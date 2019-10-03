Итоги «ТЭФИ-2019»: Тодоренко уела Кудрявцеву и Зейналову, а Ургант — Comedy Club

2 октября в Московском театре мюзикла подвели итоги прошедшего телесезона. Ежегодная премия «ТЭФИ» проводилась в 23 раз и включала 34 номинации. В этом году большинство статуэток «Орфей» унес телеканал «Пятница!» — целых 12 штук. Несмотря на формальность и практически непрестижность премии (в свое время в ней отказывались участвовать ключевые федеральные каналы, а этим летом Владимир Познер вышел из состава жюри премии), число заявок в этот раз оказалось рекордным — 630. Но прорыва так и не случилось. Несколько лауреатов можно было назвать еще до начала вручения «ТЭФИ», распределение призов среди остальных широкую публику едва ли смогло бы удивить.

Конечно, выиграл Иван Ургант, как без него. В номинации лучшая юмористическая программа его «Вечерний Ургант» (Первый) обошел и Comedy Club (ТНТ), и Stand Up (ТНТ) — самый стремительно прогрессирующий проект. Ведущий настолько не ожидал получить приз, что даже не приехал на церемонию награждения.

Конечно, «ТЭФИ» получил Борис Корчевников. Его исповедальное шоу «Судьба человека» (Россия 1) по-настоящему раскрыло многих артистов и стало лучшим дневным ток-шоу, опередив «ДНК» (НТВ) и «Место встречи» (НТВ).

Телеведущий Борис Корчевников (в центре) после церемонии вручения премии "ТЭФИ - 2019" в номинации "Дневной эфир" в Московском театре мюзикла. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Конечно, приз дали и энергичной Регине Тодоренко — ведущей шоу «Утро Пятницы» («Пятница!»). Ведущая шутила, что ей надо было родить, чтобы получить, наконец, премию (в этом году у нее и Влада Топалова родился сын Миша). Тодоренко обошла в финале Наталью Мальцеву с программой «Мальцева» (НТВ) и ведущих передачи «Доброе утро» (Первый) Светлану Зейналову и Тимура Соловьева.

Регина Тодоренко. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Передача «Утро Пятницы» в свою очередь стала лучшей утренней программой, за приз также боролись проекты «Кто в доме хозяин» (НТВ) и «Утро России» (Россия 1).

А еще «ТЭФИ» присвоили харизматичной Насте Ивлеевой по прозвищу Настя Опасность. Ведущая обыграла опытного Михаила Шаца с проектом «Дело было вечером» (СТС) и Максим Галкина с Юлией Меньшовой, ведущих шоу «Сегодня вечером» (Первый). Как и Ургант, Ивлеева тоже проигнорировала вручение призов — улетела в Японию. А зря. Ведь это был триумф: лучшим развлекательным ток-шоу признали AGENT SHOW («Пятница!»), которое тоже ведет Ивлеева. Кстати, в обеих номинациях фигурировала и Лера Кудрявцева с проектом «Секрет на миллион» (НТВ). Многие ждали, что хотя бы одну статуэтку ведущая зацепит, но увы. Кудрявцева после вручения призов сказала, что не расстроилась, ибо статуэтка — это «неважно» в сравнении с работой, которую проводит проект. 25 миллионов рублей, собранных в результате интервью Кудрявцевой, ушли в помощь детям.

Кучно выступил и сериал «Обычная женщина» (ТВ-3), собрав пять «ТЭФИ». Как лучший сериал он обошел «Год культуры» (ТНТ) и «Медное солнце» (НТВ). Кроме того, режиссер картины Борис Хлебников стал лучшим номинации «Режиссер телевизионного сериала». А исполнительница главной роли Анна Михалкова — лучшей актрисой сериала. Еще одну награду унесли продюсеры многосерийного фильма Валерий Федорович и Евгений Никишов.

Режиссер Борис Хлебников.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лучшей многосерийной комедией признали «Полицейского с Рублевки» (ТНТ) с Сашей Петровым. Лучшим дневным телевизионном сериалом стал «ИП Пирогова» («Супер») с Еленой Подкаминской в главной роли. Приятно, что «ТЭФИ» унес один из самых недооцененных актеров современности Сергей Бурунов — жюри оценило его работу в сериале «Мылодрама» («Пятница!»).

При этом удивительно, что опозоренная коррупционным скандалом при участии Александра Друзя программа «Что? Где? Когда?» (Первый) все же стала лучшей телеигрой. Видимо, в этой номинации голосование экспертов не предусмотрено, ведь «ТЭФИ» шоу получает уже в 7 раз. Викторины «Своя игра» (НТВ) и «Грамотеи» («Культура») оставили не у дел.

Странное решение случилось в номинации лучшее реалити-шоу. Им признали проект «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» (ТВ-3). Правда, и соперники по финалу оказались не менее неожиданными: «На самом деле» (Первый), «Яжемать» («Супер»).

Лучшим интервьюером признали Федора Бондарчука с программой «Кино в деталях» (СТС). Он вырвал статуэтку в борьбе с Алексеем Ягудиным («Таед лед», МАТЧ ТВ) и Наилей Аскер-заде («Действующие лица», Россия 1).

Михаил Швыдкой с программой «Агора» («Культура») победил сразу в двух номинациях. Ведущий получил статуэтки за лучшую информационно-аналитическую итоговую программу и роль лучшего ведущего информационно-аналитической итоговой программы. За бортом остались такие мастодонты, как Вадим Такменев, Андрей Добров, Петр Толстой и передачи «Центральное телевидение» (НТВ), «Добров в эфире» (РЕН).

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Пролетело мимо «ТЭФИ» шоу «Голос.Дети» (Первый) — его и проект «С чего начинается футбол». ФК «Чертаново» («Матч ТВ») обошла программа «Орел и Решка. Семья» («Пятница!») с Екатериной Гордеевой и Николаем Солодниковым.

Хет-трик по «ТЭФИ» сделал Дмитрий Губерниев. В третий раз его признали лучшим спортивным ведущим за эфир программы «Биатлон, женская эстафета на этапе Кубка мира в Оберхофе» («Матч ТВ»).

В номинации ТЭФИ «Развлекательная программа «Образ жизни» победителем стал «Секретный миллионер» («Пятница!»). В финал в этой номинации также попали «Квартирный вопрос» (НТВ) и «Жизнь других (Первый канал).

Лучшей просветительской программой стала «Мир наизнанку» («Пятница!»). Научное шоу «Чудо техники с Сергеем Малоземовым» (НТВ) и спортивный мини-фильм «Наши на ЧМ» Александр Кержаков» («Матч ТВ»).

Социальный проект «Попроси у неба» («Пятница!») стал лучшим в номинации «Документальный проект», обойдя проекты «Северный морской путь» (НТВ) и «Это реальная история» («ТВ-3»).

Лучшей информационной программой стала «Пятница! News» («Пятница!»), а не «Вести» (Россия 1) и «Все на Матч» («МАТЧ ТВ»), к примеру.

Вообще, аномальное число «ТЭФИ» у «Пятницы!» заставило скептиков задуматься: не связано ли такое благодушие экспертного совета с тем, что к организации премии имеет непосредственное отношение компания «Газпром-Медиа», которой принадлежит телеканал? Наверно, нет.