Гадалка, обманувшая Аделину Сотникову на 2 миллиона, развела на деньги сотни пострадавших по всей стране

Отзывами о «работе» Ольги Васильевны (она же Гадалка Ольга, Магистр Ольга Васильевна, потомственная предсказательница в седьмом поколении, почетная паломница, опытная ведунья и т. д.), жертвой которой стала олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, Сеть пестрит уже как минимум два года. Способности дамы действительно впечатляют:

- Мошенница! Развела на 50 тысяч по СМС и заблокировала!

- Люди, не верьте — это лохотрон. Я потерял 100 тысяч и вернуть шансов нет…

- Эта шарлатанка обещала решить все проблемы за пять дней по предоплате, а потом просто исчезла!

- Я просила вернуть мужа в семью, оказалось, на нас обоих смертельная порча. Чтобы расплатиться, мне пришлось продать квартиру. Эта женщина вытянула с меня 3 млн рублей. Будьте осторожны, она гипнотизирует так, что себя не помнишь!

Судя по отзывам, на стол полицейских в разных городах легло не одно заявление. Но результатов это не принесло.

- Я в несколько траншей перевела этой мошеннице 70 тысяч, чтобы избавиться от проблем со здоровьем, - рассказывает одна из пострадавших. - А когда поняла, что меня развели, сразу пошла в полицию. Четыре месяца искали мою шарлатанку. Оказалось, телефон зарегистрирован на какого-то безработного алкоголика, на него же оформлен счет в банке. Все, чем мне помогли господа полицейские — похлопали по плечу со словами: «Деньги не вернуть, но в следующий раз думай головой, прежде чем платить гадалкам в Интернете»…

То ли ясновидящую ищут спустя рукава, то ли и впрямь в дело вмешалась магия — но пока пострадавшие стонут от афер мошенницы, она спокойно открывает новые сайты, регистрирует новые номера телефона и обманывает новых доверчивых клиентов. За пару лет в Сети, как грибы после дождя, появились более 30 сайтов и страниц в соцсетях этой дамы. Причем Ольга (или как там ее зовут на самом деле) даже лицо свое не скрывает - записывает видео, вовсю рекламируя услуги. «Ольга Васильевна» на самом деле - черноглазая девица кавказской наружности в темном платке, очках и длинном платье, слишком молодая, чтобы называться по отчеству.

- Верну любимого, устраню проблемы с бизнесом, сниму порчу и венец безбрачия. Особенно удобно, что приезжать ко мне не надо, я могу открыть человека дистанционно, - уверяет на камеру аферистка.

Гадалка, обманувшая Аделину Сотникову на 2 миллиона.

За какой именно помощью к ней обратилась 23-летняя олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, неизвестно — ни фигуристка, ни ее представители на звонки не отвечают. Но не исключено, что спортсменка хотела помочь тяжелобольной младшей сестре Марии. Девушка родилась с «синдромом Тричера Коллинза» - у нее проблемы со слухом, речью и лицевыми костями. Маме Сотниковой даже предлагали оставить ребенка-инвалида в роддоме, но семья об этом даже не думала. Мама чемпионки всю себя посвятила особенной дочери, а Аделина, едва начав зарабатывать, все свои гонорары тратила на оплату многочисленных операций, даже брала в долг у тренеров. Благодаря заботе своей семьи Маша стала выглядеть гораздо лучше.

- Никто из домашних не воспринимает Машу как инвалида, не стесняется ее физических изъянов, - подчеркивала Сотникова в одном-единственном интервью, когда решилась рассказать семейный секрет.

Кроме того, год назад Аделина пострадала от сумасшедшего фаната. Неизвестный совершил нападение на маникюрный салон, который фигуристка открыла три года назад. Мужчина ворвался в помещение, распылил баллончик в лицо охраннику, забрал с полки лаки и скрылся в неизвестном направлении. Сотникова тогда написала заявление в полицию, заявив, что ее преследует неадекватный поклонник.

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