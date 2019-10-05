Старшая дочь Эммануила Виторгана Ксения: Отец решил с нами не общаться. Он даже правнуков своих не видел

Семейные тайны артиста

Эммануил Виторган только подогревает интерес, размещая фотографии на своих страничках в соцсетях: то выгуливает в коляске новорожденную дочку Клару (о ее рождении стало известно в августе), то играет на детской площадке с полуторагодовалой Этель.

Недавно появилась фото, на котором Этель поздравляет старшего брата Максима (сын Эммануила Виторгана от актрисы Аллы Балтер и бывший муж Ксении Собчак, от которого она ушла к Константину Богомолову. - Ред.) с 47-м днем рождения. Разница в возрасте между ними - 45 с половиной лет. «Неужели такое возможно?» - изумляется народ в соцсетях. И строит различные версии, как Виторгану-старшему удалось стать отцом на пороге девятого десятка.

Вопрос закономерный. 27 декабря артисту стукнет 80. Его жене Ирине сейчас 57 лет. Но дело не только в возрасте.

Дочери Виторганов Этель сейчас полтора года. Фото: instagram.com/emmanuil_vitorgan

«Беременность после 50 лет возможна»

Оба в свое время победили страшную болезнь. Эммануил Гедеонович признавался «КП», что у него был рак легкого, часть которого ему удалили. В этом же интервью он рассказывал: «У Иришки (жены. - Ред.) тоже была эта болезнь (рак груди. - Ред.), тогда вовремя прихватили и, надеюсь, навсегда эта болезнь нас оставила».

Но и ей делали операцию, проводили химиотерапию. После такого лечения редко кто решается заводить потомство: слишком большие риски. И вдруг новости: первую дочь Ирина Виторган произвела на свет в 56 лет, вторую - в 57, ошеломив признанием, что рожала сама, не прибегая к помощи суррогатной матери...

- Сама или не сама родила, какое это имеет значение. Ира хочет детей. И они у нее получаются, - пресекла дальнейшие вопросы «КП» актриса Клара Новикова, которая дружит с Виторганами.

Мы разыскали врача, который знаком с Ириной и ее проблемами. И выяснили, что в теории Ирина в самом деле могла обойтись без помощи суррогатной матери.

- Беременность возможна, если прошло радикальное лечение рака, - говорит Елена Кудинова, онколог-маммолог, врач высшей категории. - Таких случаев много. Когда-то у Лаймы Вайкуле тоже был рак груди. Она вылечилась, очень хотела родить ребенка. Но ей не разрешили врачи, потому что не было аппаратуры, которая бы исключила отдаленные последствия болезни. Но сегодня появились современные методы обследования.

- При онкологических заболеваниях идет гормональная терапия, которая подавляет репродуктивную функцию...

- И что? Методика, когда перед началом лечения женщины замораживают свои яйцеклетки или эмбрионы, чтобы в будущем самостоятельно выносить ребенка или воспользоваться услугами суррогатной матери, в России поставлена на поток. В Америке, Японии, Израиле ее стали практиковать гораздо раньше (кстати, семья Ирины Виторган 25 лет назад переехала из Латвии в Германию, не исключено, что именно там она могла сделать криоконсервацию яйцеклеток. - Ред.).

Сегодня роды после 50 лет не такая уж редкость. Гормоно-заместительная терапия помогает возрастным мамам. В Индии живет пара, у которой появился ребенок, когда родителям было за 70 лет. Разработаны методики, когда при гормональной стимуляции может восстановиться функция яичников, и они снова начнут продуцировать яйцеклетки практически в любом возрасте. Наука не стоит на месте! Конечно, пример Ирины Виторган не может быть рекомендацией для всех. Вероятность осложнений и у ребенка, и у мамы в таком возрасте все-таки очень высока.

В декабре Эммануилу Гедеоновичу исполнится 80 лет.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пиар - двигатель прогресса

Ирина Виторган не только счастливая мать и жена, но и весьма предприимчивая бизнес-леди. Она ведет дела культурного центра Эммануила Виторгана на Остоженке, занимается организацией его концертов и творческих вечеров. Не так давно заставила мужа петь. И сама поет с ним дуэтом. Весь семейный бизнес держится на ней.

«Если бы не Ира, где бы сейчас был Эмма?» - говорят люди из окружения Эммануила Виторгана, намекая на то, что Ирина выгоды не упустит. Один из товарищей Виторгана организовывал благотворительный концерт, пригласил Эммануила прочитать стихи. Тот согласился, но вмешалась Ирина и объявила, что гонорар ее мужа начинается от 3000 долларов. «Все артисты выступали бесплатно, и только Виторганы попросили денег, - говорит друг семьи. - На вид Эммануил - вальяжный добряк, импозантный интеллигент, но не все его поступки соответствуют этому образу. Его жена сделала блестящую карьеру, выйдя замуж за Виторгана. Она теперь не сходит с экранов и газетных полос. На телевидении за участие во всевозможных шоу платят хорошие деньги».

Фанатичный папа

- Как Эмма счастлив, когда видит своих маленьких дочек! - умиляется близкая подруга Ирины Виторган, которая попросила не называть ее имени. - Он же не занимался воспитанием Максима. Тогда он был молод, снимался в кино, служил в театре. И только сейчас познал счастье отцовства.

- Тяжело быть отцом в таком возрасте...

- Кому тяжело?! Вы были на его месте? Он фанатичный отец. Вы поговорите с Михаилом Барщевским (известный адвокат. - Ред.), который усыновил двоих детей, ровесников собственных внуков. Жена Барщевского Ольга рассказывает, что после того, как у них появились приемные дети, они с мужем воспряли духом, помолодели. Вот и Виторган не отходит от своей Этелички. Лично я очень рада за Иру, что она состоялась как мать. Она столько этого ждала.

- Раз давно хотела детей, неужели нельзя было раньше?

- Не было возможности родить, потому что у нее был рак груди. Врачи запрещали. А сейчас - можно. Для кого-то поздно, а для Ирины все получилось вовремя. Да и Эмма уже не мальчик... Он не очень здоров, все-таки ему удалили часть легкого. У него есть старшие дети (кроме Максима, есть еще 53-летняя дочь Ксения от первого брака. - Ред.), внуки, правнуки... А у Иры - никого. Правильно, что она задумалась о наследниках.

Виторганы четыре года боролись, чтобы им разрешили выкупить культурный центр на Остоженке, который раньше был в аренде. Они выиграли все суды. Взяли кредиты, теперь их выплачивают. В семье огромные расходы. Если что-то случится с Эммой, что станет с центром? Кому он достанется?

Львиная доля наследства - жене

Год назад Ирина опубликовала в сети объявление о сдаче элитной недвижимости: «Сдаю три помещения, я хозяйка. Все до 100 метров в центре Москвы в районе Арбата, Остоженки. Везде хороший ремонт. Цена - 120 тысяч. Комиссию агентствам плачу».

По оценке экспертов, каждая из таких квартир в районе, который называется золотой милей, может стоить около 3,5 миллиона долларов, или больше 220 млн рублей. Получается, у семьи Виторгана минимум три свободных жилых помещения общей стоимостью свыше полумиллиарда рублей... Наследникам актера действительно есть о чем задуматься.

Всего у Эммануила Гедеоновича наследников первой очереди пятеро: старшие дети Ксения Румянцева и Максим Виторган, малышки Этель и Клара и жена Ирина. С Максимом отец поддерживает отношения, а вот со старшей дочерью Ксенией, которая живет в Карелии, в городе Сортавала, - нет.

- До того, как появились на свет Этель и Клара, наследников у Виторгана было трое. Теперь, после появления малышек, доля старших детей в потенциальном наследстве уменьшилась, - рассуждает адвокат Юлия Вербицкая.

- Как может быть разделено имущество Виторгана в перспективе?

- То, что было приобретено в браке, например, культурный центр на Остоженке, по закону в равной доле принадлежит обоим супругами, независимо от того, на кого он записан. Половина - Ирине, половина - Эммануилу Гедеоновичу. В дальнейшем его часть делится между всеми его детьми и женой. Если, конечно, нет завещания, по которому, вне зависимости от его содержания, нетрудоспособные наследники (например, несовершеннолетние дети) имеют обязательную долю. В любом случае после рождения малышей львиная доля наследства достанется их матери - Ирине.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Мы живем в параллельных галактиках»

Старшая дочь актера Ксения Румянцева (от первой жены Эммануила Виторгана Тамары Румянцевой) руководит кукольной студией в доме культуры в маленьком городке Сортавала.

Старшая дочь актера Ксения Румянцева. Фото: Канал НТВ

- Мы не общаемся с отцом последние три года, - рассказала нам Ксения. - Это решение отца. Была неприятная история, когда нас с моей дочерью Сашей пригласили в скандальную телепередачу на одном из федеральных телеканалов. Сказали, что разговор пойдет о Валааме (до того, как переехать в Сортавалу, Ксения с семьей 30 лет жила на острове. - Ред.). Я эту программу не знала и согласилась приехать. И, как часто бывает на телевидении, когда мы уже были в Москве, все пошло по другому сценарию. Нас использовали втемную. Тема программы оказалась совершенно другой: мол, внучке Виторгана нужна московская квартира деда. Все было так смонтировано, что получалось, будто мы приехали биться за квадратные метры в столице.

- И Эммануил Гедеонович поверил и испугался, что бедные родственники «с северов» претендуют на его жилплощадь?

- Если он испугался, то это совсем его не красит. Все получилось очень глупо.

- После эфира он мог бы с вами поговорить, прояснить ситуацию...

- Я тоже считаю, что взрослые люди должны уметь разговаривать. А он не захотел. Почему? Я объясняю так: если с вами не хотят разговаривать, значит, вы просто не нужны. С тех пор мы не общаемся.

- До этой передачи отношения были нормальные? Мне лично Эммануил Гедеонович рассказывал, что ездил к вам на свадьбу, не раз гостил у вас на Валааме...

- Все так и было, он приезжал. И я с детьми, то есть его внуками, ездила в Москву. Общались очень хорошо. Я собиралась познакомить его с правнуками - Марком и Алисой, но не получилось. У него возникли подозрения, что внучка Саша хочет занять его квартиру. Может быть, он действительно испугался. Но мы ни на что не претендовали. И сейчас не претендуем.

Я к этой ситуации достаточно спокойно отношусь. Всю жизнь прожила без отца. А вот Саше обидно. Был период, когда мы общались с отцом, и это было замечательно. Моя дочь была счастлива. У нас в семье нет мужчин, поэтому мужского общения ей не хватало. Саша очень любит деда. Даже сейчас...

- Это та самая внучка, которой якобы нужна его квартира?

- Ей абсолютно не нужна его квартира, ей нужен был он.

- Как вы отнеслись к новости, что у вас появились младшие сестренки - Этель и Клара, которые моложе ваших внуков?

- Да уж, отец удивил народ... Конечно, популярному человеку тяжело: он на виду, всем интересно, что у него в семье происходит. У отца рождаются дети, о чем я узнаю из СМИ. И только радуюсь за него. Он живет своей жизнью, у него все хорошо. Наверное, могли бы общаться, но не о чем. Мы из разных миров. Жизнь в Москве и в далекой провинции - это две параллельные галактики. Он даже правнуков своих не видел, хотя одному уже 10 лет, а другой - 9. 27 декабря, конечно, поздравлю отца с юбилеем. Но не лично, а в соцсетях.

СПРАВКА «КП»

Три брака актера

Эммануил ВИТОРГАН родился 27 декабря 1939 года в Баку. После окончания школы попытался поступить в театральные вузы Москвы, но нигде не был принят. Его взяли в Ленинградский театральный институт, после окончания которого он уехал в Псковский драмтеатр. В институте познакомился со своей первой женой Тамарой Румянцевой, которая в 1966 году родила дочь Ксению. Из Пскова Виторган возвращается в Ленинград. В Театре Ленинского комсомола он познакомился с молодой актрисой Аллой Балтер и влюбился в нее так, что, по его же признанию, дышать без нее не мог. Ушел из первой семьи, женился на Балтер и вместе с ней переехал в Москву. В 1972 году у них родился сын Максим.

После работы в нескольких театрах Алла Балтер и Эммануил Виторган осели в Театре им. Маяковского (Виторган прослужил в нем почти 20 лет). В 2000 году Алла Балтер умерла от рака. И Виторган вскоре женился в третий раз - на Ирине Млодик, которая моложе его на 23 года. В этом браке в 2018 году родилась дочь Этель, а летом этого года - Клара.

Наиболее известные фильмы с участием Эммануила Виторгана: «Алмазы для Марии», «И это все о нем», «Благочестивая Марта», «Ларец Марии Медичи», «Дети Арбата».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Одно лицо с Максимом»: Годовалая дочь Эммануила Виторгана растет копией старшего брата

79-летний актер поделился в Инстагарме свежим снимком малышки

Эммануил Виторган опубликовал в Инстаграме свежий снимок своей годовалой дочки Этель. На фото малышка сидит на руках у своего 79-летнего отца. Подписчики странички актера поразились, насколько девочка похожа на своего старшего брата Максима Виторгана – по мнению поклонников звездного семейства, Этель просто его копия. (подробности)

ЕЩЕ

Какие наши роды: Звезды платят миллионы, чтобы завести детей в зрелом возрасте

В российском шоу-бизнесе наметилась новая тенденция - становиться родителями, когда впору внуков нянчить.

79-летний актер Эммануил Виторган и его жена, 57-летняя бизнесвумен Ирина Млодик, на прошлой неделе сообщили, что у них родилась еще одна дочь, Клара. Полтора года назад пара уже огорошила народ новостью о том, что у них родилась дочь Этель. Ирина утверждала, что ей понадобилось 20 лет, чтобы справиться с проблемами со здоровьем (у нее была онкология), поэтому она смогла родить «только теперь». Конечно, в рассказы «сама родила» мало кто поверил. Беременности никто не заметил, но тем не менее прямо о том, что дочь рожала суррогатная мать, супруги не говорят. (подробности)