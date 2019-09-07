Какие наши роды: Звезды платят миллионы, чтобы завести детей в зрелом возрасте

Пенсионеры в декретном отпуске

79-летний актер Эммануил Виторган и его жена, 57-летняя бизнесвумен Ирина Млодик, на прошлой неделе сообщили, что у них родилась еще одна дочь, Клара. Полтора года назад пара уже огорошила народ новостью о том, что у них родилась дочь Этель. Ирина утверждала, что ей понадобилось 20 лет, чтобы справиться с проблемами со здоровьем (у нее была онкология), поэтому она смогла родить «только теперь». Конечно, в рассказы «сама родила» мало кто поверил. Беременности никто не заметил, но тем не менее прямо о том, что дочь рожала суррогатная мать, супруги не говорят.

- Спасибо за поздравления, все хорошо, няня у нас уже есть! - ответила на звонок «КП» Ирина Млодик. Так как супруга артиста работает, управляться с детьми ей помогают сразу две няни.

И счастливый отец Эммануил Гедеонович тоже победил рак в конце 80-х годов - тогда ему удалили часть легкого, пораженного болезнью. Кстати, в его семье было много долгожителей - дедушка дожил почти до 100 лет.

79-летний Виторган, его 57-летняя жена и их дети: Этель и новорожденная Клара. Фото: facebook.com/emvitorgan

- Конечно, я все понимаю: когда дочка пойдет в школу, мне будет уже 86, а когда соберется замуж - больше ста, - говорит Эммануил Виторган. - Но разве это важно? Я уже много лет не был так счастлив!

Так как же они рожали? Конечно, медицина сейчас творит чудеса. Но выносить ребенка после 50 уже сложно, гормональный фон в зрелом возрасте меняется. Такие эксперименты со здоровьем доступны немногим женщинам, это скорее исключение из правил. Чаще всего в молодом возрасте (до 40, реже до 45 лет) женщины замораживают яйцеклетки, чтобы в будущем испытать радости материнства. К примеру, супруги Маликовы открыто говорят, что воспользовались достижениями современных медицинских технологий. Дмитрий стал второй раз отцом в 47 лет, а его супруге Елене было 54 года, когда суррогатная мама родила паре сына.

Эмбрионы в борьбе за наследство

Зимой основатель НТВ, 64-летний Игорь Малашенко, покончил жизнь самоубийством. Его вдова, 44-летняя Божена Рынска, на прошлой неделе сообщила в социальных сетях: «У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по суперпрогрессивным анализам».

Как такое возможно? Если есть деньги, то достаточно несложно. Несколько лет назад Божена и Малашенко заморозили в одной из лучших клиник нашей страны эмбрионы. «Я перестала реагировать на гормональную терапию, и яйцеклетки у меня забирали в естественном цикле. Каждый месяц общий наркоз...» - рассказывала женщина. Яйцеклетки затем соединяют со сперматозоидами, и полученные эмбрионы замораживают. Божена решила не рожать сама, чтобы не рисковать здоровьем, - у нее тромбофлебит.

Размороженные эмбрионы Малашенко и Рынской перенесли суррогатной матери, но несколько попыток, сделанных при жизни Малашенко, были неудачными. А теперь процедура прошла успешно. Божена не скрывает, что после смерти мужа принимает антидепрессанты, не работает, поэтому нуждается в деньгах и будет с помощью новорожденной бороться за часть наследства мужа (оно оценивается в $16 млн). Так как Малашенко оставил завещание, по которому все наследство переходит его прежней семье, судебный процесс будет долгим, и исход пока нельзя предсказать. Его развитие будет зависеть от того, где Божена решит судиться, в России или в США. В последнем случае у нее больше шансов отвоевать часть денег. В любом случае судебный процесс заморозит право наследников распоряжаться имуществом.

ЧТО ПОЧЕМ?

- Процедура суррогатного материнства (включая юридическое, медицинское сопровождение и вознаграждение сурмамы) - от 1 до 2 млн руб.

- Криоконсервация спермы - от 18 тыс. руб.

- Криоконсервация ооцитов (яйцеклеток) - от 70 тысяч руб.

- Хранение криоконсервированного материала 1 год - от 9 тыс. руб.

- Перенос размороженных эмбрионов - от 50 тыс. руб.м

Три главных вопроса специалистам

1. До какого возраста мужчины могут стать отцами с помощью ЭКО?

- У мужчин возраст фертильности не ограничен - отцом можно стать и в 79, и в 90 лет, - объясняет Автандил Чоговадзе, руководитель банка репродуктивных клеток «Репробанк». - Если мужчина способен к половому акту, его сперматозоиды априори живые. Поэтому зачастую для возрастных отцов нет необходимости замораживать сперму.

2. Каковы риски для здоровья ребенка, если родители пенсионного возраста?

- Женщины старше 35 лет и мужчины 45+ попадают в группу риска - у них велика вероятность появления детей с синдромом Дауна, - говорит Автандил Чоговадзе. - Самое важное, конечно, возраст мамы. У женщин после 45 лет примерно 70% яйцеклеток имеют генные нарушения, вызывающие проблемы со здоровьем у плода.

3. Есть ли риск возникновения онкологии у возрастной мамы?

- Если речь идет об ЭКО, то такая вероятность существует, - уверен хирург-онколог, академик, бывший главный онколог страны Михаил Давыдов. - Ведь чтобы эмбрион прижился, будущей маме проводят интенсивную гормональную терапию . Именно она и провоцирует развитие опасных последствий, в том числе онкологические заболевания. Но! ЭКО не приводит к раку на пустом месте. Оно может осложнить ситуацию, только если к моменту беременности у женщины уже была начальная стадия заболевания.

Подготовила Алена МАРТЫНОВА.

А КТО ЕЩЕ?

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