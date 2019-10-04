Евгений Ловчев: В «Зенит» вложили как в три «Бенфики»

Чемпион СССР по футболу и призер Олимпийских игр Евгений Ловчев оценил игру ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы. А также дал свой прогноз на дальнейшее выступление «Локомотива» и «Зенита» в Лиге Чемпионов.

- Какие выводы можно сделать после вчерашних поражений в Лиге Европы ЦСКА и «Краснодара»?

- Вывод один. У нас футбол может быть хорошего или плохого уровня. Когда мы видим чемпионат нашей страны, «Уфа» выигрывает у «Зенита», мы говорим: о, как поднимается футбол, нижние команды поднимаются. Ну да, верхние что-то не очень. Это такая борьба и такая неуступчивость приведет нас к тому, что будет расти наш уровень футбола. Вот сборная – два года до чемпионата мира, а она всем проигрывала, Катару, Коста-Рике.. Никаких надежд не было. Потом бац – и что-то… просветление пошло какое-то. Наши ребята неплохо выступили на домашнем ЧМ. И нам чемпионат этот понравился, и сборная наша понравилась.

Теперь по клубам берем. Пять команд, одинаковое количество очков, все на первом месте. Хорошо это или плохо? Трудно сказать. Это потом проявляется, когда мы будем играть международные игры. Довольно часто начинаем четыре, пять или шесть команд в Лиге Европы и в Лиге чемпионов. И сразу теряем три, четыре команды. Но потом у нас кто-нибудь, как «Зенит», обыгрывает «Бенфику», которая сегодня не является лидером европейского футбола, но имя имеет хорошее. И мы говорим: о, есть же у нас команды, они могут же, в конце концов! Хотя вложили в «Зенит» денег как в три «Бенфики».

Все тренеры и руководители говорят: у нас растет футбол, без вопросов, а у игроков другое мнение. Футболист Александр Самедов перед тем как закончил карьеру, сказал: уже последние пять лет я считаю, что футбол не растет совершенно. Но показателем являются эти – 1:5, 0:5. (Так сыграли свои первые матчи группового этапа Лиги Европы ЦСКА и «Краснодар») А на своем поле проигрываешь испанским командам, которые у себя в чемпионате идут на последних местах. И тогда ты понимаешь: никуда он не растет. Может, только финансово поднимается . Международные игры - это показатель!

- Что скажете про наши команды в Лиге Чемпионов?

- Я не верю, что «Локомотив» пройдет дальше. Наверное, займет третье место и будет играть в Лиге Европы. А если говорить о «Зените», у него послабей группа получилась. Там, где есть «Атлетико» мадридский и «Ювентус», я думаю, что «Локомотиву» вообще, рано играть, чтобы выходить через двойку. Одну игру какую-то зацепят, не более того.

- Может лидерам нашего чемпионата вообще Лига Европы не нужна?

- В Лиге Европы какие-то денежки есть. Это показатель. Что, наши лидеры вышли и сказали: давайте по пять мечей пропустим, что ли? Это позорище. Да нет, однозначно. Конечно, легче настроиться на «Ювентус» или «Атлетико» мадридский. Но и «Хетафе» не стоит списывать со счетов. Они в прошлом году пятое место в испанском чемпионате заняли, где есть «Реал», «Атлетико», «Барселона» и «Севилья». Это очень высокое место Испании. Но ЦСКА чуть-чуть недонастроились. Или вышли, не гарцуя, как на скачках выходят иногда лошади, уже гарцуют заранее. И тогда вдруг мы видим, что класса никакого нет. И спокойно проигрываем им. А говорить о том, что мы это пропускаем специально, - однозначно, нет. Когда мы говорим о наших клубах, вспоминаем, какие у них есть международные успехи. Мы ведь помним 2008 год, когда армейцы завоевали Кубок УЕФА. Вспоминаем другие наши команды, которые Лигу чемпионов не выигрывали, но побеждали в Кубке кубков в мое время. А это был всегда второй турнир.