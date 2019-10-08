Экс-король Малайзии предлагал русской жене 1 миллион долларов за раздельное проживание

За бракоразводным процессом «Мисс Москва 2015» Оксаны Воеводиной и малазийского экс-короля Мухаммада V следят, как минимум, в трех странах - не только на родине бывших супругов, но и Великобритании, где на днях газета Daily Mail назвала размер алиментов. Якобы на содержание общего сына Леона Оксана требует 2 млн в месяц и недвижимость на сумму 700 миллионов (все в рублях) в качестве отступных. Такую версию озвучили представители экс-короля, но Оксана, как и прежние «вбросы», комментировать новость не стала, а лишь призвала супруга вспомнить о сыне.

Между тем, друзья Воеводиной, которые сейчас помогают ей решать вопрос с разводом и алиментами (экс-король развёлся лишь по исламским традициям, трижды произнеся слово «талак» - такой способ расторжения брака в России, где супруги женились в ноябре прошлого года, не признаётся), поделились подробностями непростого расставания Оксаны с мужем.

После свадьбы Оксана с мужем много путешествовали.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Фарис оставил ее через месяц после свадьбы, когда жена была на четвёртом месяце беременности, - рассказали kp.ru друзья семьи. - В тот момент они находились в Щвейцарии и крупно поссорились, король стал вести себя неадекватно. Конечно, она пережила сильный стресс и только мысли о ребёнке помогали ей жить дальше.

Вернувшись в Россию (для этого Оксане пришлось продать обручальное кольцо, о чем «КП» уже писала), Воеводина попробовала наладить связь с мужем. Несмотря на обиду, она надеялась спасти брак, чтобы будущий сын рос в полной семье. Но вместо извинений в ответ Оксана получила письмо от адвокатов короля. Юристы предлагали договориться об условиях воспитания будущего ребёнка без шума , а чтобы Оксана легче пережила расставание, монарх (на тот момент ещё действующий) обещал ей содержание в 75 000 долларов в месяц (4 млн 872 тысячи рублей по текущему курсу).

- Оксана отмела все предложения и потребовала немедленной встречи с мужем и объяснения его неадекватного поведения, - продолжает друг семьи. - В ответ опять потянулась нудная переписка с адвокатами: мол, после рождения ребёнка Фарис (так Мухаммада V называют близкие. - Ред.) приобретёт Оксане жильё. При этом до родов он категорически отказался это делать, адвокаты передали его слова: «Большинство людей живут в Москве и других городах по всему миру, включая тех, кто значительно богат, в съемных апартаментах. Если вы беспокоитесь о своей безопасности, вам просто надо снять хорошую квартиру и нанять телохранителя».

В ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за настоящего короля, вернее, султана Мухаммада V. Фото: instagram.com/rihanapetra

Когда Воеводина ответила, что не согласна ни на какие условия до выяснения обстоятельств неадекватности мужа, от юристов короля последовали новые бонусы: супруг обещал оплатить обстановку квартиры (на сумму 25 тысяч долларов), авиаперелеты Оксаны («потолок» месячной суммы предлагалось обсудить), а также ее медицинские счета в период беременности и родов. Правда, Мухаммад выставил одно условие: Оксана должна рожать не в России.

Оксана Воеводина завоевала титул "Мисс Москва" в 2015 году.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Фарис будет оплачивать медицинские счета, если ребенок родится в Европе (в одной из трёх стран - Швеция, Германия или Австрия), - писал русской жене адвокат короля. - Пожалуйста, обратите внимание, что это очень щедрое предложение, в годовом эквиваленте - от 900 тысяч долларов. Очень надеемся на ваше благоразумие и понимание.

Свадьба Оксаны Воеводиной и монарха Малайзии Мухаммада V состоялась в ноябре 2018 г.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Когда и с этими условиями Оксана не согласилась (да ещё и родила сына Леона в России, потому что именно здесь ее поддерживали родные и близкие) Мухаммад решил развестись хотя бы по мусульманским законам. Однако ни одно из своих обещаний не сдержал. По словам друзей семьи, на содержание сына он не перевёл ни копейки:

- Когда из Малайзии пришли новости о разводе, адвокат Оксаны рассказывал, что король снимает ей загородный дом с охраной на Рублевке, общается с женой по видеосвязи, видел малыша. Оксана очень не хотела, чтобы правда о ее муже попала в СМИ, несмотря ни на что ей важно было сохранить его образ заботливого отца. Все-таки у Фариса в 49 лет впервые появился ребёнок. Но к сожалению, его добродетель не являлась правдой. Он поступил с женой и сыном очень некрасиво, что противоречит всем законам, в том числе и мусульманским.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679761" frameborder="0"></iframe> Король Малайзии взял в жены молоденькую «Мисс Москва».«Король женился на простолюдинке» - звучит как сюр, но это правда! Мисс Москва-2015 Оксана Воеводина стала супругой монаршей особы — Короля султана Мухаммада V

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