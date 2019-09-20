Странный брак «Мисс Москва» и Мухаммада V: Экс-король Малайзии пригрозил лишить русскую жену алиментов

История 27-летней красавицы Оксаны Воеводиной, вышедшей замуж за 49-летнего султана, продолжает волновать общественность.

Любовь, похожая на стон

Их лавстори смахивала на сказку. В ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за настоящего короля, вернее, султана Мухаммада V. Правда, сама королевой стать не смогла: традиции страны не позволяют иметь этот титул приезжим.

Ради возлюбленной султан отрекся от престола, на этом настояла его семья. Оксана же ради любимого приняла ислам и сменила имя - теперь она Рихана. В мае этого года у супругов родился наследник. Но через месяц после рождения первенца стало известно: бывший король Малайзии развелся с женой! Причем саму Оксану-Рихану об этом даже не уведомил.

Воеводина родила сына в России, поселилась в Подмосковье. Начала вести дневник в соцсетях. Выкладывала фото и рассказывала о жизни с султаном: «Он сказал мне, что развелся в 2015 году, потому что его бывшая жена из Чехии солгала ему и сказала, что не замужем. По документам она не была разведена в своей стране». По словам Оксаны, Мухаммад жаловался ей, что экс-супруга использовала его ради денег...

Но Дворец Келантан (то есть неофициальные представители правящего дома Малайзии) русскую красавицу осудил:

«Султан сожалеет, что решения, которые он принимал в своей личной жизни, повергли народ в смятение и привели к раздорам в соцсетях. Дворец Келантан также глубоко расстроен и осуждает распространение частных фотографий Его Королевского Высочества султана Мухаммада V в соцсетях и все неуместные публикации».

В официальном заявлении Дворца также говорится: «Ложь, высказанная в соцсетях, опозорила султанат и всю келантанскую королевскую семью». Сам же экс-король Малайзии заявил, что жалеет о женитьбе на Оксане...

Местное издание New Straits Times сообщило: «Его Королевское Высочество необратимо развелся с госпожой Риханой-Оксаной 22 июня 2019 года путем троекратного произнесения слова «таляк» в соответствии с законами шариата».

В ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за настоящего короля, вернее, султана Мухаммада V. Фото: instagram.com/rihanapetra

«Разводиться нужно по закону»

- На сегодня брак не расторгнут! - возражает адвокат Оксаны Воеводиной Евгений Тарло. - У них ребенок, а с ребенком на раз не разводят. Никаких документов о расторжении брака мы не видели. Оксана с супругом в браке законном, юридическом. Так что и разводиться нужно по закону.

- А почему Мухаммад заявил, что жалеет о браке с Оксаной?

- Каждый человек какие-то поступки делает, а потом может о них пожалеть. А спустя время может пожалеть о своих высказанных прежде сожалениях! Ведь он был счастлив. У них была прекрасная пышная свадьба. Мой жизненный опыт показывает, что у супругов часто меняются отношения. Но когда есть дети, они всегда объединяют. Мальчик (сын Оксаны и экс-короля. - Ред.) необыкновенно хороший, красивый и похож на папу. Ребенок такой характерный, с упрямым и властным выражением лица. И это ему еще и года нет... Когда-нибудь Оксана опубликует его лицо.

- Оксана сообщала, что ребенок заболел.

- Да, ушко болело - простудился. Сейчас все нормально, выздоровел.

- Мухаммад поинтересовался самочувствием сына? Выходит на связь с Оксаной?

- Пока нет.

- А он хоть раз видел сына, на руках его держал?

- На фотографиях видел. Думаю, все еще впереди. Малышу только несколько месяцев.

«Родители помогут»

- Дворец Келантан заявил: если личные снимки короля и откровения Оксаны и дальше будут появляться в сети, Оксана может не рассчитывать на содержание и алименты.

- Если у королевских особ есть претензии юридические, они могут ко мне обратиться - как к официальному представителю Оксаны. Пока никаких отказов по содержанию ребенка от него не было. К заявлению Дворца отношусь спокойно. Чтобы бывший король прекратил финансирование своего ребенка - такого быть просто не может. Да и какие могут быть алименты, если нет развода.

Думаю, что кто-то за него выступает. Сам бывший король так не считает. До последнего времени он содержал Оксану и сына. Что дальше - посмотрим.

Оксана живет в доме в Подмосковье, который купил муж. У нее есть родители. Если что, и они могут помочь. Да и она сама полна различных планов.

- Сколько он ей платит?

- Детали на сей счет не скажу.

- Сообщалось, что вроде как экс-король сомневается, от него ли ребенок. Оксана согласится пройти текст ДНК?

- В отцовстве он не сомневается. И необходимости в тесте ДНК не вижу. Ребенок рожден в браке. У него есть законные отец и мать. Никаких споров по этому поводу нет.

Сыну Оксаны четыре месяца. Малыша назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. Фото: instagram.com/rihanapetra

«Планирует бороться за мужа»

- Разлад в их семье - это, скорее всего, умелые интриги политиков Малайзии, которым не нравится проникновение в клан высшей элиты русской самостоятельной женщины, не боящейся открыто высказывать свое мнение, - сказала «КП» подруга Оксаны Елена. - Оксана, конечно, переживает разрыв. Но не сидит в четырех стенах. Выходит на мероприятия. По-моему, она планирует бороться за мужа. Говорит, что скучает по нему.

- Мама Оксаны окончила консерваторию, пианистка, преподаватель музыки, - рассказала «КП» знакомая Воеводиной. - В семье трое детей. Сейчас мама с внуком помогает, играет ему на пианино. Отец Оксаны в Таганроге, у него там своя клиника, он очень уважаемый доктор, ортопед, хирург. Оксана может рассчитывать на его помощь. Ее младший брат поступил в медицинский вуз в Москве, хочет стать доктором, как отец... Думаю, весь конфликт с мужем произошел из-за того, что Оксана вышла в публичное пространство. Возможно, активность Оксаны в сетях восприняли как непокорность. Она начала вести страницу, когда родила. Не скажу, что она такая вся на публику. Думаю, выкладывает снимки с мужем время от времени, чтобы создать контент, привлечь внимание. У нее ведь бизнес есть - с подругой косметикой занимается.

ЗВОНОК ОТЦУ

Отец Воеводиной:

Не верю, что зять пожалел о браке с Оксаной

Мы позвонили папе Оксаны Воеводиной Андрею Горбатенко (настоящая фамилия красавицы - Горбатенко. Воеводина - девичья фамилия матери).

- Вы видели внука?

- Конечно. И я, конечно же, рад, что у меня родился внук.

- Оксана чем занимается, помимо материнства?

- У нее есть планы. Она самостоятельный человек.

- С хорошим образованием...

- Да, окончила Плешку (Институт имени Плеханова. - Ред.).

- Как вы относитесь к реплике бывшего мужа Оксаны, что он пожалел о браке с ней?

- Я от него этого не слышал. Верю только своим ушам и глазам. Кто-то выступает от его имени...

- Оксана развелась с мужем?

- Я никаких документов по этому поводу не видел и ни от кого ничего не слышал. И Оксана мне такого не говорила. То, что пишут в интернете, - сплошная ложь.

- Оксана выставляет свои фото с бывшим мужем. Но Дворец Келантан это осудил...

- Давайте подождем. Время все расставит по своим местам. Я знаю, что Оксана говорит абсолютную правду.

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