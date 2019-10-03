2019-10-03T11:29:23+03:00
Звезды

«Успевает погуливать»: уставшая молчать Брежнева высказалась о неверности Меладзе

Продюсера давно подозревают в романе с подопечной из «ВИА Гры» Эрикой Герцег
Алена МАРТЫНОВА
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Композитор Константин Меладзе и певица Вера Брежнева.Композитор Константин Меладзе и певица Вера Брежнева.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Слухи о том, что в звездной семье 37-летней Веры Брежневой и 56-летнего Константина Меладзе не все гладко, курсируют не первый день. Пара редко появляется вместе на светских тусовках, а несколько месяцев назад, когда в Сеть попали фотографии похожего мужчины в объятиях блондинки, певица удалила из Инстаграма все совместные кадры с мужем. Потом, правда, одумалась — и соцсети экс-«ВИА Гры» снова запестрели счастливыми семейными снимками. Но сомнения у поклонников все же остались.

А недавно анонимные источники назвали имя разлучницы, якобы ставшей причиной расставания певицы и продюсера. Говорят, дорогу Вере перешла нынешняя участница группы Эрика Герцег: тоже блондинка, тоже красавица, только на шесть лет моложе.

Эрика Герцег (в центре) в составе группы "ВИА Гра". Фото: Евгения ГУСЕВА

Эрика Герцег (в центре) в составе группы "ВИА Гра".Фото: Евгения ГУСЕВА

- Такие слухи — как изъезженная шутка, причем абсолютно неактуальная! - опровергли роман представители Герцег. - Константин Меладзе — продюсер группы, где Эрика поет уже шесть лет. Естественно, ни о каких личных отношениях речи нет и быть не может.

Однако, и это заявление убедило далеко не всех, ведь поклонники помнят, как в свое время отрицали любовную связь Брежнева и Меладзе. Мол, ни во время «ВИА Гры», ни после у Веры с Константином Шотаевичем ничего не было. И только супруга композитора уже после развода с ним откровенно призналась: муж изменял с Верой.

Поначалу Брежнева хранила молчание, но когда подписчики стали осаждать ее комментариями о проблемах в браке, не выдержала.

Вера Брежнева. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вера Брежнева.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа, - написала певица в Инстаграме. - Он успевает руководить офисом, курировать 5 проектов, быть наставником в «Голосе», писать песни, выпускать клипы, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках (троих детей от первого брака Вера почему-то не указала. - Ред.), принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, и по словам прессы — погуливать с Эрикой! Ну просто браво, товарищи ньюсмейкеры, спасибо, открыли глаза!

- Вера, вы же были на месте Эрики, не боитесь, что это может быть правдой? Бумеранг — штука интересная, - не постеснялась сказать одна из подписчиц.

- Была бы причина для бумеранга — может, и боялась бы, - парировала певица.

КСТАТИ

Вера Брежнева впервые высказалась об измене Константина Меладзе: «Гуляет в клубе, ныряя в бюст неизвестной блондинки»

Вера Брежнева представила своим поклонникам в Инстаграме новый клип «Я не святая». Поскольку речь в нем идет о любви и верности, певица вспомнила недавнюю измену своего супруга Константина Меладзе. Напомним, на днях мужчину, очень похожего на композитора, застали в баре в объятиях фигуристой блондинки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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