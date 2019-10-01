Свидетели убийства сотрудника СКР признались, что Капустин вышел по их просьбе

СЕГОДНЯ 17:45 2019-10-01T17:48:14+03:00

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Перед гибелью Владислав Капустин спустился на проходную, чтобы разобраться с очередной жалобой. В СКР приехали мать и жена Влада Марусова, который обвиняется в убийстве своего работодателя. Женщины уверены, Влад невиновен, а его начальница погибла из-за несчастного случая.

«Мы стояли минут 15, общались, он все внимательно записывал в блокнот. Потом попрощались, уже собрались уходить, Капустин сказал, что его история заинтересовала и он доложит все начальству. Мы попрощались, он стал набирать номер на мобильнике. И тут к нему подошел этот тип и ударил сзади ножом. А потом побежал», - цитирует супругу Марусова сайт mk.ru.

Женщина призналась, что Капустин сразу выронил из рук телефон и начал терять сознание, сказав перед этим «Я умираю, вызывайте «скорую».

Сама свидетельница выбежала вслед за преступником и проследила, куда он побежал. А после, когда вышли охранники, она подсказала, куда убежал убийца.

Задержать преступника удалось почти сразу. 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев. Убегая, мужчина чуть не попал под машину и из-за этого замешкался. Этого времени хватило, чтобы охрана схватила его.

Как оказалось, сам Григорьев не был знаком с Капустиным, Владислав стал случайной жертвой. Преступник просто хотел отомстить за то, что его заявления в СКР не принимали к рассмотрению.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/735208" frameborder="0"></iframe> Задержание подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU