Влад Топалов рассекретил Андрею Малахову имя сына

Влад Топалов и Регина Тодоренко перестали скрывать имя сына. Певец признался Андрею Малахову, что они назвали малыша Михаилом.

В эфире программы "Привет, Андрей!", которая была посвящена поездке Сергея Лазарева на Евровидение-2019 в Израиль, Влад Топалов рассказал о сыне и своих отношениях с Региной Тодоренко. Малыша назвали Михаил или Майкл - именно так его любит называть Лазарев.

Топалов признался, что первое время они очень переживали, поскольку не понимали, как правильно себя вести с ребенком. "Сейчас мы уже привыкли, справились. Я делаю это с удовольствием. И Регине, конечно, надо отдать должное. Она потрясающая мать. Она ни разу не возмутилась", - заверил Топалов.

В свою очередь, Сергей Лазарев, который воспитывает четырехлетнего сына Никиту, отметил, что переживал за друга и постоянно дает ему советы, как стать хорошим отцом. "Владь, ты понимаешь, что подготовить к этому невозможно. Ты увидишь ребенка и поймешь сразу, как его зовут. Ты поймешь его буквально через пару дней", - заявил певец.

Топалов в ответ отметил, что в первый месяц не был готов вставать по ночам через каждые полтора-два часа - усталость давала о себе знать. Но теперь он привык.

vladtopalovofficial Топалов и Тодоренко долгое время скрывали свой роман

Влад Топалов и Регина Тодоренко долгое время скрывали свой роман. Они официально поженились незадолго до рождения малыша. Звезда телепередачи "Орел и Решка" подарила возлюбленному сына в начале декабря 2018 года.

vladtopalovofficial Влад Топалов с сыном Михаилом

Семейную жизнь супруги предпочитают скрывать. Но на днях 33-летний Топалов опубликовал на своей странице в соцсети фотографию с младенцем. "Вот так мы выглядим в 4 утра... и в 5, и в 6. А если серьезно, то это - кайф. Никогда не думал, что буду с такой радостью вставать и отмывать...", - написл артист.