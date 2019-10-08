США не уведомляли Россию о выводе войск из Сирии

СЕГОДНЯ 14:22 2019-10-08T14:37:37+03:00

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Соединенные Штаты не уведомляли Россию о выводе войск из Сирии. Турция, в свою очередь, не сообщала, что собирается направить Вооруженные силы в САР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы еще не знаем, какие войска выводятся оттуда, в каком объеме, выводятся ли они, - сказал представитель Кремля.

По его словам, ранее уже случалось так, что информация о перемещении воинских соединений не подтверждалась, поэтому сейчас Москва внимательно наблюдает за развитием ситуации, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что Трамп ранее изъявил желание выйти из "бесконечных, нелепых войн" и призвал европейские страны, Россию, Иран, Ирак и другие государства самостоятельно разбираться со сложившейся в Сирии ситуацией.

Турция, тем временем, наоборот планирует ввести в республику свои войска, чтобы выгнать курдов с приграничной территории и расселить там беженцев.

ИСТОЧНИК KP.RU