Вторая половина — имущество Шепелева, оно к наследству певицы отношения не имеет.

ВЕРНУЛИ ТОЛЬКО ТРЕТЬ ДОЛГА

После того, как часть дома была арестована, выставлена на торги, была проведена независимая оценка, потребовался год, чтобы продать за 7 980 000 рублей. На следующей недели будут названы имена онкобольных детей, на лечение которых Русфонд направит эти деньги.

Таким образом треть долга в 21,6 миллиона рублей погашена. Но исполнительное производство не закончено. Русфонд ждет полного возврата денег.

Напомним, эти деньги наследники Жанны - ее родители и сын Платон Шепелев, чьи интересы представляет отец мальчика Дмитрий Шепелев, - должны вернуть Русфонду по решению суда.

Кроме загородного дома, у Жанны была двухкомнатная квартира в элитной новостройке в районе Красной Пресне площадью около в 90 кв.м. Об этой квартире есть много информации в Интернете. Как мы прочитали на одном интерьерном сайте, «это роскошные, мягкие апартаменты, со множеством портьер». Когда Жанна купила квартиру, она наняла дизайнеров, которые спроектировали дорогой ремонт в ее вкусе.

С октября прошлого года квартира на Пресне находится под арестом. Дальнейшая судьба роскошных и мягких апартаментов зависит от приставов и структур, осуществляющих продажу арестованного имущества. В Русфонде надеются, что в течение года квартиру продадут.

Особняк, часть которого ушла за долги, расположен в Истринском районе Подмосковья.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

ЦЕНА ЗА КВАРТИРУ МОЖЕТ СНИЗИТЬСЯ ВПОЛОВИНУ

Мы спросили у независимого риэлтора, сколько может стоить квартира Жанны Фриске?

dmitryshepelev Дмитрий часто выкладывает в соцсетях снимки, демонстрирующие, как весело он проводит время с Платоном...

- С учетом площади почти в сто метров, хорошего ремонта, расположения в центре Москвы, подобные квартиры стоят 30 миллионов рублей, - считает риэлтор Александр Невзоров. - Но речь идет об имуществе под арестом. Здесь не все так просто. Судебные приставы обязаны заказать независимую оценку. Квартира будет выставлена с дисконтом в 5-10% от рыночной цены. Есть сроки продажи и график понижения цены. Если в течение двух месяцев не найдется покупатель, цену снизят еще на 15%… В итоге квартира может быть продана на треть, а то и вполовину дешевле ее рыночной цены. Продажа проходит не только через открытый аукцион, но и через базу данных московской недвижимости ЦИАН и Авито.

Родители Жанны, судя по всему, смирились с неизбежным, устали от скандальной и позорной истории, они не пытались оспорить оценку загородного дома. Младшая сестра Жанны — Наталья - вообще оторвана от реальности. На днях, комментируя частичное погашение долга, она предположила, что полдома под Истрой мог продать Дмитрий Шепелев. И это, с ее точки зрения, «грубое нарушение закона», за которое грозит уголовная ответственность. Похоже, не знает, что имущество Жанны под арестом, что им распоряжаются не Шепелев, а судебные приставы.

На всякий случай мы спросили у Русфонда: если вдруг денег от продажи квартиры не хватит на погашение долга, тогда что? Обязаны ли родители Жанны выплачивать из своей пенсии?

«Решение суда не предусматривает изъятие денег с пенсионных счетов родителей. Долг может быть погашен только за счет продажи арестованного имущества Жанны Фриске», - ответили в Русфонде.

В свое время дом приобрел гражданский муж Жанны Дмитрий ШепелевФото: Евгения ГУСЕВА

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Акция помощи Жанне Фриске, у которой в 2013 году американские врачи диагностировали неоперабельную опухоль мозга, началась в январе 2014 года. Сбор средств на лечение организовал Андрей Малахов в программе «Пусть говорят» на «Первом канале». Русфонд предоставил банковский счет, на который поклонники певицы перечисляли пожертвования - в общей сложности 69 267 787 рублей. Из этих денег более 11 миллионов Русфонд перевел на оплату больничных счетов. Еще 32 619 851 рублей по желанию Жанны пошло на лечение девяти онкобольных детей из числа очередников фонда. Шестерых мальчиков и девочек удалось спасти.

В октябре 2014 года оставшиеся 25 011 790 рублей фонд перечислил на личный счет Жанны, обязав вернуть неистраченное. Согласно договору за каждый рубль Жанна (или ее родные) должна была отчитаться. При жизни певицы Русфонд получил отчет на 3 378 576 руб. После ее смерти родители отказались вернуть остаток пожертвований - 21 633 214 руб. В январе 2017 года Русфонд обратился с иском в суд. В мае 2017 года Перовский районный суд удовлетворил иск фонда. Поскольку денег на счету Жанны не оказалось (однако были представлены доказательства, что за несколько недель до ее смерти деньги сняла ее мама Ольга Фриске), взыскание было обращено на имущество, унаследованное ее родственниками. По закону вместе с недвижимостью к наследникам Жанны Фриске перешли и ее долги.

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