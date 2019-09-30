«Закономерно и ожидаемо» Павлу Устинову дали год условно

Вот и разрешилась скандальная история с актером Павлом Устиновым. Парня скрутили росгвардейцы во время несанкционированного митинга в Москве. Во время задержания один из силовиков вывихнул плечо. Суд повесил вину на Павла и приговорил его к 3,5 годам колонии.

На этот суровый вердикт откликнулись коллеги Устинова — актеры и артисты. Все встали на защиту Устинова: зачем ломаете ему жизнь, если он просто стоял и смотрел в телефон?

«Комсомолка» провела своё расследование. Оказалось, Павел случайно оказался в зоне протестов. У метро Пушкинская молодой человек встречался с другом по работе. Да и сам Устинов, как выяснилось, служил в Росгвардии, был фанатом российской армии и постил в соцсетях цитаты Владимира Путина. Так что оппозиционером его назвать совсем нельзя.

Заседание в Мосгорсуде началось с опозданием в 20 минут. По улице Павел Устинов шёл за руку со своей девушкой. Рядом — его сестра.

Павел Устинов, осужденный ранее за нападение на бойца Росгвардии в ходе несогласованного митинга, его девушка Екатерина и сестра Юлия перед началом рассмотрения апелляции. Фото Сергей Карпухин/ТАСС

— Настроение боевое, самое отличное, — сказал парень журналистам у входа в суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/732651" frameborder="0"></iframe> Задержание Павла Устинова.

В зале заседаний встретились все: Павел, два его адвоката - Анатолий Кучерена и Дмитрий Чешков, прокурор и потерпевший росгвардеец Александр Лягин. Обещалась и не приехала Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова — она находится в больнице на лечении.

— Будем исследовать видеоролики, имеющиеся в материалах делах, — сказала судья Иванова. Речь идёт о видео с жестким задержанием Устинова. До этого обвинение отказывалась обращать на ролик внимание. Хотя именно из-за него взбудоражилась наша интеллигенция.

Всего посмотрели четыре ролика. Два принесли представители Устинова, один передал на флешке пострадавший силовик, а последний ролик, видимо, взяли из интернета следователи. Задержание рассмотрели со всех сторон. Разбирали каждое движение Павла и бойцов Росгвардии. У судьи для этого стоял на столе ноутбук.

Был ещё один камень преткновения. Адвокаты уверяют, что Устинов не хватал силовика за руку. То есть не сопротивлялся при задержании. Защитники Устинова провели свою независимую экспертизу, которую суд согласился приобщить к делу.

Началось самое интересное. Прокурор стал задавать вопросы росгвардейцу.

Прокурор: Вы себя видите на этих видеозаписях?

Сержант: Да.

Прокурор: Вы участвовали в этом задержании?

Сержант: Да.

Прокурор: Почему задержали?

Сержант: Одет был странно человек, было подозрение, стоял "в телефоне", мало ли что он там делал? Какие действия мог координировать? Выкрикивал лозунги.

Прокурор: Сильно выкрикивал? Вы видели?

Сержант: Моя группа слышала.

Прокурор: Как относитесь к наказанию?

Сержант: Я бы не стал наказывать Павла реальным сроком лишения свободы. Я не отрицаю, что он виноват, но не надо наказывать человека лишением свободы.

Тут слово взял адвокат Кучерена:

— Вы можете показать себя на видео?

Снова включили запись. Лягин показывает на себя. Боец идёт первый в шеренге омоновцев.

После десятиминутного перерыва судьи вернулись в зал. Первой выступила прокурор Зверева.

— Видеозаписи были осмотрены, но они не опровергают выводы суда, на мой взгляд. Возникает вопрос: почему же Устинова сотрудники полиции решили задержать. Обратим внимание на их показания потерпевшего: основной причиной являлось оскорбительные лозунги, которые Устинов выкрикивал, - но после этих слов Зверева согласилась смягчить Устинову приговор. Дать ему 3,5 года условно.

Пострадавший сержант согласился и закивал головой.

— На видео мы отчетливо видим, что Павел удерживает в руке смартфон — отсутствуют изображения, подтверждающие захват рук, — ответил прокурору адвокат Дмитрий Чешков. — Лягин рассказывал про шоковое состояние, но смог провести Устинова в автозак, и именно в автозаке у него отнялась рука. Даже если предположить, что их пичкают анаболическими стероидами перед задержаниями, это все равно вывих!

— Я тоже уважаю действия сотрудников, я сам служил в Росгвардии. Тут непонятное нелепое стечение обстоятельств, — объяснился уже сам Устинов. — Я оказался там, где был митинг. Я ничего не скандировал, я просто стоял, хотел позвонить другу — без предупреждения как можно на человека напасть?

Я — спокойный мирный человек, ко мне можно подойти и сказать, что я нарушаю порядок. На видео слышно, когда меня начали задерживать, я сказал спокойным тоном: «Спокойно!».

Поддерживаю своих адвокатов, не желаю крови, не хочу, чтобы сотрудников как-то наказывали за превышение полномочий. Надеюсь на верное решение, что вы взвесите все «за» и «против» и увидите правду.

После перерыва судьи вернулись в зал. Мосгорсуд приговорил Устинова к году лишения свободы условно.

— Закономерно и ожидаемо, — сказала мать Павла на выходе из суда.

Заседание закрыто. Адвокаты намерены обжаловать это решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734914" frameborder="0"></iframe> Павел Устинов прибыл в Мосгорсуд на апелляцию приговора.

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