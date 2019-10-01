Перевал Дятлова: Дело по гибели туристов нельзя ни возбудить, ни возобновить

«Фонд Дятлова попросил Путина помочь возобновить дело о гибели туристов» - пестрят заголовками очередные новости о «перевале Дятлова». Хочется воскликнуть: «Наконец-то! Наконец-то дело дойдет до главы государства и теперь уж точно тайна будет раскрыта».

Все это было бы весьма оптимистично, если бы не было так грустно. Писем с просьбой рассказать, что случилось зимой 1959 года в горах Северного Урала было направлено в адрес президента РФ немало. Десятки, а, может быть, сотни. По предписанной процедуре их направляют в надзорные ведомства, а те, как правило, отвечают, что состава преступления в деле нет, поэтому и оснований для нового рассмотрения нет. И дело не в том, что от нас пытаются скрыть зловещую тайну, а просто это нормальный законный порядок ответов на подобные послания.

Но так уж в этой теме заведено, чем больше громких заявлений, тем больше о тебе пишут журналисты.

Адвокат фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов - не исключение. Сделал шаг - заяви об этом на весь мир.

Написал письмо в Следственный комитет России - собери пресс-конференцию. Пришел ответ из СКР - снова пресс-конференция. И неважно, что инфоповод мелковат. В ответе говорится лишь о том, что сие письмо было перенаправлено в Генеральную прокуратуру РФ.

Игорь Дятлов. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

Логика очевидна: в 1959 году расследованием трагедии занимались прокуроры, пусть они сейчас и отвечают. Тем более в прокуратуре Свердловской области идет надзорная проверка, начатая по обращению журналистов «Комсомольской правды».

И в ходе этой проверки уже установлено, что ни возобновление, ни возбуждение уголовного дела по гибели туристов невозможно.

Во-первых, по действующему уголовно-процессуальному кодексу нельзя возбудить два уголовных дела по одному и тому же факту. Странно, что адвокат Черноусов не знает об этом.

Во-вторых, чтобы возобновить уголовное дело (то есть продолжить расследование 1959 года), нужно отменить постановление о прекращении этого дела. Решение об отмене может вынести только прокуратура, но и у нее руки связаны. 4 марта 2014 года Свердловский областной суд отказал в рассмотрении жалобы адвоката Черных Е.А. с требованием отменить постановление о прекращении уголовного дела по причине того, что «сроки давности уголовного преследования истекли». (Копия постановления суда есть в распоряжении редакции, - Авт.). А значит, если бы прокурор Свердловской области и захотел отменить постановление 59-го года, то не смог бы из-за этого судебного решения.

Такой обнаружили палатку дятловцев участники поисков. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

Зацепила фраза адвоката, сказанная на пресс-конференции: «У нас задача добиться возбуждения уголовного дела. Сегодня тех, кто возможно сфальсифицировал уголовное дело 1959 года, уже нет. Мы не хотим никого наказать. Сейчас просто занимаются все переливанием пустого в порожнее - ток-шоу всякие».

На наш взгляд, подобные пресс-конференции мало чем отличаются от скандальных ток-шоу. Главное, кинуть журналистам, как собакам кости, несколько громких заявлений, и хайп на неделю вперед обеспечен.

ПАРА СЛОВ ОБ ЭКСГУМАЦИИ

Не оставляют без внимания руководитель фонда памяти Дятлова Юрий Кунцевич и адвокат Евгений Черноусов и нас, журналистов «Комсомольской правды». Никак не могут простить нам проведенное в апреля прошлого года вскрытие захоронения самого старшего участника группы Семена Золотарева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/647356" frameborder="0"></iframe> Тайна перевала Дятлова: Кто похоронен в могиле Золотарева?.Чтобы разгадать загадку одного из дятловцев «КП» провела эксгумацию на Ивановском кладбище ЕкатеринбургаАндрей Минаев

Вот цитата из письма, подписанного Юрием Кунцевичем, в прокуратуру Свердловской области (орфография и синтаксис сохранены): «Кроме того, имеет место случай незаконного проведения эксгумации тела одного из погибших на перевале туристов вне рамок уголовного дела не полномочными лицами. Полученные в результате незаконного проведенной так называемой эксгумации сведения не имеют юридической силы, поскольку данные действия проведены не по уголовному делу в нарушении требований уголовно-процессуального закона РФ... Для того, чтобы могилы не вскрывались не полномочными лицами в не рамок уголовного дела законодатель предусмотрел ответственность по статье 244 УК РФ. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Господа, законность проведенного нами вскрытия могилы Семена Золотарева была проверена и подтверждена прокуратурой Свердловской области. Сию процедуру мы провели в гражданско-правовом поле с полным соблюдением всех требований в присутствии судебно-медицинского эксперта, снимая весь процесс от и до на видеокамеру. Юрий Кунцевич об этом прекрасно знает. Зачем ему надо лишний раз терзать правоохранительные органы и привлекать внимание к пустой теме - еще одна из загадок перевала Дятлова.

Так выглядит перевал сегодня. Фото сделано во время экспедиции «Комсомольской правды» и программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».Фото: Евгений САЗОНОВ

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров по северу Свердловской области с восхождением на две вершины. Поход относился к высшей категории сложности по классификации 1950-х годов. Через месяц после пропажи туристов спасатели обнаружили на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных нашли в мае под трехметровым слоем снега в ручье. Следствие установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы непонятного происхождения - жуткие переломы ребер, проломленный череп, отсутствие глаз и языка.

Что именно произошло с группой Дятлова – неизвестно до сих пор. Существуют десятки версий трагедии, но ни одна из них не объясняет случившееся. По обращению журналистов "Комсомольской правды" за поиск истины взялась прокуратура Свердловской области, назначив надзорную проверку, результаты которой будут представлены в начале следующего года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698854" frameborder="0"></iframe> Перевал Дятлова: экспедиция «КП» и канала «Россия».Представляете, тайне Перевала Дятлова - уже 60 лет! Впервые за все эти годы на месте загадочной гибели туристов побывала экспедиция с профессиональными экспертами. Возглавили поход журналисты «Комсомольской правды» и телеканала «Россия»

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