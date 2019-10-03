Ксения Собчак показала беременный живот в спальне у рэпера Гуфа

Ксения Собчак вот уже почти месяц является законной женой Константина Богомолова. Громкая свадьба, не менее громкое венчание и развратные танцы на свадебной вечеринке публика запомнит надолго. Меж тем, телеведущая и режиссер не полетели отмечать медовый месяц, как это принято у многих.

Константин Богомолов погружен в работу худрука в Театре на Малой Бронной, в то время как Ксения Собчак возобновила съемки свое шоу "Осторожно, Собчак".

Героем нового выпуска стал Алексей Долматов, известный публике как рэпер Гуф. Теледива нагрянула к нему без предупреждения в день его 40-летия, прихватив с собой цыганский ансамбль.

Молодые люди задушевно общались. Алексей показал звезде огромный дом, похвастался обновками и рассказал о самом сокровенном. Ну а Ксения осталась верна себе. Она по сложившейся в программе традиции проникла в святая святых - спальню хозяина роскошного особняка.

Знаменитость восхитилась огромной кроватью в опочивальне и оценила вид из окна. Но совершенно неожиданно Ксения в этот самый миг явила публике свой беременный живот. Слишком явные округлости не в силах были скрыть ни свободное платье, ни более свободное пальто.

admin_anshlak Ещё чуть-чуть #хамоновны #чакчак в Гуфовских опочивальнях ))

К слову, выглядит супруга Богомолова прекрасно. Румяная и счастливая, Ксения была в отличном настроении. Интервью с Гуфом удалось на все 100%.

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