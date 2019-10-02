"Очень страшно": рэпер Гуф раскрыл Ксении Собчак свой диагноз

Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, стал героем нового выпуска шоу "Осторожно, Собчак!". Музыкант дал очень откровенное интервью Ксении Собчак. Он рассказал ей о своей болезни.

Ксения Собчак взяла интервью у рэпера Гуфа, явившись к нему в гости с цыганским ансамблем прямо в день его рождения 23 сентября. Теледива заявила, что узнала о празднике в последний момент, но это обстоятельство не остановило звезду. Напротив, она решила поздравить рэпера.

Сам музыкант в этот день плохо себя чувствовал. Рэпер плохо выглядел. "Я не планировал какого-то веселья и праздника. Сегодня у меня какой-то переклин. Вчера нервничал и сегодня нервничаю. Очень страшно все", - сказал Гуф.

По его словам, у него сейчас очень непростой жизненный период. Многие от него отвернулись, поэтому он чувствует себя одиноким.

Гуф несколько раз лечился в реабилитационных центрах, а также лежал в психиатрических больницах

Во время шоу рэпер сделал громкое признание. Он часто сталкивается с осенней депрессией. Гуф несколько раз лечился в реабилитационных центрах, а также лежал в психиатрических больницах. "У меня маниакально-депрессивный психоз и вялотекущая шизофрения. Я лежал в таких «дурках», где ничего не объясняют. В 2000 году положили в 15-ю психиатрическую. Там очень мрачно. Сначала кладут в самую буйную палату, привязывают, закалывают", - отметил Алексей. Он добавил, что в прошлом году в психушку его отвозила мама.

Чтобы хоть как-то поддерживать себя в нормальном состоянии, Долматов вынужден регулярно проходить чистку крови. Ему ставят капельницу и усыпляют на целых два дня.