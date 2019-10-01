Павел Устинов: «Я не сталинист, но и не оппозиционер»

Продолжается скандальная история с актером Павлом Устиновым. Мосгорсуд заменил ему приговор 3,5 года колонии на 1 год условно. Напомним, парня скрутили росгвардейцы во время несанкционированного митинга в Москве. При задержании один из силовиков вывихнул плечо. Суд решил, что в этом виновен Павел.

Но коллеги Устинова — актеры и артисты - встали на его защиту. Обращались со сцены, проводили пикеты... В «КП» тоже посмотрели видео задержания: впечателение - Павел просто стоял у метро и говорил по телефону. А когда его внезапно схватили, машинально пытался вырваться. Вот и все. Давать за это 1 год условно — тоже весьма странно. Но пока неизвестна даже формулировка суда — почему и за что именно отмерено такое наказание. Адвокаты Устинова сейчас ждут — когда им выдадут на руки приговор, чтоб разобраться в нем и подать аппеляцию.

А пока сам Устинов в эксклюзивном интервью «КП» рассказал о задержании и своих политических взглядах.

«ВСЕ ПОНЯЛ У АВТОЗАКА»

- Давайте восстановим события того дня. Вы понимали, что находитесь на митинге? Вокруг полиция, толпы народа...

- Честно, нет. Именно что я на митинге нахожусь, не знал. Мне показалось, что это какая-то ярмарка или выставка, или концерт какой-то. Я человек творческий, увидел много людей и подумал, что это культурное мероприятие.

- Там же в рупор говорили: «Вы находитесь на несанкционированном митинге. Просьба покинуть площадь».

- Не слышал. Я же в наушниках был. Как вышел, сразу наушники надел.

- Вы ждали своего друга – Султана. Это же по работе вы с ним должны были встретиться?

- Да.

- А почему Султан не дал показания? Не заступился за вас?

- Честно говоря, не скажу. У него у самого административное разбирательство. У него тоже были суды. Наверное, поэтому.

- Что вы ощущали: вот вы стоите у метро, тут к вам подбегают, начинают винтить...

- Я был в полном шоке, честно вам скажу. С самого начала, как они подошли, я их заметил в последний момент. Отцепил свой взгляд от телефона, поднял голову и увидел людей в камуфляже. Я бы с первого взгляда не сказал, что это сотрудники. Потому что ни нашивок нет, ничего. Так как я сам служил, понимаю, как отличить сотрудника от не сотрудника. А форму купить можно где угодно. В интернете найти все это обмундирование. С самого первого их движения до самого последнего я вообще не осознавал, что происходит. Вплоть до того момента, пока меня не подвели к автозаку. И там я уже увидел сотрудников полиции, ОМОНа и понял, что меня задержали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/732651" frameborder="0"></iframe> Задержание Павла Устинова.

«ОМОНОВЦЫ ШЕПТАЛИСЬ И ВЫБРАЛИ МЕНЯ»

- Что было дальше?

- Меня посадили в автозак, в общую клетку. Потом два омоновца между собой переговаривались. Один говорит: нужно выбрать кого-то посолиднее. Другой тыкает пальцем в мою сторону, и мне говорят: ты выходи. Я вышел, меня посадили рядом со входом в автозак. Уже не в клетке, рядом с сотрудниками, я один сижу, не понимаю, зачем меня вывели. Попросили паспорт. Два сотрудника, один из них взял паспорт, они отошли, что-то обсуждали. И буквально через десять минут ко мне подходят, тянут паспорт и говорят: вы сотруднику вывихнули плечо. Дальше меня сначала повезли в отдел полиции по району «Марьино». Составили административный акт о правонарушении. А потом уже просто самостоятельно решили меня повезти в Следственный комитет.

- В СИЗО было страшно?

- Страшно – я бы не сказал. Было волнительно. Потому что много всяких историй слышал про СИЗО, про тюрьму. Не знал, как это на самом деле все происходит. Волновался, что меня могут упрятать в колонию. И я просто пропущу большой отрезок времени в бездействии.

- Когда за вас стали заступаться артисты – Харламов, Галкин, Райкин, - вы знали об этом в изоляторе?

- В СИЗО мне передали уже общественники, когда приходили ко мне. Мне сказали, что произошел огромный бум - актеры, режиссеры, музыканты. Это было очень приятно, что люди видят несправедливость, все вместе коллективно берут и высказывают свое мнение. И это имеет резонанс, благодаря которому я здесь, на воле.

«Я НЕ ЗНАЛ КТО ТАКОЙ НАВАЛЬНЫЙ»

- Вы все время говорите, что были вне политики. Но вы же знали, кто такой Путин? Навальный?

- Конечно, я знал, кто такой Путин. Было бы странно, если бы не знал. А Навальный – о нем я узнал уже в СИЗО. Когда я пришел, ребята начали меня даже подкалывать этим.

- Читал: да Устинов «крымнашист, сталинист». Насколько это верное определение про вас?

- Это, наверное, сделали вывод по моим репостам «ВКонтакте» старым. Я один раз забавные картинки репостил. Не с целью какого-то политического уклона, а просто забавные вещи там были написаны.

- То есть вы не сталинист?

- Конечно, нет.

- Теперь в оппозиционеры не будете переходить после этой истории?

- Нет, я оппозицией не увлекаюсь. Просто я сейчас хочу заняться общественной деятельностью в связи с тем, что со мной произошло. Нужно помогать незаконно посаженным людям, которых осуждают с фабрикацией дел. Что сейчас происходит по «московскому делу». И не только по нему. Нужно организовывать такие же общественные резонансы, чтобы люди знали и слышали, что происходит в нашей стране в этой области.

- Представление обо всей системе изменилось после этой истории?

- Конечно. Я не задумывался, никогда не сталкивался ни с судами, ни с ФСИН. У меня было другое представление, как это все происходит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734997" frameborder="0"></iframe> Павлу Устинову отменили реальный приговор и дали год условно.

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