2019-10-01T10:41:39+03:00
Общество

Прощание с Марком Захаровым проходит в "Ленкоме"

Гражданская панихида и прощание продлится до 14.00. Марк Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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На церемонии прощания с художественным руководителем театра "Ленком", режиссером Марком Захаровым в театре "Ленком". Фото Валерий Шарифулин/ТАССНа церемонии прощания с художественным руководителем театра "Ленком", режиссером Марком Захаровым в театре "Ленком". Фото Валерий Шарифулин/ТАСС
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Народный артист СССР умер в субботу, 28 сентября, не дожив до своего 86-летия две недели. Последние дни он находился в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, где лечился от воспаления легких.

Марк Захаров руководил театром «Ленком» в течение 46 лет. И создал свой неповторимый стиль, где карнавальная стихия и балаганная эстетика сочетается с мудрой иронией и сложным подтекстом. То, что именно такой театр стал одним из самых любимых и успешных в Москве, - это его заслуга.

Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни. Фото: Иван ВИСЛОВ

Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни.Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня на гражданской панихиде его друзья и коллеги будут говорить про его невероятную харизму, которая сочеталась с внешней сдержанностью характера. Про то, что в каждом своем спектакле он рвал зрителям сердце, но при этом не оскорблял их вкус. Что в эстетике шоу, которым знамениты его спектакли и фильмы, всегда находилось место настоящему чувству. Потому что вкус и хороший тон – это свойства его фирменного стиля. Будут говорить про парадоксальность его мышления, про то, что Марк Захаров подарил нам формулу любви и сотворил на сцене и в кино обыкновенное чудо. Про то, что его «Юнона и Авось», хоть рок-опера и шоу с пылающим еретиком, тем не менее завораживает именно своей эстетичностью и корректностью. И все это будет правдой. А по совокупности этих слов, просто хочется сказать: Марк Анатольевич, огромное вам спасибо. За все: за ваш талант, за вашу интеллигентность. И проводить в последний путь под аплодисменты.

Цветы у здания "Ленкома" в память о Марке Захарове. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цветы у здания "Ленкома" в память о Марке Захарове.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, когда зал на спектаклях Марка Захарова взрывался аплодисментами, режиссер не без кокетства говорил: не ожидал, что зрители будут так бурно выражать свое одобрение, мол, все это похвала в адрес Гоголя, Шекспира, Чехова, Мольера.... И лишь в какой-то мере в адрес «Ленкома». Так вот сегодня зрители пришли, чтобы аплодировать, Марк Анатольевич, лично вам.

Гражданская панихида продлится до 14.00. Марк Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Прощание с Марком Захаровым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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