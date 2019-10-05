Глава Института археологии Николай Макаров: В Кремле были находки поважнее библиотеки Ивана Грозного

Это может показаться странным, но Путин стал первым лидером страны, при котором в Кремле начались полноценные археологические раскопки. До этого никогда ученым не позволяли исследовать место, где началось Российское государство. В 2007-м археологи копали в Тайницком саду, в 2016-м - на месте снесенного 14-го корпуса, в 2019-м - уже на краю Ивановской площади, а в 2020-м рассчитывают забраться в самое сердце Кремля, на Соборную площадь.

О том, что уже нашли и что надеются отыскать в Кремле, «КП» рассказал глава Института археологии, руководитель раскопок Николай Макаров.

ПРАВДА ПРО КЛАДЫ

- Николай Андреевич, вы копаете в Кремле уже четвертый год, а библиотеку Ивана Грозного еще не нашли...

- А нет никакой библиотеки! Историки давно показали, что книги, которые были в царской книжной коллекции, находятся в составе собраний нынешних больших музеев. Поэтому мы ее и не ищем.

- Но есть и ряд других легендарных кладов - клад Наполеона, Янтарная комната. Что-то из этого реально найти или это все мистика?

- Это фейковые идеи. Археологи иногда открывают фантастические объекты, совершенно неожиданные, но это никогда не золото Колчака, не клад Наполеона и не Янтарная комната. Давайте вспомним «Новгородскую псалтырь» - древнейшую русскую книгу, которая была найдена в 2000 году, погребения сарматских вождей на Южном Урале, которые содержали персидские предметы IV века до нашей эры, замерзшие могилы Алтая. Это не менее яркие находки, чем воображаемое золото Наполеона.

- Случалось, что вам сообщили о находке, а вы не верили: «Не может такого быть»?

- Когда были открыты погребения ярославцев, погибших в момент разорения города Батыем, со следами смертельных травм на костях. Они лежали в остатках брошенных построек. Я не поверил, сказал, что это позднее кладбище, они просто не могли сохраниться в центре большого города, который существует с XI века до наших дней. Но приехал и увидел: это действительно так. Удивительный объект, показывающий во всех подробностях катастрофу 1238 года.

- Это были жители Ярославля, погибшие во время взятия города?

- Да. Сейчас это все надежно диагностируется антропологами. Следы сабельных ударов, ранения на костях, смертельные травмы. Там и воины, и мирные жители. Все это убедительно реконструировано, даже подробности боя. Работы Аси Энговатовой и большой команды археологов и антропологов.

Глава Института археологии Николай Макаров. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

ЧЕРЕЗ ГОД МЫ УЗНАЕМ О МОСКВЕ МНОГО НОВОГО

- Вы закрыли нынешний сезон раскопок в Кремле, вы им довольны?

- Довольны, хотя все пошло не так, как мы ожидали. Мы хотели получить полный повременный разрез центра Кремля, полную картину кремлевской жизни от XII века до XIX, но в центре нашего раскопа оказался фундамент палат Приказов.

- Я страшно расстроился, когда увидел, что он закрыл фактически весь раскоп и глубже продвинуться невозможно.

- Поздняя археология тоже очень интересна. Нам кажется, что XVII - XVIII века - близкое время, о котором мы все знаем. Но это не так: то, что мы нашли в центре Кремля забытую постройку, это удача. Теперь наша задача расширить раскоп. Есть соответствующее поручение президента.

- Но ведь несопоставима научная ценность артефактов XII века с артефактами XVII века.

- В XII - XIII веках Москва еще рядовой город. Нам интересна ее история, но мы можем быть почти уверены, что найдем достаточно ординарные предметы. А здание Приказов - особая постройка, здание, из которого осуществлялось управление огромным Московским царством XVII века. Место принятия государственных решений. На новом участке, где предполагается вести работы, мощность культурного слоя, по данным бурения, может составить 8 метров, нижняя часть этой толщи - влажный слой, в котором сохраняется дерево, и мы можем получить дендродаты (изучить события и природные явления по годичным кольцам древесины. - Ред.) по Кремлю, что очень важно. Пока древнейшее дерево из наших раскопок в Кремле датируется 1300 годом, это бревно сруба из раскопок в Тайницком саду.

- Большой кремлевский клад, обнаруженный в 1988 году, еще старше.

- Он был найден при строительных работах в 14-м корпусе. По-видимому, клад был сокрыт в 1238 году, когда Москву взял Батый. Удивительная и загадочная находка. Москва в ту пору, казалось бы, небольшой город, а клад выделяется своим количеством украшений и их качеством. А найден там, где странно было бы видеть княжеские усадьбы. Один из серьезных исторических вопросов, который нам предстоит решить при раскопках в Кремле, - характер Москвы как городского центра домонгольского времени. Была в ней какая-то изначальная особость, которая предопределила ее дальнейшее превращение в собирательницу русских земель, или же все последующее - стечение обстоятельств?

РАСКОПКИ В КРЕМЛЕ ВСЕГДА ПРОБЛЕМА

- В поручении президента идет речь еще об одном участке в Кремле для раскопок. Вы уже определились, где он будет?

- Нет, не определились. Найти вторую точку для раскопок непросто. Кремль плотно застроен, на многих участках культурный слой перекопан и разрушен, сюда стекаются огромные потоки туристов. Интересы археологов должны быть согласованы с интересами других учреждений и ведомств. Но целесообразно продвинуться в район центральной части Кремля, на Соборную площадь, в район Боровицкой башни.

Продвижение археологии в Кремль требовало больших усилий. В 1959 году, в хрущевское время, когда шли раскопки на месте строительства Дворца съездов, отношение к историческому наследию было, мягко говоря, сдержанным. Раскопки не поощрялись, археологам дали исследовать лишь небольшую часть громадного котлована. Необходимы серьезные научные раскопки, и поручения президента дают основу для их организации.

- Почему в Москве практически не находят бересту? Дело только в особенностях грунта?

- В этом сезоне не так много бересты нашли - две грамоты в Старой Руссе, восемь в Новгороде. В Москве за всю историю работ найдено четыре берестяные грамоты. Здесь сама традиция письма на бересте не получила такого распространения, как в Новгороде. Второй фактор - это, конечно, сохранность. В Москве не так много участков с влажным культурным слоем, где береста сохраняется. Но, я надеюсь, мы найдем такие участки в Кремле.

- А в широком смысле есть историкам от бересты какой-то толк? Тетрадка мальчика Онфима, это очень интересно, но за рамки бытовых отношений береста вообще выходит?

- Это важнейший источник! Береста дает представление, например, о политической организации Новгорода, о системе боярских кланов, о городском управлении, об экономике Средневековья. Благодаря берестяным грамотам XII в., во многих из которых речь идет о деньгах, мы представляем теперь масштабы новгородской торговли. Мы открыли для себя торговую экономику с большими платежами в тот период, когда Русь не чеканила собственную монету.

Уникальный печной изразец, найденный в этом году. У таких печек в XVI веке грелись кремлевские чиновники.Фото: Дмитрий СМИРНОВ

ПОТЕРИ ОТ ЛЮДЕЙ С МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯМИ

- Для археолога люди с металлоискателями - безусловное зло или от них может быть какой-то прок?

- Люди не зло, зло - то, что они творят. Колоссальные потери! Мы еще не осознали, что мы потеряли за два десятилетия вакханалии бесконтрольного копательства. В результате «деятельности» людей с металлоискателями мы утратили огромную часть исторического знания. Остались горы находок неизвестного происхождения. Некоторые из них уникальны, но для исторической науки они потеряны, потому что мы не знаем, где они найдены, как связаны между собой.

- С одной стороны, они губят исторические памятники, а с другой - это же огромная армия людей с большим интересом к предмету? Нереально направить их энергию в мирное русло?

- Для этого надо, чтобы копатели перестали быть копателями. Я не сторонник жестких запретов, но принятые законодательные поправки сделали очень важный шаг - они показали, что эта деятельность вне правового поля. В интернете обсуждалась возможность создания системы выкупа находок, как это сделало в Англии. Но это было бы государственным финансированием грабительства на археологических памятниках. Все возьмут лопаты, и мы получим еще большую гору беспаспортных артефактов. Запрет на свободное использование металлодетекторов есть во многих странах, например, в Израиле. Но одних запретов недостаточно: надо разъяснять, убеждать, уговаривать. Это долгий путь, трудный, с потерями, но не безнадежный. Мы же начали окурки в урны кидать, пешеходов на зебре пропускать, привыкнем когда-нибудь прилично вести себя и на археологических памятниках.

ЧТО ИМЕННО ОТКОПАЛИ?

За четыре года раскопок в сердце столицы ученые добрались до фундамента храмов и построек основанного в XIV веке Чудова монастыря, нашли останки Малого Николаевского дворца, фундамент здания Приказов, более тысячи артефактов разных эпох, самые ранние из которых относятся к XII веку. На основе архитектурных находок на территории Кремля создан подземный музей. Туристы видят его, когда идут по территории Кремля.

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