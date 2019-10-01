Свидетели убийства сотрудника СКР признались, что Капустин вышел по их просьбе
Перед гибелью Владислав Капустин спустился на проходную, чтобы разобраться с очередной жалобой. В СКР приехали мать и жена Влада Марусова, который обвиняется в убийстве своего работодателя. Женщины уверены, Влад невиновен, а его начальница погибла из-за несчастного случая.
«Мы стояли минут 15, общались, он все внимательно записывал в блокнот. Потом попрощались, уже собрались уходить, Капустин сказал, что его история заинтересовала и он доложит все начальству. Мы попрощались, он стал набирать номер на мобильнике. И тут к нему подошел этот тип и ударил сзади ножом. А потом побежал», - цитирует супругу Марусова сайт mk.ru.
Женщина призналась, что Капустин сразу выронил из рук телефон и начал терять сознание, сказав перед этим «Я умираю, вызывайте «скорую».
Сама свидетельница выбежала вслед за преступником и проследила, куда он побежал. А после, когда вышли охранники, она подсказала, куда убежал убийца.
Задержать преступника удалось почти сразу. 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев. Убегая, мужчина чуть не попал под машину и из-за этого замешкался. Этого времени хватило, чтобы охрана схватила его.
Как оказалось, сам Григорьев не был знаком с Капустиным, Владислав стал случайной жертвой. Преступник просто хотел отомстить за то, что его заявления в СКР не принимали к рассмотрению.
Задержание подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника СК России.
ИСТОЧНИК KP.RU