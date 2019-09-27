Неравный брак: Ксения Собчак зарабатывает во много раз больше своего мужа

Эпатажная свадьба отгремела, подарки разобраны. Говорят, Ксения Собчак так грамотно организовала гулянку, что молодые если и потратили, то сущие копейки. Основную часть расходов оплатили спонсоры из числа друзей Собчак, другую часть она прикрыла рекламой в Инстаграме. Дорогие подарки с лихвой окупили и без того не грандиозные расходы. Режиссером свадьбы стал сам Константин Богомолов. Рядом с такой успешной дамой сердца дела влюбленного мужчины тоже пошли в гору. Хотя до доходов Ксении ему еще ох как далеко.

Ксения Собчак

Общий годовой доход: $1 млн (64 млн руб.)

Ксения Анатольевна признавалась, что всю жизнь работает как лошадь и зарабатывает 3 4 млн рублей в месяц. Видимо, это в не очень хлебные месяцы, так как, по данным Forbes, годовой доход у Собчак весьма внушительный $1 млн.

Реклама: 0,5 1 млн руб. за пост в соцсетях, контракт с брендом: от 4 млн руб.

Инстаграм Ксении Анатольевны курочка, несущая золотые яйца. Всего пара строчек с картинкой стоит как одна-две годовые зарплаты московской учительницы. Вдобавок у нее заключены рекламные контракты сразу с несколькими крупными фирмами. Конкретная стоимость зависит от категории товаров и услуг.

Участие в телешоу: от 1 млн руб.

Ксения Собчак дает откровенные интервью на личные темы за гонорары от 1 млн руб. Кроме того, она имеет постоянную работу на ТВ. Скоро в эфире Первого канала появится ее авторское шоу выходного дня. Также она является генеральным продюсером развлекательного канала.

Режиссером свадьбы стал сам Константин БогомоловФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сбережения: более 400 млн руб.

Так как Ксения Собчак баллотировалась в президенты, ее личные сбережения не секрет. На ее банковских счетах два года назад было около 417 млн рублей. Также на нее оформлен инвестиционный пай стоимостью около 1,4 млн руб. Все эти деньги работают и приносят

Корпоративы: 2 3 млн руб. за мероприятие

Собчак востребованная ведущая свадеб богачей. Кроме того, ее приглашают вести мастер-классы. «Больше меня в этой стране свадеб провел только Иван Ургант», сказала Ксюша накануне собственного бракосочетания. Точная цена на услуги ведущей Собчак зависит от продолжительности и условий мероприятия.

Константин Богомолов

Общий годовой доход: от 7 млн руб.

За прошлый год официальный доход режиссера Константина Богомолова был в 9 раз меньше, чем у его жены.

Зарплата в театре: 300 400 тыс. руб. в месяц

Летом Богомолова назначили художественным руководителем Театра на Малой Бронной. А это значит, что, помимо гонораров за спектакли и сериалы, у него появился фиксированный ежемесячный доход.

Гонорары: от 2 млн руб. за проект

Молодожен выпустил книгу, снял как режиссер первый сезон сериала «Содержанки» и выступает шоураннером (продюсером и сценаристом) второго, ставит концертспектакль «Так говорил Богомолов»… И все это помимо работы в театре. А это значит, что он легко может подарить Ксюше дорогой медовый месяц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732574" frameborder="0"></iframe> Свадьба Собчак: самые яркие моменты.Эпатажная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова наделала много шума. Ее обсуждают все кому не лень который день подряд.

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