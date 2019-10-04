«Он не заплатил ни копейки, Оксане пришлось продать свадебное кольцо»: экс-король Малайзии оставил без денег русскую жену и сына

Британская пресса обнародовала подробности бракоразводного процесса экс-короля Малайзии Мухаммада V и «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной. Как заявили Daily Mail «приближенные источники», русская жена якобы требует алименты на сына суммой в 2 млн рублей в месяц, роскошную квартиру в Москве (96 миллионов рублей), дом в Лондоне (640 миллионов рублей)…

После свадьбы Оксана с мужем много путешествовали.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Да за кого она меня принимает… за Билла Гейтса? - цитирует издание слова Мухаммада V. Мол, в браке монарх итак щедро одаривал молодую супругу: подарил обручальное кольцо за 16 млн рублей, автомобиль Porsche Cayenne за 9,5 млн. Не многовато ли за несколько месяцев семейной жизни? Тем более, что супруга вела себя неподобающе — в частности, слила в интернет свадебные фото, хотя король хотел сохранить церемонию и свой семейный статус в тайне. А их общего сына Леона, который родился в России уже после расставания пары, вообще назвала в честь другого мужчины.

Однако, на самом деле эти факты вывернули наизнанку, чтобы очернить Оксану Воеводину. Об этом kp.ru рассказал достоверный источник, близко знакомый с семейной ситуацией Оксаны и экс-короля Малайзии.

- Она делилась со мной многими моментами, пока мы сотрудничали, и могу сказать, что Оксана очень хороший и добрый человек, - рассказал на условиях анонимности kp.ru знакомый семьи. - Во-первых, король нагло врет, что Оксана сливала свадебные фото. Один из гостей короля по имени Султан Алиев выставил все в интернет на следующий день. Оксана была возмущена его поведением, и этому гостю пришлось писать официальное извинение для короля и Оксаны. И конечно, она бы не стала продавать свадебные фото, будучи женой короля, так как во-первых, это глупо, а во вторых, жена короля в деньгах не нуждалась.

Письмо с извинениями от провинившегося гостя, который опубликовал в соцсетях фото со свадьбы.

Конечно, король был разочарован, что о свадьбе узнали в прессе, но ему нужно было объявить о своей жене официально сразу, а не врать на всю страну, что он лечится в Германии.

Во вторых, по поводу запросов Оксаны — это абсолютная ложь. Оксана живет в съемной квартире, король не купил никакого жилья для нее и для сына.

О роскошных тратах дворца писали в малазийской прессе.

И это удивительно, потому что бывшей жене из Чехии он купил дом за 16 миллионов долларов в Сан Диего и дом в Праге за 5 миллионов евро. Есть переписка с адвокатами, где видно, что от Оксаны таких запросов не поступало и они переврали все, чтобы попытаться выставить ее в дурном свете. Очень странно для короля называть свою жену Mary Gold или Gold Digger, когда человек не отправил ни копейки на лечение за всю беременность. Роды оплачивали друзья Оксаны. А свадебное кольцо она давно продала, и даже не знала его настоящую стоимость, так как это помолвочное свадебное кольцо. Очень некрасиво для короля публичного заявлять о стоимости кольца, когда он сам заказывает себе часы каждый месяц стоимостью в 500 000 - 700 000 долларов!

Переписка адвокатов, в которой сторона короля предлагает алименты в 75 тысяч долларов, которых Оксане хватило бы на все расходы — в том числе аренду жилья.

Странно, что он забыл упомянуть про день рождения Оксаны на Ибице в 2017 году, где он потратил несколько миллионов долларов на аренду яхты и вечеринки в ночных клубах.

Апартаменты в St. Regis Kuala Lumpur, где Оксана почти 2 года делала ремонт, Фарис записал на имя друга. Так что на данный момент никакого жилья он ей не приобретал. Оксана очень любила Фариса и доверяла ему, поэтому никогда не просила оформить ничего на ее имя.

Часы Мухамаммада стоят миллионы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По поводу алиментов в 30 000 долларов - очень смешно, так как Фарис предлагал ей 75 000 долларов. Для человека, который тратит 62 миллиона долларов в год эта сумма просто смешная!

Расходы экс-короля с декабря-2016 по апрель-2018: на аренду дворцов, путешествия, подарки и официальные визиты было потрачено около 64 млн долларов.

Конечно, Оксана не соглашалась ни на какие деньги, так как хотела увидеться и поговорить с мужем, который просто пропал.

У Фариса много недвижимости по всему миру и порядка 90 эксклюзивных автомобилей. Он все же попытался сделать добрый жест и прислать этим летом пару тысяч долларов, но быстро передумал и забрал все деньги обратно с их с Оксаной общего аккаунта.

Экс-король Малайзии - большой ценитель роскошных авто.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По поводу имени сына - нет никакой связи с Леонидом Засухиным. Оксана всю беременность называла малыша Альбертом. В последний момент передумала и дала ему двойное имя - одно в честь дедушки, отца Фариса - Исмаила, который скончался на прошлой неделе, и второе - в честь друга Фариса Леона из Сингапура.

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