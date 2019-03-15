Любовь со звериным оскалом: поклонники звезд фигурного катания оказались агрессивнее футбольных фанатов

Футбольные фанаты только выглядят страшно. Арматура в руках, перекошенные рожи, берцы, кожаные куртки. Они, время от времени, дерутся, но чаще довольно безыскусно оскорбляют друг друга. Они мнят себя крутыми, но мгновенно расстанутся с этим заблуждением, если зайдут на женские форумы болельщиц «фигурки». Там нет рамок, там не пределов фантазии, там из любого спортсмена сделают отбивную, вне зависимости от его умений и заслуг. Если вспомнить, что фигуристы и фигуристки чаще всего обладают очаровательными улыбками и ангельской внешностью, становится жутко...

Выбирай кумира

Болельщики фигурного катания в подавляющем большинстве поддерживают одного конкретного спортсмена или спортсменку. Все конкуренты-соперники автоматически превращаются в исчадия ада. В последние несколько лет это особенно заметно на примере женского катания.

В 2014 Ангелина Сотникова выиграла «золото» Олимпиады, а Юлия Липницкая стала чемпионкой в командном зачете. Через год Елизавета Туктамышева выиграла «золото» чемпионата мира и превратилась в главную нашу надежду на Олимпиаде-2014, но уже через год оба этих титула оказались у Евгении Медведевой.

Евгения Медведева. Показательные выступления. Skate Canada. Гран-при по фигурному катанию сезона-2018/19.Смотрите показательную программу Евгении Медведевой на Skate Canada, где российская фигуристка заняла третье место.

Два «золота» ЧМ, серия великолепных побед, но в 2018-м Олимпиаду выигрывает Алина Загитова.

Алина Загитова. Чемпионат Европы 2018, ПВ.

Надо ли говорить, что каждая из этих девушек мгновенно обзаводилась собственным фан-клубом. Причем туда записывались и наши соотечественники, и представители самых разных стран. При этом у нас были (и есть!) и другие великолепные фигуристки - Анна Погорилая, Елена Родионова, Станислава Константинова, Софья Самодурова, Мария Сотскова... Со следующего сезона будут биться среди взрослых невероятные Александра Трусова и Анна Щербакова (обеим сейчас по 14)... Если бы такое созвездие звезд появилось, например, в футбольной сборной, мы бы за явным преимуществом выигрывали чемпионаты мира и Европы.

Елизавета Туктамышева. Показательные выступления. NHK Trophy. Гран-при по фигурному катанию сезона-2018/19.

Правила фан-клуба

Но «фигурка» - индивидуальный спорт. И все девушки имеют свои армии фанатов разной численности. И в этих армиях признавать достоинства всех, кроме их личного кумира, зачастую - дурной тон.

Соревнования по фигурному катанию - почти светский раут. Очень воспитанная публика. Игрушки и цветы на льду. Слезы от разочарования или от восторга. Женщин явно больше, мужчины используются для переноса на плечах медведей-гигантов, которых стало модно бросать на лед в последнее время. Любой футбольный матч - верх брутальности по сравнению с «фигуркой».

Но ни один фанат не додумается так писать про игроков чужих клубов, как это делают благовоспитанные зрительницы самого изящного вида спорта на свете. Все (за исключением совсем уж юниоров) вышеперечисленные девушки разложены по косточкам, разобраны по кусочкам. Если основывать свое мнение о фигуристках по форумам - они порочны, продажны, за ними стоят могущественные покровители, они погрязли в интригах, они подлые, расчетливые, бездарные... Как при всех этих качествах в своем нежном возрасте эти спортсменки достигли вершин мирового спорта не уточняется. Откуда у них время на тренировки при такой насыщенной интриганской деятельности, тем более... В футбольно-хоккейных кругах есть термин «топить» (болеть истово, безрассудно, отчаянно, необъективно). Болельщики фигурки дадут фору футболу-хоккею.

Фигуристка из Рязани Александра Трусова установила новый мировой рекорд по фигурному катанию.

Особый мир

Почему так?

Во-первых, весь мир фигурного катания, начиная с детских школ и заканчивая клубами, к которым приписаны фигуристы, отравлен подозрениями и интригами. Оценки судей часто довольно субъективны (как бы не боролись с этим на административном уровне) и повод для толков, разговоров и подозрений есть всегда. И даже если самим спортсменам удается «держать лицо» их окружение легко сделает всю грязную работу за них. Так было всегда, и, похоже, останется еще долго.

Во-вторых, все заметные фигуры в мире этого вида спорта неизбежно создают вокруг себя кланы и партии. Все выдающиеся тренеры, все большие чемпионы. Им есть что делить. Победы их воспитанников - это титулы, привелегии, ордена и деньги. Поэтому самые невинные факты - в каком городе кто тренируется, или кого похвалила Татьяна Анатольевна Тарасова, истолковываются в свете клановой борьбы и личных предпочтений. В этом тесном мирке все все про всех знают, и у болельщиков всегда есть почва для конспирологических теорий.

Третий фактор - женский. Все-таки женское сопереживание достаточно сильно отличается от мужского. Даже в игровых видах спорта женщины предпочитают выделить кого-нибудь одного, за кого стоит болеть. Лично Криштиану Роналду или Артем Дзюба пользуются большей популярностью у женщин, чем у мужчин. Для мужчин чаще всего клубная принадлежность куда важнее.

В фигуристах барышни видят или подруг, или дочерей, или себя самих, и отдают им все свою любовь и преданность. И если кто-то обижает их «кровинушек» (а, как мы выяснили, в «фигурке» все всех обижают) - пощады не будет. Звериный оскал и ненависть - вот все, чего заслуживают конкурентки...

Фигурное катание очень странный вид спорта. Красота идет рядом с самыми отвратительными человеческими качествами. При этом истинный спорт, благородство, сила воли и характера почти всегда оказываются выше низменных страстей. Скоро чемпионат мира. Болеем!

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