2019-10-04T16:17:06+03:00
Происшествия

Директора и классного руководителя московской школы, где мальчика окунули с головой в унитаз, уволили

По версии следствия, над школьником издевались более двух лет и об этом все прекрасно знали
Анастасия ВАРДАНЯН
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Тем временем, против обидчиков школьника возбуждено уголовное дело по статье “Побои”Тем временем, против обидчиков школьника возбуждено уголовное дело по статье “Побои”Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Спустя сутки после скандала случившегося в московской школе №1536, стало известно об увольнении сотрудников.

Напомним, шокирующее видео, на котором 15-летнего парня четверо старшеклассников окунают с головой в унитаз, взорвало социальные сети. Стали разбираться и оказалось, что этот случай не первый. Над ребенком жестоко издевались в течение двух лет.

- Департамент образования и науки города Москвы считает недопустимым подобные инциденты в школе. С классным руководителем 8 класса Галиной Лошкаревой расторгнуты трудовые отношения. Директор школы №1536 Акатова Марина написала заявление об уходе, Департамент удовлетворил ее просьбу. Служебная проверка продолжается. Привлечены специалисты Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Они работают с семьями и детьми. Также с учащимися школы №1536 работают социальные педагоги и психологи, - сообщили в пресс-службе Департамента образования Москвы.

Тем временем, против обидчиков школьника возбуждено уголовное дело по статье “Побои”. Ребятам, которым уже исполнилось по 16 лет, грозит наказание вплоть до заключения под стражу. Напомним, 15-летний пострадавший школьник стал мальчиком для биться из-за невысоко роста. При этом парень одарен музыкально. Он уже много лет выступает в составе ансамбля Ильи Резника.

Старшеклассники в московской школе искупали мальчика в унитазе.

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Травля (она же по-современному буллинг - от англ. bullying - агрессивное преследование одного из членов коллектива) - привычное явление в школе. И не только в российской (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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