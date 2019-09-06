Бывший король Малайзии пожалел о браке с Оксаной Воеводиной и обвинил ее во лжи

После того как Оксана Воеводина раскрыла подробности личной жизни с экс-королем Малайзии Мухаммадом V, бывший верховный правитель выступил с официальным заявлением. Он пожалел о браке с моделью и о том, что оставил ради нее свой трон.

Экс-король Малайзии считает, что наделал ошибок в личной жизни, связав свою судьбу с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", сообщает Daily Mail. Мухаммад V, комментируя развод с Оксаной Воеводиной, обвинил ее во лжи.

"Султан сожалеет, что решения, которые он принимал в своей личной жизни, повергли народ в смятение и привели к раздорам в соцсетях. Дворец Келантан также глубоко расстроен и осуждает распространение частных фотографий Его Королевского Высочества султана Мухаммада V в соцсетях и все неуместные публикации", - говорится в официальном заявлении.

Дворец назвал информацию о его личной жизни, которая появлялась вместе с этими фотографиями, клеветой: "Дворец Келантан решил нарушить правило и отреагировать на ложные и клеветнические высказывания".

Резкие заявления от лица экс-короля Малайзии последовали после того, как Оксана Воеводина приоткрыла завесу своей личной жизни с Мухаммадом V. Новая порция откровений стала шоком для поклонников победительницы конкурса "Мисс Москва-2015". "Он сказал мне, что развелся в 2015 году, потому что его бывшая жена из Чехии солгала ему и сказала, что не замужем. По документам она не была разведена в своей стране", - написала она под снимком. По ее словам, Мухаммад пожаловался ей, что экс-супруга использовала его ради денег. Именно поэтому она не родила ему ребенка.

rihanapetra Оксана Воеводина шокировала признанием о муже

Напомним, о свадьбе короля Малайзии и российской модели стало известно в ноябре 2018 года. Ради своего супруга Оксана приняла ислам и сменила имя. Мухаммад отрекся от престола. В мае у пары родился наследник. Спустя месяц бывший король подал на развод с молодой женой. Сейчас Оксана Воеводина живет в Подмосковье.